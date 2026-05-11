Asalto al Banco de España

El Banco de España entra en una fase clave… y con implicaciones que van mucho más allá de un simple cambio organizativo. El nuevo gobernador, José Luis Escrivá, plantea una reforma profunda del modelo interno de la institución. Y el punto más controvertido es claro: la posibilidad de nombrar directamente a gran parte de los cargos de responsabilidad. Hasta el 90% de los puestos de mando podrían ser designados sin el sistema tradicional basado en mérito y capacidad. Y esto cambia completamente el equilibrio interno. Porque el Banco de España no es una institución cualquiera.

Es el supervisor financiero del país. Es quien vigila el sistema bancario, analiza riesgos y actúa como referencia técnica en la economía. Por eso, su independencia es clave. El modelo histórico protegía los ascensos internos frente a cambios políticos. Era una forma de garantizar estabilidad, criterio técnico y credibilidad institucional.

La reforma rompe con ese esquema. Y eso abre un debate de fondo. Si quienes toman decisiones dentro del supervisor financiero dependen de designaciones directas… ¿Cómo se garantiza la independencia real? Los sindicatos ya han advertido del riesgo: pérdida de reputación, deterioro interno y dudas sobre la autonomía de la institución. Y aquí está la clave del vídeo. No se trata solo de nombramientos. Se trata de confianza. Confianza en una institución que debe ser técnica, independiente y capaz de supervisar sin interferencias. Porque la pregunta es inevitable: si el supervisor pierde independencia… ¿Quién garantiza el equilibrio del sistema?