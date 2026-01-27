Almeida revienta a las serviles Maestre y Maroto, fieles al sanchismo: «Pusieron a un putero y un tuitero»

José Luis Martínez-Almeida ha puesto fin a su paciencia con el PSOE en Madrid. En un pleno que ardía de tensión, el alcalde de Madrid no dudó en señalar al partido socialista por haber colocado al frente de Transportes primero a un «putero» –en referencia a Reyes Maroto– y después a un «tuitero», aludiendo a Rita Maestre de Más Madrid, ambos considerados marionetas del sanchismo.

La polémica estalló con motivo del quinto aniversario de la pandemia. Reyes Maroto, portavoz socialista en el Ayuntamiento, lanzó una declaración explosiva: «Fueron 7.291 personas mayores asesinadas en residencias por no ser derivadas a hospitales». Estas palabras encendieron la mecha. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso actuó rápidamente, anunciando una querella por calumnias contra ella, mientras Almeida rompía todo tipo de contacto institucional con el PSOE: nada de reuniones ni acuerdos en los distritos. «No podemos permitir que el sanchismo convierta en lodazal el dolor de las víctimas», afirmó el alcalde, calificando sus afirmaciones como un «delito nauseabundo».

Maroto se apresuró a retractarse: «No fueron las palabras adecuadas, no acusé a nadie de asesinato, sino de falta de atención médica». Sin embargo, ya era tarde para reparar el daño. Almeida, lejos de quedarse callado, centró su crítica en Rita Maestre, concejala de Urbanismo de Más Madrid, conocida por su activa presencia en Twitter y su lealtad a Pedro Sánchez. En plenos anteriores, Almeida la había tildado de «indigente intelectual» por sus propuestas sobre ayudas. Ahora, la relaciona con el fiasco en Transportes, donde PSOE y aliados han cosechado fracasos notables, con retrasos y averías que han tenido consecuencias fatales.

Esta confrontación no es algo nuevo. Los plenos en Madrid son como un ring: expulsiones, acusaciones de homofobia y comentarios mordaces como cuando Andrea Levy envió a un socialista a una «sauna». Ayuso ha acumulado querellas –contra Maroto y otros por difamaciones– mientras su pareja, Alberto González Amador, enfrenta investigaciones fiscales. El PP acusa al bloque progresista de manipular datos: la Comunidad sostiene que solo 4.143 fallecieron por Covid confirmado en residencias, no los 7.291 totales mencionados.

¿Por qué tanto descontrol? El sistema de Transportes madrileño está colapsado. El PSOE lo gestionó bajo la dirección de Maroto como presidenta hasta 2023, dejando tras sus pasos una estela de deudas y problemas. Ahora, con Maestre en Urbanismo –aliada en pactos–, Almeida percibe un complot sanchista para socavar Madrid. «Pusieron a un putero y un tuitero», enfatizó Almeida, recordando escándalos pasados relacionados con Maroto y el perfil digital activo de Maestre.

Datos curiosos: Maroto fue ministra de Exteriores bajo Sánchez, pero ahora es considerada «sinvergüenza» por la consejera de Sanidad. Maestre, quien llegó a ser activista con topless en la Complutense, ha hecho la transición hacia un cargo público. Por su parte, Almeida, que ajusta los presupuestos cada año, mantiene una mayoría absoluta pese al ruido político que lo rodea. En 2024, el Tribunal de Cuentas validó rescates para compañías aéreas como Air Europa; sin embargo, en Madrid, el PP sigue resistiendo ante procesos judiciales.

El sanchismo madrileño comienza a perder apoyo desde dentro: Mar Espinar y otros ediles del PSOE no apoyan a Maroto y amenazan con primarias. ¿Lograrán sobrevivir estas «serviles» al huracán almeidaísta?

Cifras clave sobre residencias : 7.291 totales (2020) frente a 4.143 por Covid (Gobierno actual).

: 7.291 totales (2020) frente a 4.143 por Covid (Gobierno actual). Consecuencias prácticas : Sin reuniones entre PSOE y PP; los distritos están paralizados.

: Sin reuniones entre PSOE y PP; los distritos están paralizados. Dato humorístico: Almeida llamó «cara de payaso» a Maroto durante el pleno, lo que provocó su respuesta inmediata.

La política madrileña está que arde, pero el alcalde no se rinde.