La expulsión de Isa P. y Asraf de ‘La casa fuerte 2’ fue una pantomima: Toda la verdad sobre esta pareja

Isa Pantoja y Asraf fueron expulsados de ‘La casa fuerte 2’ el 17 de diciembre de 2020 y en plató hicieron un papelón difícil de creer.

Breve resumen del paso de Isa P. y Asraf por ‘La casa fuerte 2’: relación tóxica. Poco más que decir.

La muchacha tuvo su importancia al principio del concurso por la guerra familiar entre su hermano y su madre pero pasadas las semanas, Chabelita tuvo su propio protagonismo gracias a la relación con su novio.

Asraf ha demostrado ser un controlador, un machista y un inseguro al que ni su propia familia ha podido defender.

Pero ella tampoco se ha quedado atrás: Cuando Efrén entró a concursar, se destapó que un par de años antes, él, Chabelita y Kiko Jiménez habría hecho un supuesto trío en una conocida discoteca de Madrid.

Chabelita, que por aquella época estaba ya con Asraf, dijo que no se acordaba de nada de lo que pasó esa noche (es lo que tiene el alcohol).

Como decíamos, el 17 de diciembre de 2020, Asraf e Isa P fueron expulsados de ’La casa fuerte 2’. La audiencia, posiblemente, les echó por dos razones: primero por castigar el comportamiento de él y segundo porque la pareja vale más fuera que dentro (por aquello de enfrentarse a sus propias polémicas).

Una vez en plató, la hija de Isabel Pantoja, lo primero que hizo fue quitarle importancia a su supuesta noche con Efrén.

Isa Pantoja insistió en su versión: fue al baño acompañada porque necesitaba ayuda para bajarse la cremallera del mono que vestía, acababan de operarle para realizarle una liposucción y no podía hacerlo sola.

Hay personas que habían inventado unas barbaridades que no venían al caso, he contado mi verdad, no tengo nada que esconder.

Y es que, para la joven, lo más importante ahora mismo es su guerra familiar.

Recordemos que hace más de un mes, Kiko Rivera atacó a su madre acusándola hasta de estafadora.

A este respecto, la hija menor de Isabel Pantoja dijo:

Tras ver todo su paso por el reality y darse cuenta de que se ha comportado como un mal novio, Asraf quiso pedirle perdón a Chabelita:

Yo mi parte de culpa, la reconozco. Me he pasado muchas veces porque he sido egoísta y he querido pensar en mí. Lo siento si en algún momento te he fallado pero es verdad que es mucha presión, gente metiéndose en contra, a veces me he sentido solo