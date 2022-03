Mejores cremas código de barras labios ✔

Matrixyl 10 % de The Ordinary, All About lips de Clinique o Endocare Renewal Retinol,son tres de las mejores cremas para el código de barras o arrugas en la parte superior de los labios.

El paso del tiempo tiene consecuencias sobre la piel, pérdida de colágeno, flacidez y aparición de arrugas, en rostro y cuello.

Los labios pueden perder volumen y aparecen arrugas en la zona superior, otros factores como fumar, y la exposición al sol sin protección, también facilitan la aparición de estas arrugas.

¿Se pueden prevenir las arrugas del contorno de los labios?

Al igual que en otras partes del rostro, existen dos tipos de arrugas: las de expresión y las de envejecimiento. Las de expresión están vinculadas a contracciones repetidas de los músculos faciales.

Mientras que las arrugas de envejecimiento son el resultado de la flacidez de la piel, y la pérdida de colágeno y elastina.

Pero no solo el paso del tiempo, también el tabaco contribuye a la aparición de estas arrugas. El movimiento al fumar, y los vapores y humos que desprenden el cigarrillo favorecen la formación de arrugas.

El paso del tiempo no se puede detener, pero si relentizar. A partir de los 30 años comienza a descender la producción de colágeno, aunque sus efectos se notan a partir de los 40 en adelante, (pero se pueden prevenir desde antes).