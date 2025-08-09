¿Quién es Miguel Ángel? 

¡Todo un poema! ¡Ni Tutankamón!

Impresionante la gallega Ana Vázquez

Deberían hacer una serie antológica, con los ´sopapos a gogó´ que, la diputada Ana Vázquez, le lleva administrando, desde hace años, al ministro Marlaska, mientras éste encoge el rostro, como si se lo hubiesen metido en una máquina de vacío, de esas que se utilizan para conservar alimentos, o cocinarlos a baja temperatura.

La pena es que, no hay vez que la vea intervenir, que no me venga a la cabeza, el verso 20 del Cantar de Mio Cid.

Aquél que rezaba: ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

