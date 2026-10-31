220 millones de jornadas perdidas por bajas

Los datos de incapacidad temporal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, analizados junto con información del INE, permiten estimar la dimensión económica de las bajas laborales en España durante el primer semestre de 2026. Aplicando a los procesos iniciados su duración media, el resultado asciende a 220.584.007 jornadas, frente a las 207.336.431 calculadas para el mismo período de 2025. Son 13,25 millones de jornadas adicionales, un incremento del 6,4 %.

LO MÁS LLAMATIVO ES QUE DISMINUYE EL NÚMERO DE PROCESOS INICIADOS, PERO AUMENTA SU DURACIÓN. Entre enero y junio de 2025 se iniciaron 5.022.425 procesos de incapacidad temporal, frente a los 4.793.071 del primer semestre de 2026. Es decir, 229.354 procesos menos, una reducción del 4,6 %. Sin embargo, la duración media ponderada por los procesos iniciados pasa de 41,93 a 46,17 días, un incremento del 10,1 %. Menos procesos, pero de mayor duración media.

ABRIL Y JUNIO PRESENTAN ALGUNAS DE LAS VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS. En abril, las jornadas estimadas aumentan un 17,9 %, pasando de 31,38 a 36,99 millones. En junio, el incremento es del 11,7 %, desde 34,05 hasta 38,03 millones. En mayo se alcanzan 39,05 millones de jornadas estimadas, el valor mensual más elevado de los seis meses analizados. También destaca enero: la duración media aumenta un 23,7 %, aunque el número de procesos iniciados cae de forma significativa. LA DIMENSIÓN ECONÓMICA ES ENORME. Si convertimos las jornadas estimadas en horas utilizando ocho horas por jornada, obtenemos 1.764,7 millones de horas en el primer semestre de 2026, frente a 1.658,7 millones en 2025. Aplicando los costes horarios utilizados en el análisis, de 23,60 euros en 2025 y 26,18 euros en 2026, el valor económico teórico asciende a 46.199 millones de euros, frente a 39.145 millones el año anterior. La diferencia supera los 7.000 millones de euros.

LA PREGUNTA ES QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LA DURACIÓN DE LAS INCAPACIDADES TEMPORALES. ¿Qué parte del aumento se relaciona con enfermedades de mayor duración? ¿Cómo influyen las listas de espera, la atención sanitaria, la gestión de las bajas y las condiciones laborales? ¿Qué medidas permitirían mejorar la recuperación de los trabajadores y reducir los costes evitables sin perjudicar a quienes necesitan una baja médica?

En este vídeo de SI EL GOBIERNO LO PERMITE analizamos la evolución de la incapacidad temporal en España durante el primer semestre de 2026, comparándola con 2025, y examinamos sus consecuencias para los trabajadores, las empresas y la economía española.