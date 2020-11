¿Por qué la OMS evitó investigaciones sobre el origen del coronavirus en China?

En un artículo científico publicado en 2015 de la revista Nature cuatro años antes de la emergencia del coronavirus dicen:

Desde aquel momento, ni China tomó medidas para evitarlo ni el mundo se preparó ante una pandemia más que anunciada por zoologos y ecólogos como Peter Daszak en 2018:

A very important cave site in Yunnan Province, China – We've found a series of SARS-related Coronaviruses in bats from this cave that have every genetic element of the original SARS-CoV outbreak virus. pic.twitter.com/4emwgSHg8p

— Peter Daszak (@PeterDaszak) October 2, 2018