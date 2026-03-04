¿Dónde refugiarse si estalla la Tercera Guerra Mundial? Estos son los pueblos y comarcas de España más seguros en caso de conflicto

Visualiza el escenario: Tercera Guerra Mundial, con bombardeos y drones surcando el cielo en distintas partes del mundo.

Aunque España no se encuentra en la lista de objetivos principales, podría verse afectada por su papel en la OTAN, por la presencia de bases militares en lugares como Rota o Morón y por la tirantez de Pedro Sánchez con Donald Trump, sus ansias de ser un líder internacional y su ‘compadreo’ con Irán.

Sin embargo, existen rincones del país que, gracias a su geografía, parecen estar a salvo: montañas, bosques y islas alejadas.

La reciente ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, con represalias que han llegado a bases en Chipre, ha generado inquietud a nivel global.

Mientras que España ha negado el envío de tropas, su ubicación estratégica en el Atlántico y el Mediterráneo la convierte en un punto clave. La protección que brinda la OTAN puede ser un arma de doble filo, ya que ciertas zonas podrían quedar desatendidas en un eventual conflicto mundial.

Zonas de alto riesgo y razones para evitarlas

Las grandes ciudades y áreas estratégicas concentran el mayor peligro. Aquí están algunas de las más expuestas:

Madrid y Barcelona : Centros políticos y económicos que serían los primeros en la mira.

y : Centros políticos y económicos que serían los primeros en la mira. Costa del Sol y Costa Brava : Puertos e industrias que atraen ataques potenciales.

y : Puertos e industrias que atraen ataques potenciales. Zaragoza: Su importancia militar y logística la hace vulnerable.

Estas localizaciones tienen alta densidad poblacional y un valor estratégico notable. Un ataque aéreo o nuclear podría devastarlas rápidamente.

Los refugios más seguros: clasificaciones y curiosidades

Las zonas más seguras son aquellas distantes, con un relieve accidentado y recursos propios. Montañas y bosques actúan como barreras frente a drones y radiación; ríos y tierras fértiles aseguran alimento y agua. A continuación, un ranking de las áreas más protegidas, basado en su geografía e aislamiento:

Posición Zona Razones clave Curiosidad sorprendente 1 Islas Canarias e Islas Baleares Aislamiento oceánico, escaso interés militar, abundantes recursos naturales. Las Canarias, con sus volcanes activos, cuentan con picos como el Teide, que podrían desviar vientos radiactivos. 2 Pirineo aragonés Elevadas montañas, frondosos bosques, alejadas de bases militares. Localidades como Benasque albergan cuevas prehistóricas que sirvieron como refugios en conflictos pasados. 3 Sierra Nevada (Granada) Gran altitud, nieve perpetua que asegura agua. Durante la Guerra Fría, se construyeron bunkers secretos aquí para resguardar planes nucleares españoles. 4 Norte de León y Lugo Bosques gallegos impenetrables acompañados de ríos limpios. La ciudad de Lugo, famosa por sus murallas romanas, ha soportado siglos de asedios e incluso huracanes. 5 Sierra de Gredos (Ávila) Terreno abrupto ideal para caza y cultivos silvestres. En caso de apocalipsis, lobos y osos locales podrían actuar como «guardianes» contra intrusos. 6 Galicia y País Vasco Costas escarpadas junto a valles fértiles. Galicia produce cerca del 40% del pescado español; es casi autosuficiente en lo referente al mar.

Estas comarcas presentan una baja densidad poblacional: muchos pueblos tienen menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado. Como dato curioso, en el Pirineo, antiguos túneles mineros construidos en los años 50 podrían albergar a miles sin ser detectados por satélites.

La pertenencia a la OTAN proporciona respaldo militar, pero también convierte las bases en Rota (Cádiz) o Morón (Sevilla) en imanes para posibles ataques. Sin embargo, el interior montañoso se mantiene al margen: barreras naturales como el Sistema Central ayudan a dispersar cualquier fallout nuclear.

Supervivencia práctica: consejos para estos oasis

Vivir en estos lugares no se limita solo a ocultarse. Se trata también de fomentar la autosuficiencia:

Agua : Manantiales inagotables en los Gredos y Pirineos fluyen durante todo el año.

: Manantiales inagotables en los y fluyen durante todo el año. Comida : Caza disponible en León y huertos productivos en Galicia . Un dato interesante: la Sierra Nevada cultiva variedades de patatas andinas resistentes a la radiación.

: Caza disponible en y huertos productivos en . Un dato interesante: la cultiva variedades de patatas andinas resistentes a la radiación. Defensa: El relieve natural oculta del radar; las islas ofrecen seguridad ante invasiones terrestres.

En localidades como Torla (Pirineo) o Puebla de Sanabria (León), la vida continúa con normalidad: los vecinos cultivan sus tierras, cazan lo necesario y comparten recursos. Si llegara a estallar un conflicto global, estos rincones prometen ofrecer un respiro real.