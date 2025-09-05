Este es ‘Kalimán’, el primer superhéroe mexicano que arrasó en el siglo XX y que regresa rejuvenecido

A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, el universo de los superhéroes vive un resurgir inesperado en México.

Kalimán, aquel personaje que durante décadas fue el referente absoluto de la aventura, la justicia y el exotismo en la cultura popular nacional, regresa a la escena editorial con una nueva historieta que promete captar la atención de varias generaciones.

Su retorno no solo despierta la nostalgia de quienes crecieron escuchando la radionovela o coleccionando sus cómics, sino que también plantea preguntas sobre el significado de los superhéroes en la identidad mexicana y su evolución frente a modelos importados como los de Marvel y DC Comics.

La vigencia de Kalimán se explica, en parte, por su capacidad de adaptación. De la radio al cómic, del cine a la nueva historieta digital, el personaje ha sabido conectar con públicos diversos y acompañar los cambios sociales y culturales de México y América Latina. Su regreso en 2025 no es solo una operación nostálgica, sino una invitación a repensar los mitos nacionales y el poder de la cultura popular como herramienta de cohesión, resistencia e imaginación.

En tiempos de superhéroes globalizados, la vuelta de Kalimán recuerda que la aventura, la sabiduría y la justicia también pueden tener acento mexicano y rostro propio, demostrando que la cultura popular sigue siendo un territorio de creación, memoria y futuro compartido.

Orígenes de un mito nacional

El nacimiento de Kalimán se remonta al 16 de septiembre de 1963, cuando se estrenó la primera radionovela en la Ciudad de México. Sus creadores, Rafael Cutberto Navarro Huerta y Modesto Vázquez González, idearon un personaje que, aunque inspirado en el formato de los cómics estadounidenses, tenía un trasfondo claramente local y aspiraciones universales. Kalimán, conocido como el hombre increíble, no solo poseía habilidades sobrehumanas, sino que se presentaba como un defensor de la justicia, la sabiduría y la paz, viajando por el mundo acompañado por el joven egipcio Solín.

El origen de Kalimán es deliberadamente misterioso. Según la biografía oficial, era hijo adoptivo de un rajá de la India, aunque en otras versiones se le describe como descendiente de una civilización perdida y educado por monjes tibetanos. Esta mezcla de misticismo oriental, aventura y valores universales fue clave para conectar con el público mexicano y latinoamericano.

El fenómeno Kalimán: de la radio al cómic y al cine

Lo que comenzó como una radionovela de 15 minutos por episodio se transformó en un auténtico fenómeno mediático. La voz de Kalimán se convirtió en un emblema, y sus historias, que combinaban acción, misterio y exotismo, pronto dieron el salto a las historietas, alcanzando más de 1,300 números en México y superando el millar en Colombia. La relación entre Kalimán y Solín, su inseparable compañero, aportaba un toque educativo y humanista, ya que ambos personajes exploraban culturas y enigmas de todo el mundo, desde Egipto hasta la India y el Tíbet.

En los años 70, el personaje llegó incluso al cine con dos películas, la primera de ellas fue la más taquillera de México en 1972. La dimensión continental de Kalimán quedó clara cuando sus aventuras cruzaron fronteras y se adaptaron en países como Colombia, donde tuvo una presencia constante en la radio durante más de dos décadas.

Un héroe diferente: similitudes y diferencias con Superman

Aunque Kalimán adoptó ciertos rasgos de los superhéroes estadounidenses —como la lucha contra el mal, los poderes especiales y la identidad misteriosa—, su propuesta era radicalmente distinta. En lugar de la fuerza bruta, Kalimán defendía el uso de la inteligencia, la meditación y la compasión. Sus poderes mentales, como la telepatía y la hipnosis, lo diferenciaban de figuras como Superman o Batman. Además, su estética era menos tecnológica y más espiritual, lo que lo acercaba a la cosmovisión oriental y le daba un aura única en el universo de los cómics.

En 2025, la editorial Kamite ha relanzado la revista Kalimán, el hombre increíble, con nuevas ilustraciones y guion adaptado a las sensibilidades contemporáneas. El proyecto busca no solo rescatar el legado del personaje, sino también acercarlo a las nuevas generaciones, en un contexto donde la cultura del cómic vive un auge global. El relanzamiento incluye 24 páginas ilustradas por José Luis Gutiérrez García, con portadas igualmente firmadas por él, y un guion de Edgar David Aguilera. La nueva edición mantiene la esencia de acción, misterio y aventura, pero con una mirada renovada sobre los valores y desafíos actuales.

Kalimán y los otros héroes mexicanos: identidad y cultura popular

El caso de Kalimán permite repensar el papel de los superhéroes en la cultura mexicana. Frente a la avalancha de personajes estadounidenses, figuras como El Chapulín Colorado han ofrecido una alternativa humorística y profundamente local, parodiando los clichés del género y reivindicando la astucia y la solidaridad por encima de la fuerza. Otros héroes típicamente mexicanos, como El Santo o Blue Demon, han alimentado el imaginario nacional desde el ring y el cine, mientras que Kalimán, con su aire místico y su universalismo, logró articular una identidad más global sin perder sus raíces.

La comparación entre Kalimán y El Chapulín Colorado es especialmente interesante: el primero representa el ideal del héroe sabio y espiritual, mientras que el segundo apuesta por la ironía, la humildad y el ingenio popular. Ambos, sin embargo, comparten la misión de defender a los débiles y combatir la injusticia, aunque desde estilos y registros opuestos.