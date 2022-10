Cautivos del mal #12: Albert Boadella y Carlos Aganzo, por la libertad de la cultura

En la decimosegunda entrega de “Cautivos del mal”, David Felipe Arranz entrevista al actor y dramaturgo Albert Boadella, a propósito de la publicación de Joven, no me cabree (Ediciones B), y al periodista, poeta y subdirector de la Fundación Vocento, Carlos Aganzo, autor de Las ciudades de Machado (Tinta Blanca).

En el arranque, Arranz recomienda la lectura de una novela de la recientemente galardonada con el Premio Formentor, la escritora y guionista rusa Liudmila Ulítskaya, Los funerales de Alik (Lumen); y los dos primeros volúmenes de las aventuras detectivescas de la monarca Isabel II de Inglaterra, cuya colección lleva por título Su Majestad, la reina investigadora: El nudo Windsor y Un caso de tres perros, de S.J. Benett, ambos tomos publicados en Salamandra.

En Joven, no me cabree, un joven universitario visita a Albert Boadella en su masía con la intención de recabar información sobre los aspectos transgresores de sus obras. A través de un diálogo mordaz, y no menos polémico e iracundo, el ahora maestro trata de remover los cimientos que la sociedad del bienestar ha implantado a su nuevo pupilo. Como si se tratara de un diálogo socrático, primero tendrán que dudar de todo para después construir juntos lo que constituye este libro: un verdadero manifiesto artístico en el que Albert Boadella nos relata su visión sobre la política, la belleza y la modernidad. Y reflexiona, a través de su fascinante biografía, sobre cómo el progresismo ha puesto en jaque a una generación a la que le ha venido dada la comodidad frente al esfuerzo, la cancelación frente la crítica y la posmodernidad frente a la ilustración. Finalmente, Arranz le pregunta sobre el auge y caída de Ciudadanos, y de la responsabilidad de Albert Rivera en la progresiva extinción del partido liberal.

A continuación, Carlos Aganzo habla con Arranz de Las ciudades de Machado, un viaje editorial y pictórico de auténtica artesanía, acompañados de los dibujos del pintor Manuel Parra, a mitad de camino entre la literatura, la coherencia personal y la irrenunciable pasión por la vida. El poeta Antonio Machado nació en Sevilla, pero pasó su vida de una a otra hasta su muerte en el exilio. En todas ellas queda la huella imborrable de uno de los grandes autores de la literatura española del pasado siglo. Este libro no es solo un paseo por las ciudades donde residió, gozó, padeció y buscó un bálsamo para su alma. Es mucho más: es un relato para conocer su compromiso, su decencia narrativa y su irreductible bondad. La colección de libros de viaje de Tinta Blanca constituye el empeño personal y romántico de Manuel Mateo Pérez y César Hernández, responsables de mimar hasta el último detalle de sus libros.