The Great Pretender

Decir que Zapatero es malo, es una perogrullada que comparto. Lo que ya no comparto es el relato que se está intentado vender, por parte de los medios de comunicación sincronizados, (de la ´Brunete Pedrete´), de un ZP maquiavélico, genio del mal, ´ Capo di tutti capi ´, mientras Sanchinflas pone cara de no haber roto un plato en esta vida. Personalmente, no me creo nada. Ni lo uno, ni lo otro. En mi opinión, si el primero es malo, el segundo, un ´joker´ de vía estrecha, es peor, y más listo.
En este orden de cosas, vemos como, cada vez que ha saltado una noticia que afectaba al círculo íntimo de Pedro Sánchez, se ha buscado, o presuntamente creado, alguna noticia que, cual cortina de humo, oportunamente centrara la ´ventana de Overton´, mareando la atención de la opinión pública.
Lo más vergonzante, es que lo han conseguido. Cualquier noticia, presuntamente ha servido para tan deleznable plan.
Desde un incendio en las antípodas, a los misterios ocultos del climaterio ´trans´ en Senegal, o los duelos por el fallecimiento de una folclórica.
Sin embargo, ´curiosamente´, Zapatero no ha gozado de esas oportunas ´cortinas de humo´, sino que se le ha dejado, públicamente, ´en pelota picada´. Y esto, no creo que sea casualidad, sino una actuación a la desesperada, de utilizar a ZP, como cortina de humo, y chivo expiatorio, de los pecados del ´Great Pretender´, y sus estertóreas patadas de ahogado.