ENCUESTA NACIONAL DE GASTRONOMÍA

El CIS pone sabor al mapa de España: los platos típicos preferidos de cada región y cuál es el favorito de los españoles

El CIS revela el plato más querido de cada comunidad autónoma y desata el eterno debate sobre la tortilla y la paella

Paella y tortilla de patatas
Paella y tortilla de patatas REst. La Española
Archivado en: Gastronomía

El último barómetro sobre Turismo y Gastronomía realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha conseguido algo que parecía imposible: poner cifras y porcentajes al recetario sentimental de España. Más de 3.000 encuestados han dejado claro cuáles son los platos típicos preferidos de cada región, y de paso, han reavivado debates eternos como el de la tortilla de patatas con o sin cebolla. Este informe transforma el mapa español en un mosaico de sabores y tradiciones que despiertan pasiones y, sobre todo, apetito.

Como era de esperar, la paella y la tortilla de patatas son los platos que mejor representan a la gastronomía nacional, pero el detalle regional muestra un país de contrastes y especialidades únicas. España se sienta a la mesa y presume de identidad a través de sus recetas.

El duelo nacional: paella vs. tortilla de patatas

El CIS lo deja claro: la paella es el plato que más identifica a España. Cuatro de cada diez encuestados la eligen como primera opción, y un 24 % como segunda. La tortilla de patatas ocupa el segundo lugar, con un 26,8 % de votos como favorita y un 31,5 % en segunda posición. El tercer puesto lo ocupa el jamón ibérico.

Dentro de la tortilla, el debate sigue abierto:

  • El 75 % de los españoles prefiere la tortilla con cebolla.
  • Más de la mitad la quiere jugosa o poco hecha (53,3 %), mientras que un 28,9 % la prefiere muy hecha y un 15,5 % la deja en su punto.
  • La tortilla de patatas divide a España en la cocina, pero une en la tradición, dice el CIS.

Platos típicos por comunidad autónoma: el mapa del gusto

Cada región tiene su receta fetiche, esa que la define y la diferencia. El informe del CIS enumera los platos más representativos y queridos en cada comunidad autónoma. A continuación, un recorrido por el país a golpe de tenedor:

Comunidad AutónomaPlato más votado% Votos aproximado
AndalucíaGazpacho y pescado frito35 % cada uno
AragónTernasco54-80 %
AsturiasFabada88,3 %
CanariasPapas arrugadas66,9 %
CantabriaCocido montañés85 %
Castilla-La ManchaQueso y migas33,3 % y 16,3 %
Castilla y LeónLechazo asado34,5 %
CataluñaPan con tomate31,2 %
Comunidad ValencianaPaella82,6 %
ExtremaduraJamón ibérico33 %
GaliciaPulpo (a feira)61 %
MadridCallos71,9 %
MurciaMarinera30 %
NavarraMenestra31,1 %
País VascoChuletón28,6 %
CeutaCaballa58,3 %
MelillaCuscús22,2 %

Breve recorrido por las especialidades

  • Andalucía: El empate técnico entre el gazpacho y el pescado frito demuestra el peso del recetario veraniego y costero. Ambos platos son símbolos de la región, frescos y muy ligados al clima cálido.
  • Aragón: El ternasco (cordero joven asado) se impone con claridad. Un asado sencillo y tradicional que sigue siendo la estrella de las celebraciones familiares.
  • Asturias: La fabada es la reina indiscutible. Este contundente guiso de fabes, chorizo, morcilla y tocino conquista casi el 90 % de los votos, demostrando que lo clásico nunca pasa de moda.
  • Canarias: Las papas arrugadas con mojo, sencillas y deliciosas, son el emblema insular. La textura de la papa local y el sabor del mojo picón forman un binomio difícil de igualar.
  • Cantabria: El cocido montañés representa la tradición rural y la cocina de cuchara. Garbanzos, berza y carnes forman la base de este guiso reconfortante.
  • Castilla-La Mancha: El queso manchego y las migas (a base de pan y embutidos) comparten protagonismo, reflejando la importancia de los productos de la tierra y la cocina de aprovechamiento.
  • Castilla y León: El lechazo asado, preparado en horno de leña, es el gran clásico, seguido de cerca por el cordero asado. Su sencillez realza la calidad de la materia prima.
  • Cataluña: El pa amb tomàquet (pan con tomate) es la tapa por excelencia, capaz de acompañar embutidos, quesos o servirse solo. Simple y sabroso, es un imprescindible en cualquier mesa catalana.
  • Comunidad Valenciana: La paella arrasa con más del 80 % de los votos. No hay discusión: arroz, pollo, conejo y verduras, cocinados al aire libre en la tradicional paellera, son el emblema de la región y uno de los grandes embajadores de España.
  • Extremadura: El jamón ibérico es el orgullo de la dehesa. Un producto de calidad reconocida internacionalmente que resume la esencia de la región.
  • Galicia: El pulpo a feira es el plato más votado. El ritual de prepararlo y servirlo sobre madera, espolvoreado con pimentón y sal gruesa, es parte de la cultura gallega.
  • Madrid: Los callos (guiso de tripas) son la receta más típica, aunque el cocido madrileño también figura entre los favoritos. Ambos platos demuestran la afición por los guisos potentes y reconfortantes.
  • Murcia: La marinera (rosquilla de pan, ensaladilla rusa y anchoa) es el bocado estrella en bares y terrazas, ejemplo de la cultura del tapeo local.
  • Navarra: La menestra de verduras, símbolo de la huerta navarra, es la receta más representativa. La frescura de sus ingredientes es su mayor virtud.
  • País Vasco: El chuletón (gran entrecot de vaca) es el plato estrella. Carne de calidad, poco hecha y cortada en grandes piezas, símbolo de la cocina vasca.
  • Ceuta y Melilla: La caballa y el cuscús reflejan la influencia africana y mediterránea en ambas ciudades autónomas.

La cocina española, un mosaico de tradiciones vivas

El estudio del CIS confirma lo que cualquier amante de la gastronomía española ya intuía: el recetario popular es un reflejo de la diversidad y el carácter de cada región. El orgullo culinario sigue muy vivo, y platos como la tortilla, la paella, el pulpo, el ternasco o las papas arrugadas no solo llenan mesas, sino que vertebran la identidad colectiva.

En palabras de muchos encuestados: “Nuestra cocina es nuestra historia y nuestro mejor embajador”. Y tú, ¿con qué plato te quedas?

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CUCHILLOS DE COCINA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]