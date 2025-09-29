Ozempic y las inyecciones mágicas para adelgazar: ¿la nueva frontera de la desigualdad social?

El término “inyección milagrosa” ha encontrado su camino en las charlas cotidianas y en los titulares de medios de comunicación a nivel global.

Nombres como Wegovy, Ozempic o Mounjaro han saltado de los informes clínicos a las redes sociales y programas de entretenimiento, transformándose en símbolos de esperanza para quienes batallan contra el sobrepeso.

Estos medicamentos, clasificados como agonistas del receptor GLP-1, han demostrado provocar una reducción del 15% al 20% del peso corporal en pacientes con obesidad, según estudios recientes.

Su funcionamiento es tan sencillo como ingenioso: imitan una hormona intestinal que regula el apetito, lo que permite que las personas se sientan saciadas antes y reduzcan su ingesta alimentaria.

Sin embargo, como suele suceder en la historia médica, toda revolución tiene sus sombras. La llegada de estos tratamientos está abriendo una brecha inesperada: la desigualdad económica y social en el acceso a la salud.

La obesidad, de epidemia global a cuestión de clase

La Organización Mundial de la Salud alerta sobre cómo la obesidad se ha triplicado a nivel mundial desde 1975, afectando a más de 650 millones de adultos. No se trata solo de un problema estético; también incrementa el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, además de reducir la esperanza de vida. Por ello, la aparición de medicamentos eficaces parecía ser la luz al final del túnel.

No obstante, el precio elevado de estos tratamientos los convierte en un lujo inaccesible para muchos. El coste inicial de Wegovy, por ejemplo, supera los 1.300 dólares mensuales en Estados Unidos. Para numerosas familias, este tratamiento equivale al alquiler mensual o incluso más. La mayoría de los seguros médicos —tanto privados como públicos— no cubren estos fármacos salvo excepciones muy concretas, dejando fuera a millones que más lo necesitan.

Aquí es donde ciencia y economía chocan frontalmente. Aunque los beneficios sanitarios a largo plazo son indiscutibles —menos diabetes, menos infartos y menos cáncer— el acceso depende del poder adquisitivo. Esto transforma la obesidad en una nueva frontera de desigualdad social: mientras las clases acomodadas pueden permitirse adelgazar y mejorar su salud con un simple pinchazo semanal, las clases populares quedan atrapadas en un ciclo de mala alimentación y enfermedades crónicas.

Desde una perspectiva económica, los expertos estiman que el gasto sanitario relacionado con la obesidad y sus complicaciones supera los 173.000 millones de dólares anuales solo en Estados Unidos. Curiosamente, un uso masivo de estos nuevos fármacos podría representar un ahorro a largo plazo para los sistemas públicos al evitar tratamientos costosos para enfermedades asociadas. Un estudio reciente sugiere que ampliar el acceso a estos medicamentos podría generar hasta 10 billones de dólares en valor social neto entre la población adulta elegible, añadiendo más años saludables y menos tiempo lidiando con enfermedades crónicas.

Sin embargo, esta visión se enfrenta a una dura realidad presupuestaria. Cubrir estos medicamentos para todos los pacientes implicaría un desembolso inicial insostenible para muchos sistemas nacionales de salud, especialmente en países con recursos limitados. El debate está servido: ¿deben financiarse estos tratamientos con fondos públicos? ¿O deberían reservarse solo para casos extremos? Mientras tanto, la brecha entre quienes pueden costearlos y quienes no sigue ampliándose.

El impacto social: estigma, salarios y oportunidades

La obesidad trasciende lo meramente sanitario; también influye en las oportunidades laborales. Diversos estudios revelan que las personas con sobrepeso enfrentan discriminación laboral, reciben salarios más bajos y tienen menos posibilidades de ascender profesionalmente, siendo este fenómeno aún más marcado entre las mujeres. Se estima que perder peso puede representar un incremento salarial similar al obtenido tras completar un máster universitario.

Teóricamente, la llegada de estos tratamientos podría igualar las oportunidades laborales. Pero si solo acceden quienes tienen recursos económicos suficientes, existe el peligro de consolidar una nueva forma de privilegio: lo que algunos podrían llamar «delgado-cracia». Mientras tanto, el estigma asociado a la obesidad y las desigualdades sociales siguen pesando mucho más que esos kilos extra.

Más allá del peso: beneficios ocultos y curiosidades científicas

Adoptar estos medicamentos tampoco es un camino fácil. Los especialistas advierten que interrumpir el tratamiento puede provocar un aumento rápido del peso nuevamente. Además, algunos pacientes experimentan efectos secundarios como náuseas o malestar digestivo; aunque suelen ser temporales.

La ciencia sigue sorprendiendo: los efectos positivos de las inyecciones anti-obesidad van mucho más allá del simple control del peso.