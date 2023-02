Malos tiempos para la lírica según Boadella

Los Teatros del Canal que financia la Comunidad de Madrid, homenajean a su director entre 2007 y 2016, Alberto Boadella, a propósito de sus sesenta años en escena y su inminente 80º cumpleaños. Lo inician con su última propuesta, un ‘espectáculo lírico teatral’ que rubrica su ‘reset’ de bufón a zarzuelista.

Una famosa cantante española con cinco Grammys en su carrera ha conseguido triunfar en EE.UU. con temas de zarzuela adaptados a los ritmos más modernos. Su vertiginoso ascenso al podio acaba provocándole una pérdida transitoria de sus dotes cantoras, y su entrenador personal la persuade para rebobinar su vida y reconciliarse con el pasado en busca de su cualidad perdida, para lo cual regresa a encontrarse con su viejo maestro de zarzuela, recluido y enfermo en una residencia, que por cierto paga ella. El encuentro servirá para que el anciano abomine de todo lo moderno y reivindique la zarzuela como el summun estético, pero su antigua alumna una vez que recupere la voz retornará a su carrera triunfal sin hacerle el menor caso.

El argumento supedita la coherencia a la sucesión de célebres pasajes de Sorozábal, Chapí, Serrano, Arrieta y otros grandes de nuestro género operístico autóctono, y se adereza con tacos en profusión, chistes malillos y una actuación del dúo protagonista que resumiríamos como estridente actoralmente y pasable en lo vocal. El tenor Antonio Comas demuestra su pericia al piano y su veteranía vocal aunque está obligado a representar a un viejo decrépito, insoportable, soberbio y creído hasta extremos de convertir su atrabiliaria defensa de la zarzuela en un desdoro capaz de desanimar a cualquiera. La soprano María Rey-Joly canta mucho y desigual, pero sigue sin vocalizar hasta el punto que hace algunos fragmentos ininteligibles. Lo más destacable en ella es que ha mejorado enormemente su capacidad actoral y se desboca en una exhibición corporal de gesticulación provocativa y aires semiporno de revista erótica.

Y es que el ex bufón Boadella sigue preso en la sal gorda de un teatro histriónico. Huyendo del teatro comprometido y de tesis, de las comedias urbanas cargadas de psicología barata, se refugia en lo chusco y el aspaviento, en las caricaturas de guiñol y en el esperpento valleinclanesco, lo que es posible que sea el secreto de su permanencia, pero sin duda es razón de nuestras principales críticas a un personaje que nos es próximo, cuya posición pública es admirable y al que nos acercan no pocas actitudes vitales.

La ya larga lista de su producción de la última década, en la que se ha ido acercando al teatro musical, comprende ‘Amadeu’, ‘El pimiento verdi’, ‘Don Carlo‘, ‘¿Y si nos enamoramos de Scarpia?‘ y una última ‘Diva’, que va a ser recuperada en su homenaje en curso. Todas con sus pros y contras que en nuestra modesta opinión reseñábamos entonces. Desde que en 2012 programara el musical Candide de Leonard Berstein, y conociera así a la pareja vocal que forman Antoni Comas y María Rey-Joly, se convertirán en intérpretes de todas sus incursiones en el género lírico-teatral, en el que ha descubierto con toda razón unas posibilidades más ricas que en el teatro a secas. Él y también toda la dramaturgia actual, que cada vez se apoya más en el complemento y hasta protagonismo musical de las puestas en escena

Fue el dramaturgo alemán Bertolt Brecht quien a uno de sus poemas le dio el nombre de “Malos tiempos para la lírica”, refiriéndose al ascenso al poder del partido nacionalsocialista en Alemania en los años treinta del pasado siglo. También fue el título de una famosa canción del grupo pop español Golpes Bajos en su disco ‘No Mires a los Ojos de la Gente’ de 1983. Y se ha convertido desde hace décadas en nuestro país en sinónimo de las crecientes dificultades de sobrevivir para lo que no es estrictamente pecuniario y comercial.

En esta puesta en escena, Boadella se apoya una vez más en Martina Cabanas, con una convencional escenografía de rutilante iluminación. Un lamentable avatar informático se convierte en tercer protagonista proyectado en el fondo de una habitación imposible. Correctísima dirección musical de Manuel Coves con grabaciones al parecer procedentes de la Sinfónica de Galicia, excelente sonido de Carlos Parra y graciosos arreglos musicales de zarzuela pop a cargo de Marc Álvarez. En febrero se estrenó en Avilés. Y de momento ya tiene prevista una gala en el teatro de la Paz de Albacete.

En el estreno madrileño de ayer nuestra estimada presidenta Isabel Díaz Ayuso escoltó obsequiosamente al autor sentada a su diestra, mientras a siniestra quedaba una de las parejas afamadas de la neo beautiful capitalina, la que forman Cayetana Álvarez de Toledo y Arcadi Espada, y cercanas algunas viejas glorias de la beautiful genuina de los años ochenta. Entendámosnos: salvando nuestra particular fobia a los estrenos teatrales -tan teatreros-, sobre todo a los cargados de significado político, debemos no obstante decir que el espectáculo dramático- lírico que nos ofreció nuestro querido autor, no por bien intencionado dejó de resultarnos decepcionante: un argumento insulso escrito con simpleza para servir de disculpa a un popurrí de zarzuela servido con desparpajo y mediocre nivel. La pareja protagonista cumplió sobradamente con las instrucciones, y los noventa minutos de la obra se pueden aguantar con algún esfuerzo en el desenlace. Dicho lo cual, es muy probable que el público del Canal acuda a respaldar a quien puso en buena órbita este excelente teatro.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Dirección artística: 7

Dirección musical: 8

Texto: 6

Música: 8

Puesta en escena: 6

Interpretación: 8

Producción: 7

Programa de mano: no hay

Documentación a los medios: 7

Teatros del Canal

Malos tiempos para la lírica

Del 15 de febrero al 5 de marzo de 2023

Reparto

Soprano: María Rey-Joly

Tenor: Antonio Comas

Dramaturgia: Albert Boadella, Martina Cabanas

Dirección: Albert Boadella

Dirección musical: Manuel Coves

Ayudantía de dirección: Martina Cabanas

Espacio escénico: Martina Cabanas, Bernat Jansà

Iluminación: Bernat Jansà

Asesora artística: Dolors Caminal

Sonido: Carlos Parra

Regiduría: María Dávila

Arreglos musicales Susan King: Marc Álvarez

Diseño audiovisual: Raúl González

Voz Pili: María Cirici

Agradecimiento especial: Jorge Culla

Creación Canal. Coproducción con Teatros del Canal

Sala Verde. Duración: 1 h 30 min (sin intermedio).