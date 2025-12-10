Koldo confiesa que en Ferraz era un secreto a voces que Acciona donó al PSOE 500.000 € en efectivo para las elecciones de 2019

Sigue cantando Koldo.

Y como un jilguero.

La escena parece sacada de un thriller político: un exasesor clave del PSOE, bajo investigación por diversas tramas, se sienta frente a un director de un medio y revela, con sorprendente desparpajo, que en la sede del partido de Gobierno se hablaba de una donación de 500.000 euros en metálico proveniente de una gran empresa para la campaña de las elecciones generales de 2019.

Y, para añadir más misterio, ese dinero podría nunca haber llegado al partido porque «alguien fue un poquito espabilado y se quedó con los 500.000 €».

En medio de esta revelación de Koldo García a Eduardo Inda, surgen referencias a «responsables o cercanos» a la dirección socialista.

El exasesor de José Luis Ábalos insinúa la implicación de la cúpula y un medio millón en metálico que, según su relato, se ha convertido en un auténtico fantasma contable dentro del socialismo español.

Este asunto no solo afecta a la imagen del partido, sino que también se inserta en un contexto más amplio lleno de sospechas sobre financiación opaca, comisiones y vínculos privilegiados con grandes constructoras.

«Lo escuché de responsables y cercanos a la cúpula»

En una de las entregas de su entrevista exclusiva con OKDiario, Koldo García confiesa que en la sede de Ferraz existía la certeza de que Acciona había realizado una donación de 500.000 euros en efectivo al partido durante la campaña electoral de 2019.

Al ser interrogado directamente, Koldo -que custodió los avales de Pedro Sánchez en su vuelta al poder dentro del PSOE- no habla desde el desconocimiento, sino que menciona comentarios provenientes del entorno más cercano a los altos mandos del partido:

Asegura haber escuchado la versión sobre la donación «muchas veces». Especifica que lo oyó decir a «unos pocos» y aclara que eran «responsables o cercanos» a la cúpula del partido.

Su respuesta exacta cuando se le pregunta si oyó que Acciona había donado esos 500.000 euros es clara: «Lo escuché, sí».

Aunque de momento, no presenta documentos ni pruebas directas; sin embargo, dirige el foco hacia el nivel más alto del PSOE al afirmar que este rumor no circulaba por los pasillos, sino por los despachos donde se toman decisiones.

Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya habían delineado un panorama donde Acciona ocupaba un papel central en lo que se conoce como trama del PSOE, vinculada a Santos Cerdán, ex número tres de Pedro Sánchez. Según las pesquisas, Acciona se asoció con Servinabar, una pequeña empresa navarra cuyo copropietario era Cerdán al 45 %, para acceder a contratos públicos sensibles como: el Puente del Centenario en Sevilla, una autovía en Logroño, así como obras ferroviarias en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

La UCO detalla una «operativa común»: memorandos previos, contratos posteriores y una comisión del entorno del 2 % sobre el importe total de cada obra a favor de Servinabar. De esta relación, Acciona habría sido la principal fuente financiera para dicha empresa, acumulando más de 6,7 millones de euros en ingresos.

Este telón de fondo transforma el relato de Koldo en algo más que un simple rumor. Lo sitúa dentro de un contexto donde ya se está investigando cómo se entrelazan las conexiones entre las obras públicas, las constructoras y la estructura orgánica del PSOE.

El medio millón que no ingresó a Ferraz

La segunda parte del escándalo llega cuando Koldo cambia su afirmación inicial y dice que «eso de meter al partido medio millón de euros me suena a cuento chino». En otra parte de su conversación con Inda, da un paso más: insinúa que esa presunta donación nunca habría sido registrada oficialmente por el partido.

De sus palabras surge una conclusión devastadora: considera poco probable que esos 500.000 euros en metálico fueran ingresados formalmente como financiación para la campaña.

Afirma que su «sensación» es que «alguien fue un poquito espabilado» y se quedó con el dinero. Cuando le preguntan si esa persona pudo quedarse con los 500.000 euros, responde que eso es su «opinión» y lo que ha llegado a entender tras sus experiencias.

En el intercambio no echa balones fuera y ofrece tres nombres que pudieron haberse quedado con el dinero: Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Pedro Sánchez.

Su respuesta siempre es la misma: «Ojalá lo supiera». Reconoce no tener información directa y cuando se le insinúa si prefiere ignorar el asunto, enfatiza que si no sabe algo «a ciencia cierta», no debería afirmarlo.

Con esta mezcla entre insinuaciones y precauciones, Koldo deja entrever una idea inquietante: el dinero existió y se mencionó en los círculos altos del partido; sin embargo, su destino final podría no haber sido el partido mismo sino algún bolsillo concreto. Al mismo tiempo evita comprometerse legalmente haciendo acusaciones directas contra dirigentes con los cuales convivió en el poder.

Ferraz, Acciona y el ecosistema de comisiones

Lo verdaderamente delicado acerca de estas revelaciones no es solo el monto involucrado sino también su coherencia con otros elementos ya conocidos dentro del entramado político.

Las investigaciones indican que Acciona, lejos de ser solo una empresa proveedora común, era la gran socia estratégica para Servinabar, especialmente en adjudicaciones relevantes bajo el Ministerio de Transportes mientras estaba bajo el mando de José Luis Ábalos. Servinabar habría gestionado comisiones cercanas al 2 %, obteniendo hasta el 75 % de sus ingresos, más allá de seis millones provenientes directamente desde Acciona.

Paralelamente han emergido grabaciones donde tanto Koldo García como Cerdán discuten pagos muy cercanos al medio millón ahora cuestionado. En uno de estos audios Koldo menciona haber pagado «500.000 euros», además otros 70.000 vinculados a lo que llama ‘bajera’, mientras Cerdán le recrimina haber aceptado dinero por adjudicar obras públicas a empresas menores. Aunque refiriéndose a otros contratos distintos este patrón resulta revelador: grandes sumas en efectivo ligadas a comisiones por obras y reparto interno entre intermediarios.