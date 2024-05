Imperdible troleo de un senador del PP a Óscar Puente: «Los estúpidos siempre están seguros»

Va a tardar Óscar Puente en olvidar el repaso que le propinó en el Senado un parlamentario del PP.

Juan José Sanz Vitorio despachó en tres minutos colosales al ministro de Transportes al que le sacó todas las polémicas que ha protagonizado desde que ocupa un puesto en el Gobierno Sánchez:

A continuación nos explicó que había lawfare como que hay brujas, pero no sé si era lawfare inverso. Le explico. Un alcalde de Valladolid compra material a un amigo. El amigo le invita a unas vacaciones en un yate. Paga las vacaciones el amigo, a pesar de que el alcalde decía que se pagaba sus vacaciones. Pero el juez entiende que no hay causalidad. Y yo estoy seguro de que está justificado. Debe ser lawfare inverso.

Mire, yo se lo explico. Empezó explicándonos la amnistía en términos de embarazo no deseado. No sabemos si era una reflexión personal o un problema personal, si Puigdemont había embarazado a alguien, si alguien había embarazado a Puigdemont o si lo que ocurría es que nos anunciaba un mal parto llamado amnistía.

Recordó sus insultos a una consejera autonómica:

Sanz Vitorio le vaciló por ese ego desmedido a la hora de buscar desaforadamente todo lo que de él se dice en los medios:

A continuación, nos explicó que hay una nueva fórmula de posible malversación. Dedicaba al personal del ministerio a hacer listas de periodistas, buscar insultos, artículos que no hablaban bien de él, incluso las veces que decían que era más feo que el presidente. La verdad es que yo, sinceramente, no querría ser el asesor que tenía que ir cada día con la buena nueva. Cuando lo tenía, mucho más sencillo, ministro. Usted le encarga al CIS de Tezanos una encuesta sobre si Brad Pitt o usted, y Brad Pitt está muerto.

El senador del PP recurrió a un buen símil para definir a la perfección al exalcalde socialista de Valladolid:

Pero, mire, como decía Bertrand Russell, el problema es que los estúpidos están seguros y los inteligentes dudan permanentemente. Yo admiro siempre la certeza con la que afirma sus cosas, señor ministro. Pero, mire, lo que no puedo pasar es su última definición del presidente del Gobierno. «Es el puto amo». Mire, yo no voy a hacer una valoración del apelativo inicial. No le conozco. Ustedes se conocen mejor. Ustedes sabrán. Pero, mire, en lo del amo, yo siempre preferí ser lo del primer servidor. Y además me quedo con Lincoln cuando decía aquello de «nunca seré esclavo porque nunca querré ser amo. Es mi concepto de la democracia». El mío, también.