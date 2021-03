Olga Moreno, mujer de Antonio David Flores, la gran víctima de la manipulación de Telecinco

En la historia de Rocío Carrasco hay muchas víctimas y, entre ellas, la actual mujer de su ex, Antonio David Flores.

Los dos primeros episodios de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ emitidos el 21 de marzo de 2021 fueron un auténtico fenómeno social y televisivo.

Carrasco, que llevaba 20 años sin hablar de su vida privada, desveló que había sufrido maltratos físicos y psicológicos por parte de su exmarido y padre de sus dos hijos mayores, Antonio David Flores, quien en ese momento era colaborador de ‘Sálvame’.

Menos de un día después de la emisión del documental, Mediaset España anunció que iba a despedir a Antonio David Flores de todos sus programas.

Luego, eso sí, dicen en Telecinco que ellos no le han llamado nunca maltratador porque no hay una sentencia que lo diga pero le despiden. Qué alguien me lo explique porque no lo entiendo.

Igual que no entiendo por qué, si el documental estaba grabado desde hacía un mes y sabían todo lo que ahí se narraba, no echaron a Antonio David antes.

Olga, la otra víctima

Pero la trama es más retorcida aún. Justo el día que se emite el tráiler de la docu serie, se anuncia que Olga Moreno va a ir a Honduras como concursante de ‘Supervivientes 2021’.

¿Perdón? ¿La contratan cuando saben que van a despedir a Antonio David? Porque sabían que le iban a echar.

¿La estrategia era meter a Olga en ‘SV’ para tener ahí una parte del ‘pastel de Rociíto’ y para que fuese Rocío Flores la que la defendiera en plató y hablase de su madre?

Es digno de una mente brillante pero retorcida a más no poder. Una trama orquestada en la que Mediaset es el bombero pirómano. Ellos crean los monstruos para luego degollarles. Es de locos.

Obviamente, Olga Moreno está con su marido, no quiere ir a ese circo y dar de comer a la ‘bestia’ . Pero hay un problema: Ya ha firmado, si renuncia tiene que pagar una indemnización y con su esposo ahora en paro, la cosa, suponemos, no estará para tirar cohetes.

En Mediaset han sido ‘listos’, primero porque les interesa meter ahí a Olga Moreno porque es parte de la noticia del años y segundo porque la contrataron antes de saber lo del documental, por lo que su caché era más bajo. Encima les ha salido barata.