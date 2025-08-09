¿Quién es Miguel Ángel? 

Deberían hacer una serie antológica, con los ´sopapos a gogó´ que, la diputada Ana Vázquez, le lleva administrando, desde hace años, al ministro Marlaska, mientras éste encoge el rostro, como si se lo hubiesen metido en una máquina de vacío, de esas que se utilizan para conservar alimentos, o cocinarlos a baja temperatura.

¡Todo un poema! ¡Ni Tutankamón!

Impresionante la gallega Ana Vázquez.

La pena es que, no hay vez que la vea intervenir, que no me venga a la cabeza, el verso 20 del Cantar de Mio Cid.

Aquél que rezaba: ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!