Madrid acoge la «I Gran Ruta del Pisco», la emblemática bebida peruana

El invierno madrileño se viste de fiesta y aromas de uva cuando el Pisco, destilado emblemático del Perú y declarado Patrimonio Cultural de la Nación, aterriza por primera vez con su propia ruta en el corazón de la capital española.

Entre el 11 y el 14 de diciembre, más de una treintena de bares y restaurantes desplegarán propuestas creativas, cócteles de autor y armonías gastronómicas pensadas para rendir tributo a una bebida que, además de ser bandera nacional peruana, cuenta con denominaciones de origen avaladas por la UNESCO y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.​

La Ruta del Pisco, organizada por la Embajada del Perú, es más que un evento: es una invitación a sumergirse en la historia, el proceso tradicional y la versatilidad infinita de este aguardiente de uva que desde finales del siglo XVI se produce en las costas de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Cada variedad de uva y cada método de elaboración cuentan la memoria, el esfuerzo y la pasión de generaciones enteras de productores, convirtiendo cada copa en un reflejo vivo de la cultura peruana.​

Las barras madrileñas se llenan de color y matices con las marcas más prestigiosas, mientras que barmans y bartenders despliegan todo su savoir faire, fusionando el pisco con recetas clásicas y vanguardistas, platos de alta cocina y postres delicados. Más allá del paladar, el evento apuesta por defender la autenticidad del pisco, posicionándolo como embajador culinario y abriendo nuevas oportunidades comerciales para los productores peruanos, conectando continentes a través del sabor y la historia. En cada sorbo se afirma: hablar de pisco es hablar del Perú, de su gente y su legado universal.​

No importa si eres amante de los cócteles, explorador curioso de nuevas experiencias o simplemente buscas una excusa para celebrar; esta cita es un viaje por la excelencia líquida y la creatividad sin fronteras. Madrid se convierte durante cuatro días en el escenario de la bebida que, como el champán francés, no necesita explicaciones: el pisco habla por sí solo, desde su origen, su método y su sabor.

Marcas colaboradoras en la I Ruta del Pisco: Pisco Madre, Sarcay, 1615, Hermano, Demonio de los Andes.

LISTA LOCALES PARTICIPANTES RUTA DEL PISCO

1862 DRY BAR COCTELERÍA. Calle del Pez, 27, Centro, 28004 Madrid

ABSENT. Calle de San Leonardo, 3, Centro, 28015 Madrid

ACHOLAO. Calle del Almirante, 20, Centro, 28004 Madrid

AKIRO HAND ROLL BAR. Calle de Hermosilla, 40, Salamanca, 28001 Madrid

ANGELITA MADRID COCTELERÍA. Calle de la Reina, 4, Centro, 28004 Madrid

CHIFA. Calle de Modesto Lafuente, 64, Chamberí, 28003 Madrid

DANTTE. Calle de Santa Engracia 32, 28010 Madrid

DEVIL CUT. Calle del León, 3, Centro, 28014 Madrid

ECLIPSE COCTELERÍA. Calle de Fúcar 15, 28014 Madrid

EKÖ BISTRO. Calle de Sagasta, 23, Chamberí, 28004 Madrid

FUNVALISTA. Calle de las Huertas, 68, Centro, 28014 Madrid

GABOS NY RESTAURANTE Y COCTELERÍA. Calle de Prim, 5, Centro, 28004 Madrid

LA ANALÓGICA. Calle de las Huertas 65, 28014

LA ESTRELLA. Calle de la Estrella, 3, Centro, 28004 Madrid

LIMA NIKKEI RESTAURANTE. Calle de Rosario Pino, 8, Tetuán, 28020 Madrid

MATEO HONTEN . Calle San Mateo 14, 28004 Madrid

MIKUNA RESTAURANTE. Calle de Galileo, 56, Chamberí, 28015 Madrid

MOMUS COCTELERÍA. Calle de San Bartolomé, 11, Centro, 28004 Madrid

PONJA NIKKEI. Calle de Sta. Teresa, 16, Centro, 28004 Madrid

QUISPE. Calle del Conde de Aranda, 4, Salamanca, 28001 Madrid

SALMON GURU COCTELERÍA. Calle de Echegaray, 21, Centro, 28014 Madrid

SHIFT PUBLIC HOUSE. Calle del Cardenal Cisneros 11, 28010 Madrid

SSSPRESSO . Calle Torrecilla del Leal 9, 28012 Madrid

TRAFALGAR COCTELERÍA. Calle de Alburquerque, 14, Chamberí, 28010 Madrid

VIVA MADRID COCTELERÍA. Calle de Manuel Fernández y González, 7. 28014 Madrid

ZOKU MADRID. Calle de José Ortega y Gasset, 73, Salamanca, 28006

NONAME BAR MADRID. Calle de Claudio Coello, 27, Salamanca, 28001 Madrid

GIL’S COCKTAIL BAR. Calle de Recoletos, 15, Salamanca, 28001 Madrid

RELATIVES. Calle Recoletos, 15, Salamanca, 28001 Madrid

QUINTO ELEMENTO. Calle de Atocha, 125, 7º, Centro, 28012 Madrid

REGAÑADIENTES. Calle del Almirante, 24, Centro, 28004 Madrid

TARANTELLA. Calle Cavanilles, 19, Retiro, 28007 Madrid