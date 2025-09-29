Si el Gobierno lo permite

Nos engañan: maquillan las cuentas pero necesitamos 37.000 millones para las pensiones

Archivado en: Economía

El Gobierno presume de que la Seguridad Social arroja un superávit contable de 3.397 millones de euros a julio de 2025.

Pero lo que no dicen es que la realidad es un déficit brutal de 33.825 millones, que solo se tapa gracias a préstamos del Estado. En lo que llevamos de año, la Seguridad Social ha necesitado 37.000 millones prestados para poder pagar las pensiones. En el papel, todo parece equilibrado; en la realidad, estamos hipotecando el futuro.

Este maquillaje contable no es sostenible: cada año suben los ingresos por cotizaciones, pero los gastos en pensiones crecen aún más rápido.

Y mientras, el Gobierno vende titulares de superávit, cuando lo que tenemos es un sistema en quiebra técnica. La pregunta es clara: ¿cuánto tiempo más podrán seguir escondiendo este agujero?

