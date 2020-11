El lamento de Pitingo es el de buena parte de los españoles: «No sé qué va a ser de este país»

Pitingo es un cantaor de Ayamonte (Huelva), hijo de un guardia civil y una mujer gitana. Una mezcla un tanto extraña y de ahí la propia idiosincrasia de su música, basada en las fusiones del flamenco con otros estilos.

Saltó a la fama y a lo mainstream en 2008 con una versión muy propia del famoso clásico Killing me softly de 1971, la que se recoge en este vídeo.

Pero Pitingo ha vuelto a saltar a la palestra en este otoño de 2020 y no precisamente por su música, sino por mojarse en el jardín de la política: se le ocurrió decir que «Bildu es ETA», en relación a las mentiras del Gobierno con el tema de los Presupuestos Generales del Estado, y la que le ha caído por parte de los podemitas y trols de las redes, es fina.

Por eso rompemos en Periodista Digital una lanza y las que hagan falta por Pitingo.

Familia Buenas Noches 💤 Otro disgusto más con esta Ley Celaá. 😢 No se que va a ser de este País 🇪🇸 Una detrás de otra🥺 pic.twitter.com/hpg5YZhB7k

Yo duermo tranquilo por que no les vote 🗳 #yoduermotranquilo 🇪🇸 Buenas noches otra vez jejejej 💤

Sin duda una de los mejores conflictos en los que se ha visto envuelto el artista en las últimas semanas es con los macarras del programa nocturno de la Cadena SER; Quequé, Ignatius y Broncano.

Así se zafaba del acoso de los tres bufones poniendo de vuelta y media especialmente a Ignatius:

Si si!! la vida Moderna!! pero al de barba me lo cruce un día y olía a sobaco….y no digo que sea mala persona, pero es un poco guarrete, los otros no están completos mentalmente.

Nadie es perfecto 😂😂😂😂😂😂

Pero lávate picha mía 🤢 https://t.co/yrZ9cgrPvS pic.twitter.com/1utJtSavIk

