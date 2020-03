Coronavirus: los contagiados por coronavirus en España son casi 100.000 los muertos pasan de los 8.100

Ni están ni se les espera a Pedro Sánchez y sus ministros en la verdadera batalla contra el coronavirus.

España se aproxima aceleradamente a los 100.000 casos confirmados de coronvirus, en una tendencia en el que el número diario de fallecidos vuelve a repuntar en comparación con este lunes.

Este 31 de marzo de 2020, se registran 94.417 casos, de los cuales 49.243 están en el hospital y, de ellos, 5.607 en la UCI, y el número de fallecidos se eleva a 8.189, lo que supone 849 muertes más en las últimas 24 horas.

Los últimos datos, que llegan siempre con bastantes horas de retraso, muestran que España triplica ya en muertes a China, con 8.189 fallecidos.

En conjunto, se han contabilizado 94.417 casos de coronavirus en España frente a los 85.195 de ayer.

El número de ingresados en UCI asciende a 5.607 frente a los 5.231 de un día antes.

En cuanto al número de fallecidos, alcanza ya los 8.189 frente a los 7.340 de ayer son 849 fallecidos más, el día que más muertes suma.

La buena noticia está en las curaciones, que llegan ya a 19.259 mientras que ayer sumaban 16.780 altas.

POR REGIONES

Por autonomías, Cataluña superó este lunes a Madrid por primera vez en pacientes ingresados en UCI.

Este martes, Madrid registra 27.509 casos frente a los 24.090 de ayer. Cataluña alcanza ya los 18.773 casos frente a los 16.157 de la víspera.

En el resto de autonomías, los casos de coronavirus ascienden a 5.818 en Andalucía, 2.272 en Aragón, 1.236 en Asturias, 1.069 en Baleares, 1.262 en Canarias, 1.171 en Cantabria, 6.211 en Castilla y León, 6.424 en Castilla-La Mancha, 4.039 en Galicia, 5.508 en Comunidad Valenciana, 1.628 en Extremadura, 2.305 en Navarra, 6.320 en País Vasco, 1.810 en La Rioja, 34 en Ceuta y 54 en Melilla.

POR EDAD

En cuanto a la distribución por edades, el 85% de los fallecidos por coronavirus tenía más de 70 años, y el 60% más de 90.

En jóvenes hasta 30 años el porcentaje de fallecidos no llega al 0,2%.

EL EXPERTO QUE DUERME

Fernando Simón se ha incorporado por sorpresa a la rueda de prensa de forma virtual desde la habitación de su casa donde permanece aislado tras haber dado positivo.

Simón ha dicho: «Me ha sentado bien dormir. No salgo de mi habitación pero afortunadamente yo me encuentro bien, siento que no es igual para todos».

EL MINISTRO ILLA EMPAPELADO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en las administraciones públicas de todo el país, ha presentado este martes una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, por una presunta mala gestión de la pandemia en España.

En concreto, el CSIF considera que la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente.

El secretario nacional de acción sindical del CSIF, Francisco Lama,explica:

“Lo que se tendría que haber hecho es atender a las advertencias de la OMS, públicas y notorias desde hace meses. Además, en el mes de enero ya pedimos que se activasen los protocolos de prevención frente al coronavirus y que se dotase de material de protección a los trabajadores. Pero, a nuestro entender, no se tomaron en consideración las advertencias y eso nos ha llevado a la situación actual”.

