‘Comedia sin título’, interesante trabajo de Úrsula López y compañía

Esta recopilación de coreografías inspiradas en Lorca, montadas a lo largo de las cuatro décadas que siguieron a su muerte, resulta en un espectáculo potente en el que el flamenco demuestra esas capacidades camaleónicas de fusión y revisión que le están dando un presente notable y auguran un futuro prometedor. Bajo el influjo del revisionismo heterodoxo de Pedro G. Romero, Úrsula López confirma su valía al frente de un gran equipo artístico.

Federico García Lorca estaba escribiendo ‘Comedia sin título’ cuando fue fusilado en 1936 en un ajuste de envidias y odios de los tantos y tantos de la guerra civil. Del tercer y último acto dejó solo un enunciado, ‘arcángeles, vestidos de faralaes ascienden a los cielos’, y de ahí parte este espectáculo ideado por el nuevo factótum del flamenco, Pedro García Romero, que ha subtitulado ‘la danza, el baile y el flamenco en la resurrección de Federico García Lorca’. Trabajos de Vicente Escudero, Antonio El Bailarín, Rafael Aguilar, José Greco, José de la Vega y Rafael Aguilar, junto a los de Antonio Gades, Mario Maya, El Güito, Farruco y Salvador Távora. Todo un viaje al que se sumaaportaciones del mexicano José Limón, la exiliada Gabriela Ortega, y otras foráneas de gran valor, la de Christopher Bruce y Lindsay Kemp ‘Cruel Garden’, y la ‘Bernarda Hus’ del siempre vibrante Mats Ek. Piezas coreográficas inspiradas en Yerma, La casa de Bernarda Alba, Romancero gitano, Bodas de sangre, El prendimiento y muerte de Antoñito El Camborio… Su poesía simbolista y sus dramas costumbristas seguían respirando en la seguiriya de Vicente Escudero, en el martinete de Antonio Ruiz Soler, la soleá de Farruco, el Camelamos Naquerar de Mario Maya, las posturas de El Güito…

‘He intentado ser fiel a la forma de bailar de las distintas épocas en esta revisión de todas las coreografías, un catálogo que va desde 1936 a 1977, dice Úrsula López. En el cuerpo de baile le acompañan cuatro bailaores y cuatro bailaoras, algunos antiguos componentes del Ballet Flamenco de Andalucía que ella dirigiera muchos años, como Julia Acosta, Manuel Jiménez, Federico Núñez e Iván Orellana. Y otros nuevos fichajes que en nada desmerecen, Aitana Rousseau, Andrea Anto, María Gómez y Jesús Hinojosa. En la música en directo también participan algunos músicos que ya estaban de entonces con ella -el cantaor Sebastián Cruz, el guitarrista Alfredo Lagos y el saxofonista Juan Jiménez-, además de la voz de ‘Perrate’ y la percusión de Antonio Moreno. ‘Comedia sin título’ llegaba a Madrid después de una nutria gira desde su presentación el año pasado en el festival de Jerez.

Desde los primeros años del franquismo, Lorca aparece en la voz -La Niña de los Peines llegó a grabar unas lorqueñas-, en la guitarra y en las danzas y los bailes de los flamencos. Y eso es lo que recogemos en esta obra, esa continuidad de Lorca y su expansión en la esfera internacional, incluso en obras que le evocan desde lejos del cante y el baile jondos, explica García Romero, que juzga que la actual es la edad de oro del flamenco, del baile flamenco, una continuidad con ‘El maleficio de la mariposa’, que era nuestra mirada sobre la llamada edad de plata, los albores del flamenco considerado ya como danza y como ballet.

García Romero ha colaborado en sacar al flamenco de su ensimismamiento, de conectarlo con la modernidad, ya sea con un tratamiento casi atonal de los palos clásicos, sea fusionando con Vivaldi o Ravel, o sea trufarlo el cóctel de excentricidades acústicas o visuales, esa imagen de marca que han popularizado Israel Galván ‘(‘Lo Real/Le Réel/The Real’, 2012 o ‘La edad de oro’, 2021) o El Niño de Elche (‘Poeta en Nueva York’, 2024). Y eso le viene bien al flamenco de ‘toa’ la vida, aunque cueste asimilarlo. El espectáculo es bueno, pero no es bonito en el sentido tradicional: es un tanto brutal, un tanto chirriante, un tanto estremecedor; subyuga por su brusquedad provocadora y no por una estética canónica. Pero tiene el suficiente mérito como para que el público del Teatro de la Zarzuela lo aguantara sin rechistar y lo ovacionara al final con respeto y convicción.

Úrsula López vale y mucho. Entre sus méritos es presentarnos unos bailarines muy masculinos, lejos de ese amaneramiento que fue norma en el baile flamenco, y haber conseguido un cuerpo de baile en el que todos son solistas de notable calidad y personalidad. La música en directo es excelente en sus muchas variaciones sobre la horma tradicional, y los cantaores tienen la fuerza necesaria. Excelentes puesta en escena, vestuario e iluminación. Buen espacio sonoro aunque con ese habitual volumen excesivo con que los técnicos buscan apabullarte en vez de complacerte. El buen hacer general hizo que la heterodoxia del espectáculo fueran significativamente muy bien acogida en un teatro con fama de conservador.

Lo peor de todo es que esta vez el Teatro de la Zarzuela no ha facilitado la documentación habitual a los medios, al ser ajeno el espectáculo, y la compañía autora tampoco lo ha hecho. En una propuesta de esta complejidad -18 números de autores diversos- era completamente imprescindible facilitar al menos en cada uno referencias del texto de base, la autoría musical y coreográfica, y la exacta relación de intérpretes. Así que como nuestra memoria es humana no podemos entrar en detalles y valorar como merece cada trabajo.

Curiosamente, no hacía dos semanas que un espectáculo semejante, -de otro ex director de compañía pública de danza, también basado en Lorca-, se presentaba en Madrid, el ‘Romance sonámbulo’ de la Compañía Antonio Najarro (ver nuestra reseña). En fin, el rayo que no cesa, Lorca, Lorca, venga Lorca.

Aproximación al espectáculo (valoración del 1 al 10)

Interés: 7

Concepto: 6

Dirección artística: 8

Dirección escénica: 8

Música: 8

Coreografía: 8

Interpretación: 8

Producción: 8

Programa de mano: 5

Documentación a los medios: n/h

Teatro de la Zarzuela

‘Comedia sin título. La danza, el baile y el flamenco en las resurreccción de Federico García Lorca’

Úrsula López Compañía de Flamenco

2 y 3 de mayo de 2025

Dirección artística ÚRSULA LÓPEZ

Dirección escénica LUZ ARCAS

Guion y documentación PEDRO G. ROMERO

Composición musical ALFREDO LAGOS, JUAN M. JIMÉNEZ y ANTONIO MORENO

Iluminación y espacio escénico MARÍA CÁMARA (CUBE)

Vestuario BELÉN DE LA QUINTANA

Diseño espacio sonoro JUAN JOSÉ CAÑADAS

Producción GARDYN STUDIO

Cuerpo de baile: Julia Acosta (repetidora), Aitana Rousseau, Andrea Anto, María Gómez, Manuel Jiménez, Federico Núñez, Iván Orellana, Jesús Hinojosa

Cante: Perrate y Sebastián Cruz

Guitarra: Alfredo Lagos

Saxo: Juan Jiménez

Percusión: Antonio Moreno

Duración 95 minutos.