Las frutas y verduras: nueva evidencia desafía el “cinco al día” y propone diez porciones como saludable mínimo

Las frutas y verduras han sido siempre las estrellas de la nutrición y la salud pública. En España, durante años, hemos escuchado el mantra: “Cinco al día”. Pero ¿y si esa cifra se quedara corta? Un nuevo estudio, liderado por el Instituto de Salud Carlos III y publicado en la revista Public Health, acaba de poner patas arriba las recomendaciones dietéticas tradicionales, abriendo el debate sobre cuántas raciones diarias son realmente necesarias para prevenir enfermedades.

Según los resultados, consumir al menos diez porciones diarias de frutas y verduras se asocia con una reducción aún mayor del riesgo de mortalidad general, especialmente por causas cardiovasculares. Esta cifra dobla las recomendaciones oficiales actuales de organismos como la AESAN o la OMS, que siguen apostando por el clásico “cinco al día”.

¿De dónde viene el mito del “cinco al día”?

El origen del “cinco al día” se remonta a campañas internacionales impulsadas en los años noventa, respaldadas por estudios epidemiológicos que demostraban beneficios claros para la salud cardiovascular y la prevención del cáncer. Sin embargo, como subrayan los autores del nuevo trabajo, estas cifras eran arbitrarias y estaban más pensadas para ser alcanzables a nivel poblacional que para reflejar el óptimo biológico.

«No es necesario hacer cambios drásticos de inmediato; pequeñas modificaciones en la dieta diaria pueden marcar una gran diferencia», afirma Paloma Martínez, nutricionista e investigadora principal del estudio. Ella misma anima a ir más allá de las cinco raciones: “Tomar una pieza de fruta al día o una ración de verdura podría llegar a reducir el riesgo de muerte en un 10%. Con cinco raciones, el beneficio alcanza el 30 %, y con diez, el 40 %, especialmente al priorizar su ingesta”.

Claves clínicas: ¿qué nos dicen los datos?

El estudio analizó datos de casi 67.000 personas recogidos en las encuestas nacionales de salud en España, vinculados con el registro nacional de mortalidad. Los resultados son claros:

Con una sola ración diaria , el riesgo de mortalidad baja un 10%.

, el riesgo de mortalidad baja un 10%. Cinco raciones suponen una reducción del 30%.

suponen una reducción del 30%. Diez raciones alcanzan un beneficio del 40%, destacando especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Este efecto protector es mayor cuando se combinan diferentes tipos de frutas y verduras. En concreto:

Los beneficios de las verduras aumentan hasta cinco porciones diarias.

aumentan hasta cinco porciones diarias. El efecto positivo de las frutas se estabiliza tras dos o tres porciones.

se estabiliza tras dos o tres porciones. La protección máxima se observa cuando ambas suman hasta diez raciones cada día.

Comparativa: guías oficiales vs. nueva evidencia

Recomendación Raciones diarias Reducción estimada del riesgo Guía tradicional (OMS/AESAN) 5 30% Nueva evidencia (ISCIII) 10 40%

En España, normativas recientes como el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables insisten en ofrecer fruta y verdura a diario pero no van más allá del mínimo recomendado por organismos internacionales. Se prioriza además que al menos un 45% sean productos locales y de temporada, lo que suma beneficios nutricionales y sostenibilidad medioambiental.

¿Cómo incorporar diez porciones sin volverse loco?

Las cifras pueden impresionar. Sin embargo, desglosarlo es más sencillo de lo que parece:

Una porción equivale a unos 80 gramos (una mandarina pequeña o media taza de ensalada).

(una mandarina pequeña o media taza de ensalada). Desayuno: Fruta fresca o zumo natural.

Media mañana: Pieza de fruta o crudités.

Comida: Primer plato vegetal + guarnición + fruta.

Merienda: Fruta troceada o batido.

Cena: Verdura cocida/salteada + fruta.

Ejemplo práctico para un día tipo

Desayuno: Bol con kiwi y plátano (2 raciones) Almuerzo: Ensalada mixta (lechuga, tomate, zanahoria – 2 raciones) + manzana (1 ración) Merienda: Rodajas de pepino y pimiento (1 ración) + fresas (1 ración) Cena: Espinacas salteadas (1 ración) + naranja (1 ración) Postre/extra: Macedonia variada (2 raciones)

Total: ¡10 raciones!

Gráfica orientativa: ¿cómo son diez porciones?

Ración Equivalencia aproximada Manzana 1 pieza mediana Plátano 1 unidad Tomate 1 grande Zanahorias 2 pequeñas Espinacas 1 taza cocida Fresas 8-10 unidades Brócoli Medio vaso cocido

Visualiza tu plato: Llénalo de color e intenta que la mitad esté compuesta siempre por frutas y verduras variadas.

Implicaciones para hábitos alimenticios

Duplicar la ingesta diaria no sólo ayuda a reducir la mortalidad cardiovascular; también tiene impacto positivo sobre otras enfermedades metabólicas como la diabetes tipo II o ciertos tipos de cáncer. Además, consumir más variedad vegetal aporta fibra, vitaminas antioxidantes, minerales esenciales y compuestos fitoquímicos protectores.

Desde el punto de vista cultural, este giro refuerza aún más el valor de la dieta mediterránea, donde abunda la huerta local y productos frescos.

Preguntas frecuentes

¿Hay riesgo por exceso?

En personas sanas no hay problema salvo casos excepcionales (intolerancias específicas). El azúcar natural presente en la fruta entera no supone un riesgo relevante según expertos consultados; es preferible evitar zumos industriales o azúcares añadidos.

En personas sanas no hay problema salvo casos excepcionales (intolerancias específicas). El azúcar natural presente en la fruta entera no supone un riesgo relevante según expertos consultados; es preferible evitar zumos industriales o azúcares añadidos. ¿Qué sucede con los niños?

Para ellos también se recomienda aumentar gradualmente las raciones diarias siguiendo menús escolares equilibrados. La normativa escolar española ya exige fruta y verdura fresca todos los días.

Conclusión práctica

La nueva evidencia invita a superar mitos cómodos y plantear una revolución silenciosa en nuestros platos diarios. Añadir más colores vegetales a tu dieta puede ser tu mejor seguro frente a las enfermedades modernas.

