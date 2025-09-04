El CIS pone sabor al mapa de España: los platos típicos preferidos de cada región y cuál es el favorito de los españoles

El último barómetro sobre Turismo y Gastronomía realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha conseguido algo que parecía imposible: poner cifras y porcentajes al recetario sentimental de España. Más de 3.000 encuestados han dejado claro cuáles son los platos típicos preferidos de cada región, y de paso, han reavivado debates eternos como el de la tortilla de patatas con o sin cebolla. Este informe transforma el mapa español en un mosaico de sabores y tradiciones que despiertan pasiones y, sobre todo, apetito.

Como era de esperar, la paella y la tortilla de patatas son los platos que mejor representan a la gastronomía nacional, pero el detalle regional muestra un país de contrastes y especialidades únicas. España se sienta a la mesa y presume de identidad a través de sus recetas.

El duelo nacional: paella vs. tortilla de patatas

El CIS lo deja claro: la paella es el plato que más identifica a España. Cuatro de cada diez encuestados la eligen como primera opción, y un 24 % como segunda. La tortilla de patatas ocupa el segundo lugar, con un 26,8 % de votos como favorita y un 31,5 % en segunda posición. El tercer puesto lo ocupa el jamón ibérico.

Dentro de la tortilla, el debate sigue abierto:

El 75 % de los españoles prefiere la tortilla con cebolla .

. Más de la mitad la quiere jugosa o poco hecha (53,3 %), mientras que un 28,9 % la prefiere muy hecha y un 15,5 % la deja en su punto.

(53,3 %), mientras que un 28,9 % la prefiere muy hecha y un 15,5 % la deja en su punto. La tortilla de patatas divide a España en la cocina, pero une en la tradición, dice el CIS.

Platos típicos por comunidad autónoma: el mapa del gusto

Cada región tiene su receta fetiche, esa que la define y la diferencia. El informe del CIS enumera los platos más representativos y queridos en cada comunidad autónoma. A continuación, un recorrido por el país a golpe de tenedor:

Comunidad Autónoma Plato más votado % Votos aproximado Andalucía Gazpacho y pescado frito 35 % cada uno Aragón Ternasco 54-80 % Asturias Fabada 88,3 % Canarias Papas arrugadas 66,9 % Cantabria Cocido montañés 85 % Castilla-La Mancha Queso y migas 33,3 % y 16,3 % Castilla y León Lechazo asado 34,5 % Cataluña Pan con tomate 31,2 % Comunidad Valenciana Paella 82,6 % Extremadura Jamón ibérico 33 % Galicia Pulpo (a feira) 61 % Madrid Callos 71,9 % Murcia Marinera 30 % Navarra Menestra 31,1 % País Vasco Chuletón 28,6 % Ceuta Caballa 58,3 % Melilla Cuscús 22,2 %

Breve recorrido por las especialidades

Andalucía : El empate técnico entre el gazpacho y el pescado frito demuestra el peso del recetario veraniego y costero. Ambos platos son símbolos de la región, frescos y muy ligados al clima cálido.

: El empate técnico entre el gazpacho y el pescado frito demuestra el peso del recetario veraniego y costero. Ambos platos son símbolos de la región, frescos y muy ligados al clima cálido. Aragón : El ternasco (cordero joven asado) se impone con claridad. Un asado sencillo y tradicional que sigue siendo la estrella de las celebraciones familiares.

: El ternasco (cordero joven asado) se impone con claridad. Un asado sencillo y tradicional que sigue siendo la estrella de las celebraciones familiares. Asturias : La fabada es la reina indiscutible. Este contundente guiso de fabes, chorizo, morcilla y tocino conquista casi el 90 % de los votos, demostrando que lo clásico nunca pasa de moda.

: La fabada es la reina indiscutible. Este contundente guiso de fabes, chorizo, morcilla y tocino conquista casi el 90 % de los votos, demostrando que lo clásico nunca pasa de moda. Canarias : Las papas arrugadas con mojo, sencillas y deliciosas, son el emblema insular. La textura de la papa local y el sabor del mojo picón forman un binomio difícil de igualar.

: Las papas arrugadas con mojo, sencillas y deliciosas, son el emblema insular. La textura de la papa local y el sabor del mojo picón forman un binomio difícil de igualar. Cantabria : El cocido montañés representa la tradición rural y la cocina de cuchara. Garbanzos, berza y carnes forman la base de este guiso reconfortante.

