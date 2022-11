Máscaras de pestañas japonesas, ¿por qué triunfan? ✅

Kiss Me Heroine Make Long and Curl y Shiseido Majolica son dos máscaras japonesas de pestañas que triunfan en Amazon.

¿Qué tienen estos rímel de pestañas para ser buscados fuera de Japón? Es uno de los mejores productos de maquillaje para comprar en Japón.

Existe una gran variedad, y a diferencia de otros cosméticos como el colorete o la sombras no hace falta perder mucho tiempo escogiendo un color, (siempre es negro).

En Periodista Digital te contamos más sobre las máscaras de pestañas japonesas.

¿Qué tienen de especial las máscaras de pestañas japonesas

Antes de la llegada de Amazon o Aliexpress, era prácticamente imposible comprar estos productos salvo que fueras a Japón o lo encargaras a personas que fueran a viajar a este país.

Posiblemente la buena fama que tienen estas máscaras de pestañas, esté protagonizada por una en concreto. Kiss Me Heroine Make Long and Curl, un producto capaz de alargar incluso las pestañas más rebeldes y que resiste el agua.

Puedes bañarte con esta máscara que tus pestañas seguirán perfectamente maquilladas.

Gracias a las redes sociales miles de personas comparten sus experiencias, (también probando cosméticos). La gente usa algo, muestra como le queda, y en poco tiempo la publicación puede volverse viral. Las redes sociales son el ‘boca a boca más rápido.

Los veranos en Japón son húmedos y calurosos, por eso la mayoría de las máscaras de pestañas lanzan productos waterproof, capaces de resistir la humedad.

La relación precio/calidad. Existen máscaras por menos de 11 € en Japón de gran calidad, y también otras marcas ligeramente más caras como Shiseido. Fuera de Japón los precios de las máscaras más económicas suben pero siguen siendo productos asequibles.

Si tienes los ojos pequeños y pestañas pobres, los rímeles japoneses te gustarán. Las japonesas suelen tener ojos rasgados y pequeños, las pestañas no suelen ser excesivamente largas, por eso las máscaras de pestañas en Japón suelen llevar un cepillo pensado para alargar y curvar las pestañas.

Máscaras de pestañas japonesas que triunfan en Amazon

Kanebo es una marca de cosmética japonesa conocida internacionalmente. Dentro de Kanebo encontramos otras marcas como: LunaSol, Kate Tokio, FreePluss o Sensai.

Esta última marca marcó un antes y un después en la evolución de las máscaras de pestañas. En 1977 lanzó la primera máscara resistente a las lágrimas, el sudor y la humedad que se podía desmaquillar con agua a 38º.

Esta máscara de pestañas es una de las más vendidas de todos los tiempos en Japón. Diseñada para alargar y curvar pestañas difíciles, hasta un 120%. Además de maquillar hidrata y suaviza las pestañas gracias a su extracto de manzanilla. Aceite de semilla de Camelia japonesa.

Resiste el agua, sudor y cualquier tipo de humedad, no se moverá en todo el día. Es una máscara ideal para el verano

El cepillo es curvo, lo que facilita la curvatura de las pestañas, incluso de las asiáticas que suelen ser cortas y bastante rectas.

La única pega es que no se quita fácilmente, necesitarás un desmaquillador especial waterproof, con uno normal tipo ‘agua micela’ no sale (y no es bueno estar frota que frota el desmaquillar los ojos, puedes favorecer con ese movimiento, que algunas pestañas se caigan.

Majolica Majorca es una marca más asequible bajo el paraguas de Shiseido.

Su rímel Lash Expander, que alarga, expande y separa las pestañas. Es resistente al agua, por lo que necesitarás un desmaquillador para quitártelo, al igual que la máscara anterior es bastante resistente

El cepillo está lleno de pequeñas fibras que están destinadas a alargar y extender las pestañas.

Se curva a la forma de tu ojo y sale con mucho rímel, así que asegúrate de secar antes de aplicar. Tus pestañas estarán fijas todo el día, pero no se sentirán gruesas ni grumosas.

Alarga mientras separa cada pestaña individual y brinda resultados aún más largos y con volumen.

Canmake Quick Lash Curler potencia las pestañas y reaviva el rizo, manteniendo los ojos grandes y brillantes durante todo el día.

Marca: Canmake

Altura: 27 mm

Peso: 16,0 g

Hecho en Japón

DHC Mascara Perfect Pro Double Protection amplifica la longitud para una apariencia más completa y dramática.

Enriquecida con fibras de polímero, esta máscara de pestañas negra envuelve l as pestañas para darles volumen sin manchar, manchar o descamar.

manchar o descamar. La vitamina E acondiciona y fortalece para un conjunto de pestañas más saludable.

El rímel Imwig Dejavu Fiberwig está hecho con una tecnología de película rica en fibra que envuelve las pestañas por completo y evita la evaporación del agua.

Las fibras se adherirán al alargamiento de las pestañas y las harán suaves como la seda.

A diferencia de las máscaras convencionales que contienen crema a base de aceite, la máscara de pestañas Fiberju Imju Dejavu tiene una fórmula única a base de agua para repeler el sebo, el sudor, las lágrimas y la fricción.

Con una infusión de ingredientes hidratantes como seda hidrolizada, extracto de fruta, miel y jalea real, para mantener nutridas las pestañas y las cutículas del cabello.

para mantener nutridas las pestañas y Cepillo de alargamiento adicional diseñado con cerdas cortas y densas para capturar todas las pestañas y agregarles fibra.

Esta máscara arrasa en ventas en Japón, al estar anunciada por Tsabasa Masuwuka, una modelo de moda en Japón.

Contiene un recubrimiento de polímero brillante para que tus pestañas sean brillantes y hermosas.

La forma del cepillo ayuda a curvar las pestañas.

Con ingredientes nutritivos como el pantenol.

Se elimina fácilmente con agua tibia o desmaquillador

