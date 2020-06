¿Sabías que la naranja entera es mejor que el zumo?

Llega junio y es momento de disfrutar de todas las propiedades de las frutas de temporada que aportan sabores, aromas y texturas genuinos. Entre ellas se encuentra la favorita de millones de personas en el mundo: la naranja.

Existen muchas maneras de consumirla, algunos la prefieren completa y otros en zumo y hasta como ingrediente para excelentes recetas de cocina como un buen pollo a la naranja.

Sin embargo, aunque la mayoría pensamos que el zumo es un producto excepcionalmente sano, los médicos y nutricionistas recomiendan preferiblemente consumir fruta fresca.

Los zumos son opción predilecta para aquellos a los que no les agrada la fruta, pero quieren incorporarla de alguna manera en su dieta. Pero, muchos afirman que, a pesar de las apariencias, la bebida está próxima a ser poco más que agua con azúcar.

Cuando consumimos la fruta completa ingerimos también la fibra, que ralentiza el proceso por el que el azúcar pasa a la sangre.

Ángel Soriano, nutricionista miembro de Doctoralia, explica que la fruta contiene azúcar, formado por fructosa y glucosa, pero este azúcar se encuentra ligado a la fibra, por lo que tiene un comportamiento diferente a si ese azúcar estuviera solo. También explica que:

«La fibra hace que el azúcar se absorba más lentamente y por lo tanto no se eleven bruscamente los niveles de glucosa en sangre, es decir, no produce picos de glucemia y por lo tanto no se producen picos de insulina que harán que esta glucosa se transforme en grasa»