Tantas flores y tan poco aroma

Dos adultos mayorcitos lamentan la muerte de sus mamás con sentencias de pueril lirismo y brotes de coreografía histérica en un entramado incomprensible de barrotes metálicos en torno a dos columpios. Por premios de que presuman presentan un espectáculo banal y feo.

Chevi Muraday (premio nacional de danza 2006 y premio max 2016) y Alejandro Palomas (premio nacional de literatura juvenil 2016 y premio nadal 2018) bajo la influencia de la muerte de sus respectivas madres dicen que van a hablarnos de la vulnerabilidad masculina, de aquello que los hombres no (se) dicen porque les avergüenza y los debilita. El argumento es que cumplidos los cincuenta, y tras décadas sin haber mantenido el contacto, dos hombres se reencuentran de forma fortuita en el parque donde jugaban de niños. El encuentro los enfrentará al recuerdo de una amistad de infancia que quedó truncada por un accidente y al de sus mamás tan buenas y sus papás tan malos. La trama no es que sea original, pero el resultado no consigue elevarla hasta mínimos aceptables.

Muraday, ya entrado en años, con poco pelo y unos kilos de más, se empeña en seguir bailando un poco, y el poco que baila no pasa de ataques espasmódicos, arrastrarse por el suelo y sugerir el desvelarse de sus recuerdos ovillando y desovillando una madeja en torno a su cuerpo. También imita al niño y a la mamá en aquellas tarde infancia en el parque, y con Palomas van desgranando mal que bien una historia de familias rotas y accidente truculento.

Al parecer, el coreógrafo y bailarín Chevi Muraday y el escritor Alejandro Palomas se conocen hace años y en sus conversaciones hablaban de crear algo juntos. Una pieza que uniera historia, danza, texto, teatro. Les faltaba la historia, que por fin llegó: la muerte de la madre de Palomas fue detonante de los textos que escribió y que ha volcado en este espectáculo. A Muraday le llegaron en un momento decisivo, pues igualmente también acababa de perder a su madre. “A mí me interesaba cómo expresar la orfandad y la soledad”, resume el coreógrafo. ‘Subir a un escenario, (re)contar mi infancia, es como haber llegado a casa y dejar la maleta, bajar al parque y entender que todo está bien porque si hay vida, es que está bien’.

Chevi Muraday Paredes (Madrid, 1969) es uno de los referentes de la danza contemporánea española y desde 1997 dirige la compañía Losdedae. Alcanzó su máximo nivel de 2014 con ‘En el desierto’ cuya reseña comenzábamos diciendo que ‘pocas veces un espectáculo nos ha causado tanta impresión’, y se mantuvo en 2017 con ‘Sensible’ en una fusión danza-teatro verdaderamente prometedora. En 2019, mantuvo su éxito con ‘Juana’ y Aitana Sánchez Gijón, pero dijimos que era ‘una propuesta notable que reúne capacidades probadas pero que resulta esquemática, con doctrina en vez de emoción, con técnica en vez de sinceridad’. Y en 2021 patinó claramente con ‘Le plancher’ de la que opinábamos: ‘Lleva tiempo un tanto perdido y su última aportación nos lo demuestra. Floja dramaturgia y mucha moralina junto a desdichada escenografía dificultan apreciar sus virtudes coreográficas’. Y es que es y debe volver a ser coreógrafo y no dramaturgo, un traje que le queda holgado. Por eso fueron muy buenas sus aportaciones en ‘La cocina’ en 2016 y en ‘Danzad, malditos’ en 2017, aunque empeorara en ‘Las horas vacías’ en 2021, todo ello en nuestra humilde opinión. Siempre le hemos seguido con atención y esperamos que recupere el tino.

En fin, ‘Tantas flores’ nos pareció fallida, de sentimentalismo populista en busca de aplauso fácil. Con algunos remedos de danza y nada que destacar salvo las aportaciones de violonchelo clásico, en fuerte contraste con los horribles martilleos de maullidos del inicio de la pieza.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 5

Texto: 6

Coreografía: 4

Interpretación: 7

Escenografía: 5

Iluminación: 5

Vestuario: 4

Música: 3-7

Producción: 5

Programa de mano: 7

Documentación a los medios: 5

TEATROS DEL CANAL

Losdedae Compañía de Danza

Tantas flores

Del 7 al 11 de enero de 2026

Dirección y creación: Alejandro Palomas y Chevi Muraday

Texto: Alejandro Palomas

Coreografía: Chevi Muraday

Diseño de luces y coordinación técnica: Pepe Vázquez

Música original: Mariano Marín

Violoncello: Clara Rivière

Diseño de escenografía: Chevi Muraday y Mambo Decorados

Diseño de vestuario: Losdedae

Dirección adjunta: Vicky Mendizábal

Ayudante de dirección: Noelia Venza

Fotografía y diseño de cartel: Damián Comendador

Una producción de Losdedae

Sala Negra. Duración: 1 h 5 min

Edad recomendada: mayores de 16 años.

.