: El cocido montañés representa la tradición rural y la cocina de cuchara. Garbanzos, berza y carnes forman la base de este guiso reconfortante. Castilla-La Mancha : El queso manchego y las migas (a base de pan y embutidos) comparten protagonismo, reflejando la importancia de los productos de la tierra y la cocina de aprovechamiento.

: El queso manchego y las migas (a base de pan y embutidos) comparten protagonismo, reflejando la importancia de los productos de la tierra y la cocina de aprovechamiento. Castilla y León : El lechazo asado, preparado en horno de leña, es el gran clásico, seguido de cerca por el cordero asado. Su sencillez realza la calidad de la materia prima.

: El lechazo asado, preparado en horno de leña, es el gran clásico, seguido de cerca por el cordero asado. Su sencillez realza la calidad de la materia prima. Cataluña : El pa amb tomàquet (pan con tomate) es la tapa por excelencia, capaz de acompañar embutidos, quesos o servirse solo. Simple y sabroso, es un imprescindible en cualquier mesa catalana.

: El pa amb tomàquet (pan con tomate) es la tapa por excelencia, capaz de acompañar embutidos, quesos o servirse solo. Simple y sabroso, es un imprescindible en cualquier mesa catalana. Comunidad Valenciana : La paella arrasa con más del 80 % de los votos. No hay discusión: arroz, pollo, conejo y verduras, cocinados al aire libre en la tradicional paellera, son el emblema de la región y uno de los grandes embajadores de España.

: La paella arrasa con más del 80 % de los votos. No hay discusión: arroz, pollo, conejo y verduras, cocinados al aire libre en la tradicional paellera, son el emblema de la región y uno de los grandes embajadores de España. Extremadura : El jamón ibérico es el orgullo de la dehesa. Un producto de calidad reconocida internacionalmente que resume la esencia de la región.

: El jamón ibérico es el orgullo de la dehesa. Un producto de calidad reconocida internacionalmente que resume la esencia de la región. Galicia : El pulpo a feira es el plato más votado. El ritual de prepararlo y servirlo sobre madera, espolvoreado con pimentón y sal gruesa, es parte de la cultura gallega.

: El pulpo a feira es el plato más votado. El ritual de prepararlo y servirlo sobre madera, espolvoreado con pimentón y sal gruesa, es parte de la cultura gallega. Madrid : Los callos (guiso de tripas) son la receta más típica, aunque el cocido madrileño también figura entre los favoritos. Ambos platos demuestran la afición por los guisos potentes y reconfortantes.

: Los callos (guiso de tripas) son la receta más típica, aunque el cocido madrileño también figura entre los favoritos. Ambos platos demuestran la afición por los guisos potentes y reconfortantes. Murcia : La marinera (rosquilla de pan, ensaladilla rusa y anchoa) es el bocado estrella en bares y terrazas, ejemplo de la cultura del tapeo local.

: La marinera (rosquilla de pan, ensaladilla rusa y anchoa) es el bocado estrella en bares y terrazas, ejemplo de la cultura del tapeo local. Navarra : La menestra de verduras, símbolo de la huerta navarra, es la receta más representativa. La frescura de sus ingredientes es su mayor virtud.

: La menestra de verduras, símbolo de la huerta navarra, es la receta más representativa. La frescura de sus ingredientes es su mayor virtud. País Vasco : El chuletón (gran entrecot de vaca) es el plato estrella. Carne de calidad, poco hecha y cortada en grandes piezas, símbolo de la cocina vasca.

: El chuletón (gran entrecot de vaca) es el plato estrella. Carne de calidad, poco hecha y cortada en grandes piezas, símbolo de la cocina vasca. Ceuta y Melilla: La caballa y el cuscús reflejan la influencia africana y mediterránea en ambas ciudades autónomas.

La cocina española, un mosaico de tradiciones vivas

El estudio del CIS confirma lo que cualquier amante de la gastronomía española ya intuía: el recetario popular es un reflejo de la diversidad y el carácter de cada región. El orgullo culinario sigue muy vivo, y platos como la tortilla, la paella, el pulpo, el ternasco o las papas arrugadas no solo llenan mesas, sino que vertebran la identidad colectiva.

En palabras de muchos encuestados: “Nuestra cocina es nuestra historia y nuestro mejor embajador”. Y tú, ¿con qué plato te quedas?