VOX deja ‘KO’ a Podemos en segundos: «Son unos pirómanos comunistas»

La Comisión de Reconstrucción se convirtió en un ‘ring de boxeo’.

Pablo Iglesias e Iván Espinosa de los Monteros protagonizaron el ‘primer combate’.

El vicepresidente segundo dejó ver que sigue con las heridas abiertas por las vinculaciones de su padre con el terrorista Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP).

En un tono beligerante, el fundador de Podemos atacó a VOX y les acusó de querer dar un golpe de Estado: “Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera”.

Una postura que, segundos después, Iglesias ratificaría: “Yo creo señor Espinosa de los Monteros que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque, para eso, además de desearlo y de pedirlo hay que atreverse”.

El diputado de VOX tildó lo ocurrido de “un espectáculo lamentable, propio de un marxista y comunista como usted que no conoce lo que es el consenso y que no tiene en lo absoluto el nivel”. Por lo que tomó sus cosas y se fue, dejando plantado al líder de Podemos con su actitud macarra.

Sí, la misma que desde los medios de izquierda no pudieron justificar y tuvieron que verse obligados a bajar la cabeza para reconocer que se equivocó el vicepresidente segundo.

“Pirómanos comunistas”

El presidente de la Comisión para la Reconstrucción, Patxi López, se vio obligado a tener que pedir disculpas por, lejos de mediar en el ‘choque’ anterior, posicionarse a favor del vicepresidente y atacar a VOX.

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Inés María Cañizares aprovechó su turno para dejar ‘KO’ al Gobierno de Sánchez con una sola frase: “son un Gobierno de pirómanos comunistas”.

Sus palabras impactaron con fuerza en el diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, quien evidentemente nervioso perdió los papeles y se llevó una dura reprimenda por parte del propio Patxi López.

«No puedes intervenir desde la Mesa», abroncó López al diputado de Unidas Podemos, «si no entiendes que no puedes intervenir desde la Mesa, es que no entiendes…».

Santiago se saltó las normas del Congreso para intentar responder a Cañizares. En su duro arrebato, olvidó que los miembros de la Mesa no pueden solicitar turno de palabra, por lo que tuvo que ser silenciado en varias oportunidades por el presidente de la Comisión.

Aún decidido a protestar, bajó hasta su escaño para quejarse por las palabras de VOX en contra del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Sin embargo, ya era tarde. La campaña sonó y quedó ‘KO’ en la lona de una Comisión que dejó más polémicas que soluciones claras para el futuro del país.