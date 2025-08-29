Los 10 mejores títulos de Netflix España para ver este fin de semana a 29 de agosto de 2025

Agosto avanza y, mientras el calor aprieta, la mayoría busca refugio bajo el aire acondicionado y frente a la pantalla. Netflix, fiel a su cita con los grandes estrenos y los títulos más comentados, se convierte en el mejor aliado para quienes quieren exprimir el fin de semana sin moverse del salón. El catálogo de este mes es una auténtica montaña rusa: desde regresos esperados hasta joyas ocultas, pasando por éxitos internacionales y producciones nacionales que no dejan indiferente a nadie.

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, el top 10 de Netflix España refleja las tendencias del streaming en nuestro país: mucha variedad, un equilibrio entre novedades y clásicos recientes, y una apuesta clara por los géneros que mejor funcionan. El público español sigue fiel a las series de suspense y los thrillers, pero tampoco falta la comedia romántica, el documental de impacto ni la animación que arrasa entre pequeños y no tan pequeños.

El ranking definitivo: lo que arrasa en Netflix España

El listado de este fin de semana, basado en datos actualizados y contrastados, muestra tanto los títulos más vistos como los que más están recomendando los expertos y la crítica. No se trata solo de lo que aparece en el top, sino de lo que realmente merece la pena ver ahora mismo. Aquí, los títulos destacados y por qué se han colado entre los imprescindibles:

Hostage

Este thriller ha dado el campanazo, escalando posiciones hasta situarse en lo más alto del ranking. Una historia de secuestros, negociaciones al límite y giros inesperados que engancha desde el primer minuto. Ideal para los que buscan emociones fuertes y tramas tensas. Death Inc.

Oscura, adictiva y con un guion tan retorcido como inteligente. La serie explora el lado más turbio de las grandes corporaciones, mezclando crimen, negocios y dilemas morales. Perfecta para quienes disfrutan con tramas de corrupción y suspense. Miércoles (Wednesday), temporada 2

El regreso más esperado del año. Jenna Ortega vuelve a dar vida a la carismática hija de la familia Addams en una segunda temporada dividida en dos partes, con el morbo añadido de saber si repetirá el fenómeno de 2022. El humor negro y el misterio se mezclan en una serie que ya es icono pop. In the Mud

Una propuesta diferente que mezcla drama rural y misterio. La ambientación y el desarrollo de los personajes la convierten en una de las sorpresas de la temporada. Para quienes buscan historias con atmósfera y profundidad. Bon Appétit, Your Majesty

La cocina y la realeza nunca habían maridado tan bien. Una comedia dramática que combina recetas de alto nivel con intrigas palaciegas. Ligera y entretenida, es la opción ideal para los que quieren desconectar con algo original y bien producido. Young Millionaires

Un reality que muestra el ascenso (y a veces caída) de jóvenes empresarios que han hecho fortuna antes de los 30. Una ventana a los nuevos modelos de éxito y el lado menos glamuroso del emprendimiento digital. Katrina: Come Hell and High Water

Miniserie documental sobre el huracán Katrina y su devastador impacto. Con testimonios impactantes y un enfoque social, resulta imprescindible para los interesados en historias reales y la actualidad internacional. Rivers of Fate

Drama de aventuras con tintes históricos, ambientado en escenarios naturales espectaculares. Recomendado para quienes buscan algo épico, con buena factura técnica y personajes memorables. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

La comedia romántica del verano. Protagonizada por Sofia Carson y Corey Mylchreest, narra el viaje vital y sentimental de una joven americana en la prestigiosa universidad británica. Perfecta para los fans del romance con toque british. UNTAMED

Producción internacional que mezcla acción, drama y elementos sobrenaturales. Destaca por su ritmo y una trama que engancha capítulo a capítulo. Para los que quieren algo diferente y no temen lo inesperado.

Estrenos recomendados y joyas ocultas para el fin de semana

Más allá del top 10, Netflix España ha lanzado en agosto de 2025 varios títulos que están generando mucho ruido y que merecen estar en el radar de cualquier seriéfilo o cinéfilo:

La noche siempre llega : Thriller con Vanessa Kirby, que vuelve a la plataforma con una historia de redención y secretos familiares. Estreno reciente y grandes críticas por su guion y la interpretación de Kirby.

: Thriller con Vanessa Kirby, que vuelve a la plataforma con una historia de redención y secretos familiares. Estreno reciente y grandes críticas por su guion y la interpretación de Kirby. Despelote : Animación para adultos a cargo de Genndy Tartakovsky, creador de ‘Samurai Jack’. Un perro protagonista que afronta su última noche de libertad con mucho humor y una pizca de surrealismo. Ideal para quienes buscan reírse sin filtros.

: Animación para adultos a cargo de Genndy Tartakovsky, creador de ‘Samurai Jack’. Un perro protagonista que afronta su última noche de libertad con mucho humor y una pizca de surrealismo. Ideal para quienes buscan reírse sin filtros. Dos tumbas : Nueva serie española que apuesta por el suspense y la investigación criminal, con Kiti Mánver en un papel memorable. El estreno de la semana y un ejemplo del buen momento que vive la ficción nacional.

: Nueva serie española que apuesta por el suspense y la investigación criminal, con Kiti Mánver en un papel memorable. El estreno de la semana y un ejemplo del buen momento que vive la ficción nacional. Aquella canción : Para los amantes del drama musical, esta película explora la memoria y el poder de las melodías en la vida de sus protagonistas. Una apuesta diferente dentro del catálogo de agosto.

: Para los amantes del drama musical, esta película explora la memoria y el poder de las melodías en la vida de sus protagonistas. Una apuesta diferente dentro del catálogo de agosto. Stolen: Heist of the Century: Documental sobre el mayor robo de diamantes de la historia, recién estrenado y con un ritmo que nada tiene que envidiar a las mejores ficciones de atracos.

Cine para todos: animación, acción y romanticismo

No todo es suspense y oscuridad. Este fin de semana también destacan opciones para toda la familia y para quienes prefieren el buen rollo o la evasión:

KPop Demon Hunters : Acción, música y animación en una producción surcoreana que está arrasando entre el público joven.

: Acción, música y animación en una producción surcoreana que está arrasando entre el público joven. PAW Patrol: The Movie y Peppa Pig : Los más pequeños de la casa tienen asegurado el entretenimiento con estas producciones que siguen en lo más alto del ranking infantil.

y : Los más pequeños de la casa tienen asegurado el entretenimiento con estas producciones que siguen en lo más alto del ranking infantil. Planet Single: Greek Adventure: Comedia romántica con localizaciones de ensueño, perfecta para quienes buscan desconectar y viajar sin salir del sofá.

¿Qué tendencia marca Netflix España en 2025?

El catálogo y los datos de visualización muestran varias tendencias claras:

Aumento del consumo de miniseries documentales e historias basadas en hechos reales.

Éxito continuado de las producciones nacionales y europeas, que compiten de tú a tú con los grandes estrenos estadounidenses.

Renovado interés por la animación adulta y los formatos híbridos.

Fuerte presencia de títulos de suspense y true crime, que siguen siendo el motor del streaming en nuestro país.

Netflix, lejos de dormirse en los laureles, mantiene la apuesta por la variedad, los estrenos semanales y una cuidada selección de producciones propias y adquiridas. El resultado: un menú tan completo que lo difícil será elegir solo uno… o resistirse a un maratón.