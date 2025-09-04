El CIS pone sabor al mapa de España: los platos típicos preferidos de cada región y cuál es el favorito de los españoles

El último barómetro sobre Turismo y Gastronomía realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha conseguido algo que parecía imposible: poner cifras y porcentajes al recetario sentimental de España. Más de 3.000 encuestados han dejado claro cuáles son los platos típicos preferidos de cada región, y de paso, han reavivado debates eternos como el de la tortilla de patatas con o sin cebolla. Este informe transforma el mapa español en un mosaico de sabores y tradiciones que despiertan pasiones y, sobre todo, apetito.
Como era de esperar, la paella y la tortilla de patatas son los platos que mejor representan a la gastronomía nacional, pero el detalle regional muestra un país de contrastes y especialidades únicas. España se sienta a la mesa y presume de identidad a través de sus recetas.
El duelo nacional: paella vs. tortilla de patatas
El CIS lo deja claro: la paella es el plato que más identifica a España. Cuatro de cada diez encuestados la eligen como primera opción, y un 24 % como segunda. La tortilla de patatas ocupa el segundo lugar, con un 26,8 % de votos como favorita y un 31,5 % en segunda posición. El tercer puesto lo ocupa el jamón ibérico.
Dentro de la tortilla, el debate sigue abierto:
- El 75 % de los españoles prefiere la tortilla con cebolla.
- Más de la mitad la quiere jugosa o poco hecha (53,3 %), mientras que un 28,9 % la prefiere muy hecha y un 15,5 % la deja en su punto.
- La tortilla de patatas divide a España en la cocina, pero une en la tradición, dice el CIS.
Platos típicos por comunidad autónoma: el mapa del gusto
Cada región tiene su receta fetiche, esa que la define y la diferencia. El informe del CIS enumera los platos más representativos y queridos en cada comunidad autónoma. A continuación, un recorrido por el país a golpe de tenedor:
|Comunidad Autónoma
|Plato más votado
|% Votos aproximado
|Andalucía
|Gazpacho y pescado frito
|35 % cada uno
|Aragón
|Ternasco
|54-80 %
|Asturias
|Fabada
|88,3 %
|Canarias
|Papas arrugadas
|66,9 %
|Cantabria
|Cocido montañés
|85 %
|Castilla-La Mancha
|Queso y migas
|33,3 % y 16,3 %
|Castilla y León
|Lechazo asado
|34,5 %
|Cataluña
|Pan con tomate
|31,2 %
|Comunidad Valenciana
|Paella
|82,6 %
|Extremadura
|Jamón ibérico
|33 %
|Galicia
|Pulpo (a feira)
|61 %
|Madrid
|Callos
|71,9 %
|Murcia
|Marinera
|30 %
|Navarra
|Menestra
|31,1 %
|País Vasco
|Chuletón
|28,6 %
|Ceuta
|Caballa
|58,3 %
|Melilla
|Cuscús
|22,2 %
Breve recorrido por las especialidades
- Andalucía: El empate técnico entre el gazpacho y el pescado frito demuestra el peso del recetario veraniego y costero. Ambos platos son símbolos de la región, frescos y muy ligados al clima cálido.
- Aragón: El ternasco (cordero joven asado) se impone con claridad. Un asado sencillo y tradicional que sigue siendo la estrella de las celebraciones familiares.
- Asturias: La fabada es la reina indiscutible. Este contundente guiso de fabes, chorizo, morcilla y tocino conquista casi el 90 % de los votos, demostrando que lo clásico nunca pasa de moda.
- Canarias: Las papas arrugadas con mojo, sencillas y deliciosas, son el emblema insular. La textura de la papa local y el sabor del mojo picón forman un binomio difícil de igualar.
- Cantabria: El cocido montañés representa la tradición rural y la cocina de cuchara. Garbanzos, berza y carnes forman la base de este guiso reconfortante.
- Castilla-La Mancha: El queso manchego y las migas (a base de pan y embutidos) comparten protagonismo, reflejando la importancia de los productos de la tierra y la cocina de aprovechamiento.
- Castilla y León: El lechazo asado, preparado en horno de leña, es el gran clásico, seguido de cerca por el cordero asado. Su sencillez realza la calidad de la materia prima.
- Cataluña: El pa amb tomàquet (pan con tomate) es la tapa por excelencia, capaz de acompañar embutidos, quesos o servirse solo. Simple y sabroso, es un imprescindible en cualquier mesa catalana.
- Comunidad Valenciana: La paella arrasa con más del 80 % de los votos. No hay discusión: arroz, pollo, conejo y verduras, cocinados al aire libre en la tradicional paellera, son el emblema de la región y uno de los grandes embajadores de España.
- Extremadura: El jamón ibérico es el orgullo de la dehesa. Un producto de calidad reconocida internacionalmente que resume la esencia de la región.
- Galicia: El pulpo a feira es el plato más votado. El ritual de prepararlo y servirlo sobre madera, espolvoreado con pimentón y sal gruesa, es parte de la cultura gallega.
- Madrid: Los callos (guiso de tripas) son la receta más típica, aunque el cocido madrileño también figura entre los favoritos. Ambos platos demuestran la afición por los guisos potentes y reconfortantes.
- Murcia: La marinera (rosquilla de pan, ensaladilla rusa y anchoa) es el bocado estrella en bares y terrazas, ejemplo de la cultura del tapeo local.
- Navarra: La menestra de verduras, símbolo de la huerta navarra, es la receta más representativa. La frescura de sus ingredientes es su mayor virtud.
- País Vasco: El chuletón (gran entrecot de vaca) es el plato estrella. Carne de calidad, poco hecha y cortada en grandes piezas, símbolo de la cocina vasca.
- Ceuta y Melilla: La caballa y el cuscús reflejan la influencia africana y mediterránea en ambas ciudades autónomas.
La cocina española, un mosaico de tradiciones vivas
El estudio del CIS confirma lo que cualquier amante de la gastronomía española ya intuía: el recetario popular es un reflejo de la diversidad y el carácter de cada región. El orgullo culinario sigue muy vivo, y platos como la tortilla, la paella, el pulpo, el ternasco o las papas arrugadas no solo llenan mesas, sino que vertebran la identidad colectiva.
En palabras de muchos encuestados: “Nuestra cocina es nuestra historia y nuestro mejor embajador”. Y tú, ¿con qué plato te quedas?