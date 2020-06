Cayetana deja rota a Carmen Calvo por ocultar 17.000 muertos por Covid: «Es un abismo moral»

Mal día este 24 de junio de 2020 para el Gobierno, por tener que enfrentarse a toda la oposición en el Congreso de los Diputados en otra sesión de control durísima como consecuencia de la pandemia sanitaria que azota España y el drama económico que deja tras de sí.

Una vez superado el clásico cruce de dimes y diretes entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de la oposición Pablo Casado, llegó el turno para las dos mujeres fuertes de la rama política de cada partido, la vicepresidenta Carmen Calvo y la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que después de su café frustrado siguen en una de las batallas más brutales de los debates en la Cámara Baja.

El asunto que le saca Cayetana es de sobra conocido por todos; probablemente una de las mayores vergüenzas de toda la gestión de la pandemia del coronavirus.

Cayetana : No es un desajuste numérico, es un abismo moral; ustedes dejan a 17.000 compatriotas en el limbo, o como dijo el experto Simón; «ahí». ¿Si esos españoles no murieron por la pandemia, ¿por qué murieron?

La batalla estaba servida:

Lo peor de todo es que Calvo se parapeta en esa cifra, pase lo que pase:

Usted no hace preguntas, hace imputaciones constantes a este Gobierno porque no ha aceptado lo que en esta Cámara ocurrió con la investidura y llegada de este Gobierno, y eso está detrás de lo que pregunta aquí cada miércoles. Mire, como nos decía un medio de comunicación hace 48 horas, ustedes han decidido sea la que sea la cifra final desgraciada de los muertos de esta pandemia, hacer política con los muertos. De lo que saben históricamente bastante porque no sería la primera vez que lo hacen en la política española.

La cifra de 28.323 es la cifra corroborada de personas que han contraído la Covid-19 literalmente, como hace un país que ofrece datos honestos. Evidentemente en este país muere más gente como cada año. Fíjese que poca lejanía tenemos con la transparencia que esos datos están en organismos oficiales, pero ese no es su problema, sino deteriorar y alarmar constantemente a esta ciudadanía porque han decido no ayudar nunca ni con nada, ni siquiera con el respeto debido a los muertos de esta pandemia. ¡Usted ha decidido hacer política con los muertos!