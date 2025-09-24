Manuel del Rosal García: «¿Por qué fallan las pulseras? Que pregunta más gilipollas: Porque con el gobierno de Sánchez falla todo»

Harry Truman fue el trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos. En su despacho y sobre su mesa una placa decía: “Aquí se acaban todos los problemas” Pedro Sánchez es el actual presidente de España. En su despacho y en una placa debería haber grabado a fuego esta leyenda: “Aquí empiezan todos los problemas”

¿Cómo no va a tener fallos un país que está gobernado por una persona que, siendo incapaz de arreglar su casa y su familia, se pasea jacarandoso por el mundo como su salvador?

Fallan las pulseras y falla todo porque llevamos siete años de desgobierno debido a que nuestro presidente entiende el gobernar como articular todos los mecanismos necesarios para mantenerse en el poder a cualquier precio.

Falla la educación, falla la sanidad, falla la inmigración, falla el acceso a la vivienda, falla la contención de las subidas de la cesta de la compra, fallan estrepitosamente los transportes… ¡falla todo, joder todo! Fallamos hasta los ciudadanos que estamos amuermaos, amorcillaos, adormecidos, parados, conformistas ante todo lo que falla; que afrontamos las penurias a las que nos somete este gobierno con una frase que nos da la medida de irresponsabilidad de esta sociedad: “esto es lo que hay”

Siete años de fallos sistémicos, de mala voluntad orientada tan solo a mantenerse en el poder para, desde él, medrar mediante la corrupción más pestífera a costa de los impuestos que generamos los ciudadanos que trabajamos, que no somos todos.

Fallan los medios de comunicación que, en vez de esparcir la verdad, esparce las consignas ordenadas por el gobierno para mantener a los ciudadanos en la inopia, en la siesta; colgados de un guindo o una hamaca. Esos medios, mercaderes de la mentira, la manipulación, la farsa; empleando los tóxicos más letales de los conocidos como son la demagogia y la ideología y capitaneados por periodistas e intelectuales que tan solo tienen en su haber una entrega perruna a quien les tira el hueso del banquete gubernamental, nos mantienen a nosotros los ciudadanos ciegos y sordos.

Todo falla, pero no se equivoquen, lo que falla no es el país, lo que falla es la panda de ineptos limpiabotas del gobierno más inepto del planeta, los medios a su servicio mercantilizado y – no lo olvidemos – nosotros los ciudadanos que a lo más que llegamos en nuestros intereses es a esperar que llegue el fin de semana para hacer terrazas durante el día, y por la noche entregarnos incondicionalmente a nuestras series favoritas sin las cuales nos sería imposible vivir. Vale