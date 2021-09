Cada pasta tiene un tiempo recomendado de cocción, si la cocinas más tiempo o menos es probable el resultado no te guste. En los paquetes de pasta viene el tiempo recomendado.

Si en el paquete te indica 10 minutos, no alargues la cocción. Si prefieres que esté un poco más blanda, apaga el fuego y deja reposar un minuto más.

5. Usar un recipiente pequeño para cocinar

La pasta que se cocina en un recipiente pequeño (para la cantidad de pasta que estás usando), se pega y pierde textura. En un recipiente pequeño no podrás poner el agua que necesita la receta, (tal como veíamos en el primer apartado). Al ser pequeño ponemos menos agua para la cantidad de pasta recomendada.

El resultado los espaguetis, macarrones o el tipo de pasta que sea se pegarán entre sí y no tendrán la textura deseada. Además al crecer la pasta el agua se derramará del recipiente. Lo ideal ollas o cacerola altas, te permiten cocinar todo tipo de pasta sin que el agua se derrame.

6. No añadir la sal adecuada

Si usas la cantidad de agua recomendada, un litro por cada 100 gramos hay que utilizar 7 gramos de sal por cada 100 g de pasta. Es decir para 400 gramos serían 28 g de sal. No te preocupes que la sal quedará diluida en el agua, la pasta al cocerse en esta agua resultará más sabrosa y luego apenas hay que añadir sal.

7. Añadir un chorrito de aceite

Esta costumbre está bastante arraigada en España. No es necesaria, los italianos no lo hacen, en realidad añadir aceite al agua es bastante inútil, (otra cosa es que uses el aceite para aliñar la pasta).

Cómo hacer ensalada de pasta con atún

Ingredientes para 4 personas

Pasta tipo fusilli o pasta hélice – 300 g

Atún en lata en aceite de oliva – 2 latas

Tomates cherry – 6 unidades

Pimientos rojos dulces – 2 unidades

Pimiento amarillo dulce – 1 unidad

Cebolletas blancas en vinagre – 6 unidades

Sal – al gusto

Pimienta – una pizca

Aliño

Aceite de oliva de las latas de atún – 4 cucharadas

Vinagre balsámico – 2 cucharaditas

Diente de ajo – ½ unidad

Orégano seco – ½ cucharadita

Preparación

Tal como indicaba en el apartado anterior llenamos un recipiente con 3 litros de agua. Cuando llegue a ebullición, agregar 21 g de sal (7 x 3 litros) y la pasta. El tiempo recomendado para la pata hélice suele ser de 10 minutos, pero puedes mirar en la parte posterior el paquete de pasta para asegurarte. Transcurrido el tiempo de cocción escurrir la pasta, es mejor no pasarla bajo el grifo, para enfriar la ponemos en un colador, preparamos un recipiente con agua muy fría y sumergimos la pasta varias veces acercando el colador al agua. Luego escurre, el contacto con el agua fría acelerará que se enfríe y de esta forma evitamos tener que esperar más tiempo. Mientras dejamos que la pasta escurrir, lavar y cortar los tomates y pimientos. Preparar una ensaladera y añadir la pasta cuando ya esté a temperatura ambiente. Combinar con los pimientos, corta en trozos las cebolletas en vinagre y añadir a la ensaladera. Abrir las latas de atún y reservar el aceite de oliva en un vaso aparte. Este aceite le dará un sabor delicioso a nuestra ensalada de pasta. Incorpora el atún junto al resto de ingredientes. Sazona con sal y pimienta. Nos queda el último paso, el aliño. En un bote común vacío como los de mayonesa o garbanzos añade el orégano, el diente de ajo, y el vinagre balsámico, mezcla con una cuchara y luego incorpora el aceite de oliva virgen extra. Cierra el recipiente y agita varias veces. Riega la ensalada con esta vinagreta.

