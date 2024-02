Una soberbia Cayetana Álvarez de Toledo ejecuta a Félix Bolaños: «El PSOE ya solo es un resto»

No amnistió al ministro de Justicia y Presidencia.

Cayetana Álvarez de Toledo (PP) sacudió una somanta de palos a Félix Bolaños por no atreverse, de momento, a llevar al Congreso de los Diputados nuevamente la ley de amnistía:

Señor Bolaños, díganos, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con su ley de amnistía? Tanta prisa, tanta urgencia y ahora piden una prórroga y supongo que luego otra. ¿No me diga que el prófugo ya no se fía de ustedes? ¿No me diga que empieza a intuir que le engañaron? De que le prometieron impunidad total y resulta que en España hay jueces independientes, fiscales con criterio, una constitución y el derecho europeo. Es decir, que la amnistía podrá ser aplicada, pero no aplicada. Podrá ser aprobada, pero no aplicada. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer cuando los tribunales constaten que su brillantísima obra de ingeniería jurídica choca frontalmente contra la Constitución y el Derecho Europeo?

El ministro de Justicia y Presidencia volvió a coger la senda de que era Feijóo quien sondeó la vía de la amnistía:

Señora Álvarez Toledo. Únicamente me formulan esta pregunta. Recae sobre sus hombros la responsabilidad de representar a toda la alineación ultra. Y eso es una enorme responsabilidad porque el público ultra es un público muy exigente y exige, por ejemplo, que no se diga en público lo que se piensa en privado. ¿Y qué ocurre? Pues que la semana pasada nos enteramos de lo que pensaban ustedes sobre los indultos, la amnistía, la no consideración de terrorismo en el proceso independentista, la búsqueda de la reconciliación. En Cataluña, entre catalanes y de catalanes con el resto de españoles. Y claro, cuando se destapa esa gran mentira, pues yo entiendo que la han dejado a usted sola preguntando sobre la amnistía, sola, porque ya no es tema para ustedes porque su único asunto de oposición, que era este, resulta que ahora sabemos lo que piensan ustedes. Y fíjese, no creo que sea usted partícipe de la gran mentira que supimos la semana pasada que protagonizaba el señor Feijóo. Yo más bien… Yo veo que usted es víctima de esa gran mentira. Usted como millones de españoles se sintió engañada y como los ultras se sintió estafada. Estoy convencido de que así fue. Por tanto, lo que le pido es que en estas preguntas que me hace usted sobre amnistía, pues igual las preguntas, señora Álvarez de Toledo, se las tiene que hacer al señor Feijóo.

La diputada popular se lanzó a la yugular del ministro socialista:

La verdad, señor Bolaños, es que me enternece. Sigue con la letanía que fracasó en Galicia. ¿Habla de hipocresía, de mentira, de cinismo? ¿Usted? ¿En serio? ¿Cómo van las citas clandestinas en Suiza? ¿Y qué tal el verificador, ese experto en guerrillas? ¿Y sobre todo cómo va la convivencia? Sus socios ya no anuncian que lo volverán a hacer. Lo están haciendo ya, ayer, en el Parlamento de Cataluña. El señor Sánchez quiso levantar un muro. Un muro contra la derecha y le ha puesto una lápida a la izquierda. El PSOE ya es solo un partido bisagra. Bisagra del BNG, bisagra de Esquerra, bisagra incluso de Bildu, que ya es decir. Y su relato está arrasado. Hay que devolver a la política lo que nunca debió salir de la política, repetía usted contra los jueces. Pues ahí tienen las urnas.

Y de paso esgrimió las próximas citas electorales, esgrimiendo incluso la posibilidad de un adelanto electoral:

El Gobierno agoniza entre la espada del prófugo y la doble pared, del derecho y la pared del pueblo. En Galicia, en Andalucía, en Madrid, en Valencia, en toda España, ya lo verán. Esto no ha hecho más que empezar. Prepárense. Prepárense para las europeas y luego prepárense para las generales. Y deje usted de hablar de indultos, porque a ustedes no los va a indultar nadie. Ni siquiera los restos de su partido. De hecho, piénselo bien, señor Bolaños, el Partido Socialista ya es solo un resto.

Bolaños, sin nada que contraargumentar, tiró de manual: