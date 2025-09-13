‘Número desconocido: Falsa identidad en el instituto’: El estremecedor documental que arrasa en Netflix

A día de hoy, 13 de septiembre de 2025, pocos títulos han irrumpido con tanta fuerza en la conversación sobre el peligro de las redes y el impacto de la tecnología en la vida adolescente como Número desconocido: Falsa identidad en el instituto. La producción, dirigida por Skye Borgman y estrenada en Netflix el 29 de agosto, ha superado los 8,6 millones de visualizaciones en apenas dos semanas y se ha colado en el top 3 de películas más vistas a nivel mundial, alcanzando la segunda posición en España.

No es casualidad.

El documental explora un caso real que desborda cualquier ficción: una adolescente, Lauryn Licari, y su novio, Owen McKenny, comienzan a recibir mensajes anónimos llenos de insultos, amenazas y contenido explícito desde un número desconocido.

Lo que podría parecer una travesura adolescente se transforma en una pesadilla que se extiende durante casi dos años y convierte en sospechosos a todos los amigos y allegados de la pareja.

True crime en el instituto: giros inesperados y una comunidad en vilo

La historia arranca en la apacible localidad de Beal City, en el estado de Míchigan, donde Lauryn y Owen encarnan la imagen del primer amor adolescente. Pero pronto, la relación se ve asediada por una oleada de mensajes vulgares y maliciosos que llegan a todas horas. El acoso no tarda en dinamitar la confianza de la pareja y, por extensión, la de todo el entorno escolar: los padres, los profesores e incluso el FBI acaban involucrados en una investigación que parece no tener fin ni culpable claro.

Uno de los grandes aciertos del documental reside en cómo administra la tensión. A través de testimonios reales, imágenes escalofriantes y los mensajes auténticos recibidos por Lauryn, la directora mantiene la incógnita hasta un giro final que redefine por completo la percepción del espectador y deja claro que el peligro puede estar mucho más cerca de lo que creemos.

Giros de guion : La identidad del acosador se mantiene oculta hasta el desenlace, generando desconfianza y sospechas en cada testimonio.

: La identidad del acosador se mantiene oculta hasta el desenlace, generando desconfianza y sospechas en cada testimonio. Crítica al sistema : El relato denuncia las carencias de las instituciones para proteger a los menores, incluso cuando intervienen las autoridades federales.

: El relato denuncia las carencias de las instituciones para proteger a los menores, incluso cuando intervienen las autoridades federales. Impacto emocional: Las secuelas psicológicas en las víctimas son palpables y se convierten en el núcleo emocional del documental.

Catfish, manipulación y el rostro oculto del ciberacoso

El término catfish —suplantación de identidad digital para manipular o acosar— sobrevuela toda la trama. Lo que empieza como una broma pesada se convierte en una sofisticada red de engaños y amenazas que arrastra a toda la comunidad escolar. El documental expone de forma cruda cómo los adolescentes, atrapados en la lógica de las redes sociales y la hiperconectividad, pueden ver su día a día condicionado por el miedo y la desconfianza.

En palabras de una de las víctimas: “Es muy fuerte que tener móvil haya sido lo peor que me ha pasado”, una confesión que resuena con fuerza en una generación para la que el teléfono móvil es una extensión de su propia identidad.

El caso que narra Número desconocido es excepcional, pero la directora Skye Borgman advierte que el ciberacoso es una amenaza cotidiana para miles de jóvenes. En su opinión, el documental debe servir de alerta para que padres e hijos dialoguen sobre los riesgos de la tecnología y aprendan a identificar y denunciar el acoso digital.

Un fenómeno global: recepción, crítica y debate social

La propuesta de Netflix ha generado un debate inmediato por su crudeza y su capacidad para poner sobre la mesa una problemática que suele esconderse tras las pantallas. La prensa y la crítica especializada coinciden en señalar que el documental combina el ritmo y la tensión del mejor true crime con una denuncia social de calado.

Popularidad : Más de 8,6 millones de visualizaciones y una nota media de 6,8 sobre 10 en IMDb .

: Más de 8,6 millones de visualizaciones y una nota media de 6,8 sobre 10 en . Reacciones : Los usuarios destacan el shock del giro final y la empatía hacia las víctimas, aunque algunos echan en falta un análisis psicológico más profundo del acosador.

: Los usuarios destacan el shock del giro final y la empatía hacia las víctimas, aunque algunos echan en falta un análisis psicológico más profundo del acosador. Advertencia: El documental se percibe como una llamada de atención sobre el control parental y la necesidad de educar en el uso responsable de la tecnología.

Claves del éxito y reflexiones para el futuro

El impacto de Número desconocido: Falsa identidad en el instituto se explica por varios factores:

Una narrativa adictiva que dosifica la información y mantiene la intriga hasta el último minuto.

que dosifica la información y mantiene la intriga hasta el último minuto. El retrato de una adolescencia vulnerable ante el poder destructivo del acoso digital.

ante el poder destructivo del acoso digital. El enfoque en la confianza rota : amigos, familia y entorno escolar se convierten en sospechosos, lo que multiplica el suspense y la angustia.

: amigos, familia y entorno escolar se convierten en sospechosos, lo que multiplica el suspense y la angustia. El debate sobre responsabilidad institucional y el papel de las autoridades frente a los nuevos delitos tecnológicos.

La película, lejos de caer en el sensacionalismo fácil, acierta al mostrar el dolor y las secuelas reales de un caso que podría repetirse en cualquier rincón del mundo conectado. En palabras de la directora: “Escuchen a sus hijos, comprendan las amenazas que existen y denles la capacidad de tomar buenas decisiones”.

Número desconocido: Falsa identidad en el instituto se ha convertido en un fenómeno que trasciende la pantalla, obligando a repensar la relación con la tecnología y recordando que, a veces, el mayor peligro puede estar más cerca de lo que jamás imaginamos.