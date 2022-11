Propiedades del camu camu para la piel☑️

Gracias a su contenido en vitamina C y otros antioxidantes, el camu camu tiene propiedades antienvejecimiento. Disminuye la hiperpigmentación de la piel, arrugas y marcas de expresión.

El camu camu o Myrciaria dubia, es una fruta tropical exótica nativa en el Amazonas, pertenece a los llamados ‘superalimentos’, además de sus propiedades para la piel, también posee efectos inflamatorios y estimula el sistema inmunológico.

Camu camu compuestos activos

Ácido ascórbico o vitamina C

Flavonoides: antocianinas, ácido elágico

Betacaroteno

Ácidos grasos

Proteínas

Propiedades del camu camu para la piel

Antienvejecimiento

Por su contenido en antioxidantes, el camu camu es eficaz para luchar contra los radicales libres, una moléculas reactivas que se genera a diario.

Al respirar ‘nos oxidamos’ y se genera radicales libres es un proceso normal, pero puede verse aumentado por factores como el consumo de tabaco y la contaminación.

El aumento de radicales libres no es saludable, favorece el envejecimiento y la aparición de enfermedades como el cáncer.

Una estrategia para luchar contra los radicales libres es llevar una vida saludable e ingerir a diario antioxidantes, que están en frutas, verduras y suplementos.

Disminuye las manchas

El camu camu contiene altos niveles de y niacina, estos dos compuestos disminuyen la pigmentación de las manchas de la piel. El efecto no es inmediato sino progresivo, pero logran reducir las manchas.

Estimula la producción de colágeno

La vitamina C o ácido ascórbico se ha demostrado que es viable, para mejorar la síntesis de colágeno y la curación de los tejidos blandos.

La vitamina C es un componente normal de la piel que se encuentra en niveles altos en la epidermis y la dermis.

Con el paso del tiempo disminuye el contenido en vitamina C, factores como la exposición excesiva a la luz solar, la contaminación y el tabaco también contribuyen a reducir el contenido de esta vitamina.

Ayuda a prevenir daños por la exposición solar

Algunos estudios han demostrado que la vitamina C puede ayudar a prevenir y tratar el fotodaño inducido por los rayos ultravioleta (UV) .

Productos con camu camu populares en Amazon

Sevenhills Wholefoods Camu Camu En Polvo Orgánico

En polvo para añadir a batidos o ensaladas, tiene un sabor agrio de forma natural, una vez recolectado la pulpa se seca y se congela, así se conserva mayor cantidad de nutrientes.

una vez recolectado la pulpa se seca y se congela, así se conserva mayor cantidad de nutrientes. Con este polvo igualmente se puede también preparar una mascarilla mezclada con yogur o clara de huevo.

Lo ideal es que estén muy fríos, así al aplicar en la cara tienen un efecto descongestionante.

Cápsulas de Camu Camu – Vitamina C natural – 240 cápsulas veganas para 8 meses con 750 mg de extracto por cápsula – Sin aditivos indeseados – Vegano

240 cápsulas veganas en un práctico suministro para 8 meses.

1 cápsula contiene 750 mg de extracto puro de Camu Camu , que contiene 187,5 mg de vitamina C natural.

, que contiene 187,5 mg de vitamina C natural. Para la extracción del extracto de Camu Camu se utiliza un proceso de fabricación suave y complejo.

El fruto del Camu Camu es especialmente rico en bioflavonoides y micronutrientes esenciales.

Nuestro extracto de Camu Camu es particularmente rico en vitamina C natural y altamente biodisponible.

Nuestras cápsulas de Camu Camu son 100% veganas y no contienen estearato de magnesio, aromas, colorantes, estabilizadores, gelatina y, por supuesto, no contienen OGM, lactosa, gluten ni conservantes.

Camu Camu en Polvo – 50 g – Alto Contenido en Vitamina C – Ayuda a tus Huesos – Ayuda al Sistema Inmune – Vegano, Sin Gluten y Ecológico – Glorioso Super Nutrientes

Aporta vitamina C y fibra, es apta para veganos, sin gluten, sin lactosa, sin edulcorantes artificiales y 100% ecológico.

Certificación Bio y Vegana por el V-Label Europeo.

Se usa añadiendo una cucharadita a batidos, infusiones o zumos, (o solo con agua).

Camu-camu (Myrciaria dubia) frutos Tintura Madre sin alcohol Naturalma | Rico en vitamina C | Extracto líquido gotas 100 ml | Complemento alimenticio | Vegano

CAMU CAMU: el Camu Camu es un fruto que nace de un arbusto, nativo de la Amazonía.

Tiene múltiples beneficios para la salud ya que su alto contenido en Vitamina C ayuda al sistema inmune y a la salud de tus huesos puesto que estimula la producción de colágeno.

También contiene fibra que ayuda a tu tránsito intestinal. Contenido: 50 g en polvo. Es apto para todos ya que es vegano y sin gluten. Además, es 100% ecológico.

Camu-Camu en Cápsulas – Vitamina C natural – Extracto de Camu-Camu 500mg – Vegano – Alta pureza – 120 Cápsulas

Las bayas pequeñas provienen de la región amazónica son verdaderas bombas de vitamina C y contienen alrededor de 1-3 gramos por cada 100g de carne. El extracto de Camu Camu de Fair&Pure está estandarizado en un 50% de vitamina C natural.

La vitamina C es una vitamina esencial para los seres humanos y participa en numerosas funciones y procesos del organismo. Estos incluyen

la regeneración de la vitamina E gastada

la protección de las células contra el estrés oxidativo

reduce la fatiga y la fatiga

apoyo a la función de la piel, las encías, los dientes, los huesos, los cartílagos y los vasos sanguíneos

fomento de la formación de colágeno

apoyo del sistema inmunológico y del sistema nervioso

No contienen

Sin gluten, sin lactosa

Sin estearato de magnesio

Sin dióxido de silicio

Sin colorantes, aromatizantes ni conservantes

