Twitter baja el pulgar a Pablo Iglesias por poner en la diana a ‘Masterchef’ a cuenta de la muerte de Verónica Forqué

Aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid para sacar su vena más sectaria.

Pablo Iglesias se agarra como un clavo ardiendo a la muerte de Verónica Forqué para poner toda la carne en el asador a la hora de criticar a un programa como ‘Masterchef Celebrity’ (TVE).

A juicio del fundador de Unidas Podemos, poco o nada se hizo desde la dirección del espacio para evitar el posterior fallecimiento de la popular actriz.

Así se expresaba el exvicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista en la separatista TV3:

Yo conocí a Verónica Forqué y era una mujer encantadora. Lo que decía un artículo de Gerardo Tecé en Contexto es que lo que vendía era que Verónica Forqué no estaba bien y eso es lo que es indecente. No puede ser que lo que tú estás ofreciendo como creador sea eso, que no está bien, para que la audiencia crezca y lo que se convierte en el motor y en la sangre de mi programa. No hay derecho a eso.

Y no solo es un problema de este programa, sino que es la manera de entender la televisión y el entretenimiento. Los que ganan mucho dinero con esto deberían de ser limitados porque hay cosas que no son aceptables en una sociedad.