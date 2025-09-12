Rauw Alejandro publica nuevo single

La nueva canción, inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, fusiona House, Bomba y Plena en una mezcla perfecta de lo sensual y lo ancestral. Rauw insinuó el lanzamiento el domingo pasado durante su participación sorpresa en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, cuando apareció con un paraguas en referencia a la deidad caribeña. Su vestuario también rindió homenaje al próximo álbum ‘Cosa Nuestra: Capítulo 0’, con una camiseta personalizada de Herman Nadal con un cero en la espalda, una pieza de cabeza también diseñada por Nadal y pantalones exclusivos de Willy Chavarría.

Un tributo moderno a los ritmos afrocaribeños y la bomba puertorriqueña, ‘Capítulo o’ es la historia original de ‘Cosa Nuestra’, en la que se rinde tributo al Caribe en un viaje eterno de ritmos, sangre y memoria. ‘Cosa Nuestra: Capítulo Zero’ es la precuela oficial de su anterior álbum ‘Cosa Nuestra’, el cual esta mañana se convirtió en finalista a los Premios Billboard a la Música Latina 2025 en la categoría Top Latin Album del Año y que debutó en el puesto #1 del Latin Albums Chart, #6 en el Billboard 200, e hizo historia como el primer álbum latino en colocar 15 temas en el Spotify Global Top 200. En total, Rauw es finalista en 14 Premios Billboard a la Música Latina, incluyendo Artista y Gira del Año, convirtiéndose en uno de los artistas con más nominaciones.

Antes del estreno de hoy, Rauw ya había compartido dos adelantos de ‘Capítulo 0’. El más reciente, la intensa y “tóxica” “Buenos Términos”, en la que canta sobre una relación sensual, tormentosa y difícil de abandonar. El video musical, dirigido por Martin Seipel y El Zorro, mezcla referencias estilísticas a la cultura afrocaribeña con una atmósfera cinematográfica, abriendo con Rauw sobre el techo de una casa en plena tormenta, alternando escenas con su pareja y secuencias de baile que destacan su fuerza como cantante, actor y bailarín.

Rauw inició esta nueva etapa con el éxito neo-bomba “Carita Linda”, un homenaje a su herencia y ancestros puertorriqueños, que rápidamente se convirtió en su décimo segundo número uno, al liderar los listados Latin Airplay y Latin Pop Airplay.

La canción fue lanzada durante la primera noche de la gira mundial Cosa Nuestra en Seattle y se volvió viral en redes sociales. El video es una carta de amor a la Isla del Encanto, resaltando la riqueza cultural de Puerto Rico, con símbolos como los icónicos vejigantes y tradiciones afroboricuas, además de escenas de su crianza en Carolina, Loíza y Canóvanas.

La semana pasada, Rauw fue honrado con el 2025 Hispanic Heritage Award for Vision de la Hispanic Heritage Foundation, en reconocimiento a su aporte innovador a la música latina y su impacto global. Durante su emotivo discurso en la gala en Washington D.C., Rauw dedicó el premio a toda la comunidad hispana en Estados Unidos:

“Soy hijo de un cruce de culturas, y qué bendición tan grande llevar esa mezcla en mi sangre, porque es lo que guía mi arte y mi camino”, dijo el cantante.

“Como yo, todos ustedes que me escuchan también comparten esta mezcla en su sangre. Sus bisabuelos vinieron de distintas orillas del mundo buscando un hogar y juntos construyeron la nación que compartimos hoy. No olvidemos que somos fruto de ese gran esfuerzo. Fuimos niños que vimos a otros liderar; hoy tenemos la responsabilidad de continuar su legado: luchar por la justicia en vez de la guerra, buscar la unidad en la diversidad y proteger lo que nos dejaron con tanto sacrificio. Agradecido de corazón por este reconocimiento, pero este premio es para todos los hispanos: esas madres y padres, esos abuelos que luchan día a día para sacar adelante a sus familias; para los visionarios que dejaron huella y para todos los latinos que siguen creando cosas extraordinarias. Orgulloso de ser puertorriqueño, de haber nacido en el Caribe: ¡Esto es Cosa Nuestra! Los amo.”

