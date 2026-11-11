Si el Gobierno lo permite

Los sindicatos: sin afiliados, pero con dinero público

Archivado en: Economía

Solo uno de cada ocho trabajadores está afiliado a un sindicato en España, pero los sindicatos negocian las condiciones laborales de nueve de cada diez.

La afiliación sindical ha caído al 12% de los asalariados, cinco puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Hace 25 años era del 15%, así que la caída es continua y dura ya dos décadas. Sin embargo, la negociación colectiva cubre al 91,8% de los trabajadores. Una minoría muy pequeña decide las condiciones de casi todo el país.

Y mientras pierden afiliados, ganan dinero público. Las partidas del Ministerio de Trabajo para los sindicatos han pasado de 13,8 millones de euros en 2021 a 32 millones en 2025, más del doble. Si los trabajadores no los financian con sus cuotas, los acaba financiando el contribuyente. Los jóvenes les dan la espalda.

El 66% de los asalariados nunca se ha afiliado a un sindicato, y entre los 25 y los 44 años con jornada parcial solo se afilia el 10%. Los sindicatos no tienen relevo porque no representan a quienes más sufren la precariedad. La comparación con Europa es reveladora. En Suecia está afiliado el 66% de los trabajadores y en Italia el 30%.

Allí los sindicatos viven de sus afiliados. Aquí dependen cada vez más del Estado, y quien depende del Gobierno difícilmente le planta cara.

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