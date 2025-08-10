Javier Marzal: «Denunciando corrupción para promocionarse»

La mayoría de la población cree saber qué es la corrupción, incluso creen ser expertos, pero casi nadie sabe realmente lo que es la corrupción, porque no leen la documentación de las organizaciones internacionales.

Los pocos que lo saben son políticos, directores de medios o juristas que forman parte de la corrupción y que tratan de distraer con lo que el ex Presidente de Gobierno calificó como “casos aislados” en referencia a la Gúrtel. Obviamente, la Gúrtel no era un caso aislado, pero tampoco un caso demasiado relevante. Lo mismo cabe decir de los EREs de Andalucía.

Los medios de comunicación han creado un gran negocio sobre estos casos aislados de corrupción, pero ocultan los casos sistémicos, los casos que crean desempleo, vivienda inaccesible, baja natalidad,.. y todos los principales problemas de los españoles.

Desde 2020, aprovechando el crecimiento de las redes sociales y medios digitales por los confinamientos y el descontento popular, han aparecido varios nuevos denunciantes, especialmente desde la imputación inédita de la esposa del Presidente de Gobierno por denuncia de Manos Limpias.

Sólo Manos Limpias tiene el suficiente prestigio nacional e internacional para conseguir que se investigara a la esposa del Presidente y, después, al hermano, como ya pasara con la Infanta y su esposo hace años, entre otros. El mérito de Manos Limpias es incomparable, único y forma parte de la historia de España. Aunque las corruptas instituciones y universidades traten de ocultar a Manos Limpias, llegan tarde, léase mi artículo titulado “Miguel Bernad, uno de los españoles más influyentes del siglo XXI”, donde cuantifico la relevancia nacional y mundial de Manos Limpias y de su líder Miguel Bernad, con quien llevo años hablando sobre el contenido de este artículo.

Como dicen las instituciones, los denunciantes de corrupción son muy valiosos para la sociedad y, por eso, Naciones Unidas y la Unión Europea les protegen en sus normas, aunque en España no se cumplen. Yo mismo llevo años invocando estas normas porque he tenido decenas de represalias institucionales en todas las instancias españoles y en varias Comunidades Autónomas, en el Consejo de Europa (GRECO y TEDH) y en la Unión Europea; además, he llevado más de cien procedimientos de otras víctimas de la metamafia institucional.

Precisamente, este desconocimiento generalizado sobre la corrupción está siendo utilizando por algunos para promocionarse personal y políticamente, especialmente desde 2020.

Entre los nuevos denunciantes que utilizan las denuncias para promocionarse, puede destacarse a Luis (Alvise) Pérez, Hazte Oír, Aitor Guisasola (Un abogado contra la demagogia), José María Pardo (Liberun y Iustitia Europa).

Bienvenidos sean como denunciantes de corrupción, pero cabe reprocharles que engañen a sus seguidores diciendo que son lo que son y que han hecho lo que no han hecho, porque nuevos políticos mentirosos, aunque nunca hayan sido políticos, no pueden hacer los cambios necesarios para que en España haya futuro fuera de la corrupción.

Por otro lado, denunciar es lo más fácil, dado que los medios están llenos de casos de corrupción y las webs de las instituciones están llenas de delitos, pero otra cosa es formar parte de un procedimiento penal contra la corrupción, enfrentándose a la corrupción de los fiscales y jueces, como lleva haciendo más de un cuarto de siglo Manos Limpias.

También numerosos medios digitales e informantes se han subido al entretenimiento de las denuncias de corrupción, mientras ocultan la corrupción sistémica, dificultando la comprensión de este grave problema que nos ha llevado a la decadencia. La mayoría de ellos, publican sin criterio las denuncias que tramitan los jueces, siendo simples peones de los jueces, del sistema, y sin comprender que las denuncias importantes, las que informan de las causas de los problemas de los españoles, los jueces las encubren, que para eso fueron ascendidos.

¿Entrarán en declive estos denunciantes e informantes cuando Sánchez deje de presidir el Gobierno?