Elogiado por Rolling Stone como “el mayor showman de la música latina”, el poder global de Rauw es indiscutible. Los fans han abarrotado arenas en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa en la gira mundial Cosa Nuestra, siempre vestidos a tono con trajes de rayas y vestidos glamorosos durante las funciones. Con decenas de reseñas positivas de medios como Billboard, Rolling Stone, Clash, El Mundo y más, la expectativa por la etapa latinoamericana de esta gira única está en su punto más alto.s Aires, São Paulo, Bogotá, Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara.

COSA NUESTRA WORLD TOUR FECHAS

LATINOAMÉRICA

Lunes 13 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena

Martes 14 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena

Miércoles 15 Oct | Santiago, CL | Movistar Arena

Sábado 18 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena

Domingo 19 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena

Lunes 20 Oct | Buenos Aires, AR | Movistar Arena

Miércoles 22 Oct | São Paulo, BR | Vibra São Paulo

Domingo 26 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Lunes 27 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Martes 28 Oct | Bogotá, CO | Movistar Arena

Domingo 2 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

Martes 4 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Miércoles 5 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Jueves 6 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Sábado 8 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Domingo 9 Nov | Ciudad de México, MX | Palacio de los Deportes

Sábado 15 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG

Domingo 16 Nov | Guadalajara, MX | Arena VFG

Martes 18 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

Miércoles 19 Nov | Monterrey, MX | Arena Monterrey

SOBRE RAUW ALEJANDRO

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro, ganador del Latin GRAMMY® y nominado en cuatro ocasiones al GRAMMY®, ha liderado a la nueva generación de artistas de la música latina desde su aparición en la escena en 2016. Considerado una de las estrellas de más rápido ascenso en el reguetón, Rauw ha colaborado con Pharrell Williams (“Airplane Tickets”), Shakira (“Te Felicito”), Selena Gomez (“Baila Conmigo”), Anuel AA (“Reloj”) y Camilo (“Tattoo”), entre otros. Su ascenso meteórico como una de las figuras más destacadas de la música urbana latina ha sido innegable y, a través de su constante evolución musical, continúa entregando sonidos frescos e innovadores que lo mantienen en la cima del género.

Los reconocimientos a Rauw son muchos: dos premios Latin GRAMMY®, cuatro nominaciones al GRAMMY®, dos Billboard Latin Music Awards, cinco Premios Tú Música Urbano, dos Premios Juventud, un iHeart Radio Award, el Vision Award de la Hispanic Heritage Foundation, entre otros. Su álbum debut Afrodisíaco, certificado 6x Platino por la RIAA Latin y lanzado en noviembre de 2020, le otorgó su primera nominación al GRAMMY® en la categoría de “Mejor Álbum de Música Urbana”, además de una nominación al Latin GRAMMY® como “Mejor Nuevo Artista”.

En 2021, su segundo álbum de estudio, Vice Versa, debutó en el puesto #1 de la lista Top Latin Album de Billboard, #3 en Spotify’s Top Debut Album y #1 en los listados Latin Album de Apple Music. El álbum también fue destacado entre los Mejores Álbumes de 2021 por The New York Times, Rolling Stone, NPR y Billboard. En 2022, Rauw lanzó su tercer álbum de estudio, Saturno, que recibió excelentes críticas. El disco fue nominado al GRAMMY® en la categoría de “Mejor Álbum de Música Urbana” e incluyó colaboraciones con Baby Rasta, DJ Playero, Chris Palace, Arcángel, Súbelo NEO, Lyanno y Brray. Billboard lo calificó como “uno de los álbumes más eclécticos del reguetón-pop”. En 2023, Rauw presentó su cuarto álbum de estudio, Playa Saturno. Este “spinoff” de 14 temas de Saturno incluyó colaboraciones con Jowell y Randy, Miguel Bosé y Junior H.

En noviembre de 2024 lanzó su esperado quinto álbum, Cosa Nuestra, que debutó en el puesto #1 global de Apple Music y Spotify, convirtiendo a Rauw en uno de los pocos artistas latinos en lograr este hito. Además, alcanzó el #1 en la lista Latin Albums de Billboard y el #6 en el Billboard Top 200. Con este lanzamiento, Rauw continúa redefiniendo el panorama musical global, tendiendo puentes entre la música latina y las audiencias internacionales. Su arte, innovación pionera y magnética presencia escénica reafirman su lugar como una fuerza transformadora en la industria musical.