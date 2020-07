Gina Lollobrigida cumple años en medio de una batalla campal con su familia

En Italia hubo un momento en el que dos actrices despuntaban: Sophia Loren y Gina Lollobrigida. Lo cierto es que aunque en esa época dorada del cine italiano destacaron otras actrices, la tensión entre ambas estaba presente tanto por su gran belleza como por su talento.

Un enfrentamiento que en el año 2016 confesó para Vanity Fair que «se lo inventaron ella y sus agentes de prensa, y ella no ha dejado de repetir el tema durante 50 años. A mí me resultó aburridísimo». Esta disputa, independientemente que sea real o no, ahora se ha trasportado a su vida personal, concretamente con su propia familia.

Hace unos días, el pasado 4 de julio, la actriz nacida en Subiaco, a las afueras de Roma, cumplía 93 años en medio de un enfrentamiento con su hijo. El inicio de todo fue el romance que mantuvo con Javier Rigau y Rafols, 34 años menor que ella, que pronto levantó desconfianza en su hijo Andrea Milko Skofic, fruto de su matrimonio con el médico esloveno Milko Skofic. La pareja se conoció en una fiesta en Mónaco, cuando ella tenía 57 años y él 23, un romance que acabó en un matrimonio celebrado por poderes en 2010, que luego sería denunciado como «estafa» por la actriz.

En el 2019 las autoridades nombraron a un administrador para gestionar su fortuna

En medio de este escándalo el hijo de Gina solicitó a las autoridades de Roma, en el 2014, que se nombrara a un administrador para que se encargara de tomar decisiones empresariales de su madre, ya que consideraba que ella ya no estaba capacitada. Un juez determinó que la actriz estaba totalmente capacitada para tomar sus decisiones.

Esto no quedó aquí, y es que en 2016, Gina confesó que un nuevo joven, Andrea Piazzolla, ocupaba su corazón, un hombre que calificaba como «la mejor persona que he conocido en mi vida hasta ahora». Ya en noviembre de 2019, las autoridades italianas ordenaron que un administrador gestionara la fortuna de la actriz, ya que la familia acusó a Piazzolla de «expoliarla».

A día de hoy, ya no es su trabajo como artista de lo que se habla, es el dinero el que tiene lo que está en el centro mediático.