La nueva ‘Mema’ monta un espectáculo en la Asamblea y Ayuso le da en la jeta: “¡Estás peor que el pato muerto!”

Contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sigue a lo suyo, retratar a la izquierda política por su hipocresía y vileza. Ante la operación de ataque y derribo, la también presidenta del PP en Madrid ha respondido con talante y firmeza.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, siguiendo con la línea impuesta desde Moncloa para intentar tapar la trama Ábalos y distraer ante la aprobación de la amnistía a Puigdemont, atacó en el Pleno de este jueves 14 de marzo, de forma personal a Ayuso con el presunto fraude a Hacienda por parte de su pareja. Por si fuera poco, ha vuelto a usar de nuevo, a las víctimas de la pandemia como un arma arrojadiza.

Le echó en cara la hipocresía de su discurso reivindicativo cuando Mónica García, jefa de Bergerot, ha vivido siempre en El Retiro y cuando quienes votan a MásMadrid son personas de alto poder adquisitivo. “¿A mí qué me cuentan?”, le soltó con desparpajo.

“Si la mayoría de su grupo parlamentario, que va dando tantas lecciones, no ha trabajado afuera, qué me está contando. Y si tengo un coche del año 2008, de segunda mano, que me viene muy bien, a mí qué me cuenta, señoría”.

También le achacó la cobardía de usarla como cortina de humo justamente cuando van a aprobar la ley de amnistía, a la que ha calificado como una afrenta a los españoles.

“Hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes y presuntos terroristas, ¿a mí qué me cuenta?. Hablando de pisos, hay una ministra que está viviendo de manera okupa en la Delegación de Gobierno y no lo denuncian, ¿a mí qué me cuenta?. Mi casa no se paga con dinero público, porque no tengo casa. Llevo toda la vida viviendo de alquiler y no como otros que han vivido a cuerpo de Rey. No me pueden decir ni dar lecciones de nada”.