Sebastián Urbina: «Fracaso histórico del bipartidismo»

Cuando la enseñanza se pudre, el contagio al resto del cuerpo social resulta inevitable, más a corto que a largo plazo… En España también podemos ver los dramáticos efectos de una educación pervertida por la ideología, según impone el nacionalismo en las regiones que ha fagocitado. (Fernando Savater/El Subjetivo)

Savater termina de redondear el abuso: ‘La educación en Euskadi no servirá para preparar laboral y socialmente a los ciudadanos hoy empadronados en el País Vasco, sino para producir un modelo de vascuence que responda al ideal nacionalista. Y, claro, el vasco ideal debe hablar en euskera’.

Lo que nos dice Savater, y también- en otro medio- el profesor Carlos Martínez Gorriarán, es muy parecido. Y estoy de acuerdo.

Este intolerable abuso, aunque responda al ‘ideal nacionalista’, es una copia- con los matices que se quiera- de los regímenes totalitarios nazi y comunista. Los nazis alemanes querían una educación que produjera’ buenos nazis’. Y los comunistas soviéticos querían que la educación produjera ‘buenos comunistas’. No había otra opción.

Tanto los nazis alemanes, los comunistas soviéticos y los nacionalistas vascos, tienen algo en común. Una mentalidad totalitaria. En la que debemos incluir a los nacionalistas catalanistas. Con los que han pactado, PSOE/PP, más de cuarenta años.

La universidad pública vasca dejará de impartir varias carreras en español: «En la EHU se forman los euskaldunes» (El Debate)

Lo más grave no es que estas tribus identitarias periféricas impongan un modelo educativo totalitario (que ya es gravísimo), lo peor es que el bipartidismo gobernante PSOE/PP, lo ha permitido. Incluso apoyado.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, establece en el capítulo I del título VII

que corresponde al Estado la Alta Inspección educativa, para garantizar el cumplimiento de las facultades que le están atribuidas en materia de enseñanza en las Comunidades Autónomas…

Esto queda muy bonito para la galería, pero la realidad es que no han querido que sirviera para nada. El bipartidismo tuvo más de cuarenta años para hacer respetar la Constitución. No lo hizo. Por eso hablo de ‘fracaso histórico’ del bipartidismo.

¿Por qué socialistas y populares- cada uno con su cuota de responsabilidad- se han bajado los pantalones hasta el astrágalo, ante el comportamiento putrefacto, anticonstitucional y antiespañol de los nacionalistas vascos y catalanes?

Para seguir en el sillón presidencial. Venderse ‘por un plato de lentejas’. Además de jamón, butifarra y chistorra.

Junto con esta imperdonable traición y desvergüenza, hay otra infamia de la que, también, son responsables PSOE y PP.

Dice Rafael Núñez: «Todos los problemas de España son consecuencia de una falta de autoestima» Su libro ‘La nación sin autoestima’, III Premio de ensayo Sapientia Cordis (ElDebate)

¿Y quién es el principal responsable de esta falta de autoestima de los españoles decentes? Socialistas y populares.

Además de alimentar y mimar a los separatistas antiespañoles de Euzkadi y Catalunya durante más de cuarenta años, con todo tipo de prebendas a costa del resto de españoles, se han avergonzado de España. Siguen igual. Puestos a precisar, el PSOE es más antiespañol. El PP, disimulando, no sea cosa que me confundan con Vox.

Ningún presidente de España, ha voceado públicamente ‘Viva España’, como hace cualquier presidente normal de cualquier país normal. Los anormales antiespañoles de aquí, gritan ¡Noooo, es facha!

Seguimos con esta acomplejada imbecilidad, y con regocijo de los enemigos de España. Separatistas, progres, acomplejados y equidistantes. Recordemos que el ‘joyero Zapatero’ y el comunista Pablo Iglesias, han dicho y repetido que el patriotismo español consiste en pagar impuestos.

La excepción a esta miserable bajada de pantalones, es Vox, que por algo es ultraderecha. ¡Un español que se enorgullece de España! ¡Qué vergüenza!

VOX exige prioridad para los españoles en vivienda y ayudas públicas. ¡Intolerable! El PP lo acepta en Valencia y Cataluña, para valencianos y catalanes. El PSOE- en un ejercicio más de esquizofrenia-, llama «racista y apartheid» a la prioridad nacional en la Comunidad Valenciana, mientras la defiende en Cataluña.

Atentos. Se prepara un pucherazo electoral socialista, detenido- de momento- por el Tribunal Supremo. Nacionalización masiva irregular de descendientes de españoles para que puedan votar en las elecciones de 2027. Y de inmigración islamista masiva. Vamos camino de Eurabia. ¡Idiotas suicidas! ¡Despierten!

España ganó el mundial de fútbol (julio 2026). Algunos rabiaron y agredieron. Son secuelas del ‘fracaso histórico del bipartidismo’. El odio a España deja agresiones, quemas de banderas y boicots en el País Vasco y Navarra. (Libertad Digital).

Dice A. Elorza, catedrático de Ciencias Políticas: ‘Pedro Sánchez es un déspota y actúa como un gánster’. Juan Luis Cebrián, exdirector de El País y académico de la Real Academia Española, califica a Pedro Sánchez de ‘basura moral’.

¿Quién puede votar a un ‘déspota/gánster’ o una ‘basura moral’? No un ciudadano decente. Un siervo como Miguel Ríos: ‘Votaré al PSOE haga lo que haga’. ‘Somos la izquierda putrefacta’.