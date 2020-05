Cayetana Álvarez de Toledo: «Iglesias engarza con la tradición del macho ibérico, del caudillo iberoamericano»

Cayetana Álvarez de Toledo se mantiene en sus trece sobre la definición que el 27 de mayo de 2020 dijo sobre Pablo Iglesias, que es el «hijo de un terrorista».

Para la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, en una extensa entrevista en el diario ABC este 31 de mayo de 2020, es inadmisible que se decidiera retirar por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, la expresión dirigida hacia el vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez:

Álvarez de Toledo compara su frase con la que soltó Iglesias contra VOX y como el resultado fue muy diferente:

Insiste en que:

La mano derecha de Pablo Casado en la Carrera de San Jerónimo asegura que su apreciación sobre quién era Pablo Iglesias parte de algo irrefutable:

El señor Iglesias defiende a Otegui , justifica a ETA , avala a los golpistas de Cataluña y luego nos da lecciones de democracia a los demás. Eso se acabó. Esto no es un juego de «son los dos bandos iguales». Aquí hay personas que no son demócratas y luego hay muchísimas, la gran mayoría, que representamos la tercera España, que es la España Constitucional que permite la integración de personas con pensamientos radicalmente diferentes dentro de un orden común de Ley y Libertad. Lo que defienden ellos es una versión minoritaria y extremista que pretende la expulsión de todo lo que no sean ellos. Son los herederos de la ruptura de los años 70.

Pese a que el diario le recuerda que el padre de Iglesias dice que se limitó a repartir propaganda para una manifestación, para Álvarez de Toledo el asunto no debe quedarse en esa mera apreciación:

En esa manifestación fue cuando mataron a los policías. Pero al margen de la actividad que él ejerciera en la organización terrorista, él militaba en esa organización terrorista. Bajo la máscara del antifranquismo se esconden muchas cosas: hubo antifranquistas demócratas, muchísimos, la inmensa mayoría, pero hubo que no lo fueron. Y matar a personas no es ser un demócrata. Y pertenecer al brazo armado de una organización política como el Partido Comunista marxistaleninista no es ser un demócrata, eso es formar parte de una organización terrorista, que es como se califica el FRAP. No es «él me insultó y yo le contesté con un insulto». Él no me insultó, me llamó marquesa. Si van a retirar la expresión “hijo de terrorista”, habría que retirar “marquesa”. Es un hecho fáctico.

Yo no insulté al vicepresidente segundo. Yo recordé un hecho fáctico reconocido por él y por su padre, equiparable al hecho de yo soy marquesa: Él es hijo de un terrorista. El FRAP es una organización terrorista, sus víctimas son reconocidas como víctimas del terrorismo por el Ministerio del Interior: cinco asesinados. En la web del ministerio sigue colgado todo el listado de víctimas que reciben indemnizaciones, las que están reconocidas como tales. Ahí están las del FRAP.