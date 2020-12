Las mascarillas peel off, se aplican en la cara y se secan creando como una ‘segunda piel’, se dejan actuar uno minutos y luego se retiran, arrastrando impurezas como los puntos negros.

Alisan la piel, proporcionan una piel más lisa, suave y luminosa.

En Amazon triunfa la mascarilla de carbón activado de FIND, que sale por unos 9 €. En Periodista Digital, te contamos más sobre las mascarillas peel off.

4 ventajas de las mascarillas peel off

Estos productos suelen llevar ingredientes como el carbón activado, las vitaminas, extractos de frutas, alantoína y el hamamelis

Actúan como un exfoliante de la capa externa de la piel

Adiós a los puntos negros y a las células muertas. Las mascarillas peel off son un eficaz exfoliante físico, elimina impurezas de la capa externa. En minutos pasarás á tener la piel más suave y lisa. ¡Se nota el cambio!

La piel a diario acumula sebo y micropartículas de polvo y suciedad. La mascarilla peel off, al pegarse a la piel retira todos estas micropartículas. Si padeces acné o tienes la piel grasa, este tipo de mascarilla, no puede faltar en tu rutina de belleza. Úsala una vez por semana y verás cómo tu piel mejora.

Reduce el tamaño de los poros

Uno de los problemas de la piel grasa es que acumula más sebo y se agrandan los poros. El efecto peeling de las mascarillas peel off, reduce las impurezas y con ello minimiza el tamaño de los poros .

Aspecto más joven, atenúa arrugas

Al reducir el tamaño de los poros, la piel luce más lisa, mejora la apariencia del cutis. Una vez se comienza a usar estas mascarillas, en pocas semanas notarás como las arrugas y líneas de expresión se van atenuando.

Si además complementas la mascarilla con un sérum de colágeno y masajes faciales, potenciarás su efecto para lograr una piel más juvenil.

Eliminan la pelusilla de la cara

Esta piel parecida a la pelusilla de los melocotones, se localiza en la zona de la barbilla o las mejillas. En algunas mueres se percibe más que en otras influyen múltiples factores como la genética. Las mediterráneas son más propensas a mostrar un vello facial que se note más que las nórdicas.

Si esa pelusilla de la cara te molesta, buena noticia, las mascarillas peel off, suelen acabar con ella. Se pegan a la mascarilla, luego esta se seca, al estirar para retirar la mascarilla, te llevas también la pelusilla.

Precauciones

Si tienes la piel muy seca y sensible no uses mascarillas peel off, es estos casos mejor usar mascarillas que se quitan con agua tibia.

Ten cuidado al aplicar la mascarilla que no sea cerca de las cejas, de otro modo puedes arrastrar pelo al retirar a mascarilla.

Mascarillas peel off recomendadas en Amazon

Más de 2000 personas la recomiendan en Amazon.

Alisa la piel y atrapa la grasa de los puntos negros.

Con carbón de bambú y glicerina.

GRAVITYMUD es un tratamiento innovador de barro que se pela fuera de este mundo que hace que la piel se sienta más firme al instante.

Los mega ingredientes específicos se transforman de blanco a brillante cromo, brindando contornos atractivos y tonificados. Desarrollado por TEAOXI Malvavisco + Hoja de regaliz.

Efecto detox y purificador.

Con carbón natural, extracto de camomila y vitamina E.

Una mascarilla transformadora de gel + polvo de dos pasos que brinda hidratación intensa a tu piel.

Esta mascarilla modeladora profesional es un tratamiento refrescante y profundamente hidratante que le brinda un brillo inmediato después de un solo uso.

También te puede interesar

¿Te ha sido útil el artículo sobre las mascarillas peel off? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.