Un hostelero riojano pasa factura a Sánchez antes de cerrar su local: «No quiero pagar más a este Gobierno»

Ha estallado de lo lindo.

El cierre perimetral de La Rioja y, más en concreto, la obligación de cerrar bares y restaurantes de Arnedo y Logroño durante un mes, ha llevado al dueño del emblemático restaurante Iruña, en la capital riojana, a tomar una drástica decisión echar la persiana de manera definitiva.

Carlos Martínez, que así se llama el propietario de este local que cerrará sus puertas a finales de 2020, se muestra muy crítico con la gestión que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida al diario local La Rioja, este restaurador comenta la dramática situación a la que se ha llegado después de intentar sacar adelante el negocio tras el primer estado de alarma, máxime con casi tres meses cerrados y luego con una serie de condicionantes:

Hemos estado trabajando 12 y 14 horas al día, pero ya no se puede más. Después de los nueve meses de pérdidas, añadimos un mes más cerrados con ingresos cero, tener que mandar a trabajadores al ERTE y durante los próximos seis meses también con restricciones, te vuelven a cerrar, te ponen distancias. No se pueden aguantar todos esos meses de pérdidas

Asegura que la decisión de tener que cerrar definitivamente el Iruña le coge en uno de los peores momentos ya que tiene la despensa prácticamente a rebosar y además con productos frescos y muy caros. Es evidente que el mes de cierre decretado por el, en este caso, Ejecutivo riojano de la socialista Concepción Andreu es un torpedo en toda la línea de flotación del restaurante:

Denuncia Carlos Martínez que él tendrá que abrir el negocio, pero en otro sitio, presumiblemente fuera de España porque con el actual Ejecutivo socialcomunista tiene la sensación de estar abonando el sueldo de los asesores y del personal de confianza que ha designado Pedro Sánchez:

No quiero seguir financiando con mis impuestos a este Gobierno. No estoy financiando el estado de bienestar, sino muchos cargos de asesores y colaboradores. Y la única forma legal de hacerlo es dejar de trabajar para no tener ingresos y no pagar impuestos. Me puedo limitar a tratar de cobrar ayudas, pero no lo haré. Quiero trabajar… pero en otro sitio.