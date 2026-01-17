Los 10 alimentos que más han subido de precio en España en el último año

Un calvario.

Y soportando encima a un Gobierno sectario que alardea de que esto va como una moto, mientras los suyos roban a mansalva.

La cesta de la compra en España cierra 2025 con un incremento que afecta considerablemente a los bolsillos: los alimentos frescos, especialmente huevos y carnes, han visto sus precios aumentar hasta un 31%, mientras que el café y el chocolate también se suman a esta escalada.

Entre las causas de esta situación se encuentran la gripe aviar, los elevados costes de producción y la eliminación de ciertas rebajas fiscales. Todo ello ha frenado la moderación en la inflación general, que se sitúa en un 2,9%.

Imaginen comenzar el día con un café que cuesta un 54% más que hace un año, o freír unos huevos cuyo precio ha subido un 30% debido a la gripe aviar.

No es una fantasía, sino una cruda realidad que enfrentan muchas cocinas españolas en 2025.

La OCU advierte que, aunque la compra promedio ha aumentado un 3%, los productos frescos están por las nubes, alcanzando casi el 8%, lo cual supera al IPC general.

Esta tendencia, tras cuatro años de alzas continuas, refleja presiones climáticas, sanitarias y logísticas que afectan a la oferta. Las frutas y verduras lideran con un incremento del 8,2%, mientras que los productos envasados solo suben un 1,5%. En supermercados como Aldi (+11,6%) o Hipercor (+10%), el impacto es aún mayor; en cambio, cadenas como Gadis han logrado reducir precios en un 3,8%.

Los huevos se llevan la palma como el alimento con mayor encarecimiento, alcanzando una subida del 31,3% anual al cierre de diciembre, según datos del INE.

Un otoño marcado por brotes de gripe aviar ha reducido significativamente su oferta, provocando un aumento del precio mensual del 1,1% en diciembre. Familias enteras están sintiendo este golpe: lo que antes era un alimento básico ahora se convierte en una opción lujosa en sus despensas.

Este aumento duplica al de la carne de vacuno (17,2%) y afecta también a otros tipos de carne como ovino (7,4%) y porcino (0,6%). El IPC de alimentos termina con una subida del 3%, impulsada por legumbres, hortalizas y aceites; sin embargo, el aceite de oliva ha experimentado una notable caída del 31,6% anual (aunque todavía está un 59% por encima de los precios de 2021).

Los 10 alimentos con mayores incrementos

A continuación se presenta el ranking basado en datos verificados del INE, la OCU y análisis sectoriales correspondientes a 2025:

Café: Un aumento del hasta el 54,1%, según OCU; o bien del 16,3% interanual según INE. Su precio se ha duplicado en cuatro años debido a costes de producción y a la demanda global. Huevos: Con una subida del 31,3% anual; son indiscutiblemente los más afectados por la gripe aviar. Plátanos de Canarias: Incremento del 36%, influenciados por condiciones climáticas y problemas logísticos. Limones: Aumento del 33%, junto a otras frutas frescas (+6,3%). Carne de vacuno: Subida entre el 17,2%-17,8%, consecuencia de presiones en ganadería. Chocolate: Variaciones entre el 12,7%-28,8% (con leche), mientras que el cacao en polvo sube un notable 12%. Cacao e infusiones: Incremento total del grupo completo es del *13,9%. Despojos comestibles: Un aumento del 7,8%, englobando carnes alternativas. Carne ovina y caprina: Con una subida del 7,4%. Legumbres y hortalizas frescas: Aumento del 7,3%, destacando los tomates (+5%) dentro de este grupo.

Alimento Subida aproximada (%) Factor principal Café 54 Costes producción Huevos 31,3 Gripe aviar Plátanos 36 Clima/logística Limones 33 Oferta frutas Carne vacuno 17,2 Ganadería Chocolate 12-28 Cacao global Cacao 13,9 Demanda Despojos 7,8 Procesados Ovino/caprino 7,4 Sector cárnico Legumbres/hortalizas 7,3 Temporada

Este análisis pone de manifiesto cómo los productos frescos dominan las subidas: las frutas y verduras han aumentado un notable +8,2 %, mientras que las carnes suben alrededor del 7 % y los pescados alcanzan un incremento del 3,4 %. En octubre ya se registraban aumentos significativos para los huevos (22,5 %) y la carne vacuno (17,8 %) junto con frutas (6,3 %). La OCU también señala preocupaciones sobre charcutería (15 %) y lácteos (5,94 %), donde productos como yogur (+7 %), jamón cocido (+6 %) o queso fresco (+6 %) han visto incrementos relevantes.

En términos regionales, tanto Madrid (+3,7 %) como Comunidad Valenciana (+3,2 %) son las más afectadas, en contraste con Murcia (+2,4 %). En supermercados como Sánchez Romero (Madrid) se observan precios altos; allí los pimientos van desde los 1,28 € hasta 8,25 €. Las marcas blancas han aumentado menos sus precios (1,5 %), lo cual puede ser una alternativa para ahorrar algo de dinero durante las compras. La inflación alimentaria alcanza ya un acumulado del 37,1 % desde 2019, generando preocupaciones entre expertos como Funcas sobre una posible tendencia al alza.

El café no solo sirve para despertarnos; ahora también calienta debates sobre presupuestos familiares: su incremento del 54 % refleja una volatilidad mundial relacionada con su producción, exacerbada por sequías en países productores clave. Por otro lado, los huevos muestran cómo riesgos sanitarios pueden afectar directamente a nuestras compras; efectivamente, la gripe aviar ha diezmado granjas enteras, obligando así a recurrir a importaciones más costosas para suplir esa falta local. Plátanos y limones son esenciales para nuestros desayunos o ensaladas diarias; estos han visto incrementos significativos debido a tormentas sufridas en Canarias o condiciones climáticas adversas para cítricos sensibles al clima.

La carne vacuno (17,2 %) responde también a altos costos asociados a piensos así como a exportaciones europeas; mientras que ovino y despojos completan ese sector cárnico cuyos aumentos promedian alrededor del 7 %.

El chocolate junto al cacao (entre 12-28 %) impactan tanto nuestros caprichos como desayunos infantiles, afectando incluso al cacao en polvo (12 %) que repercute directamente sobre muchas familias. Las legumbres (7,3 %) junto con hortalizas tales como tomates (+5 %) elevan también costos relacionados con guisos tradicionales. Yogur (7 %) y queso fresco (6 %) pasan factura tras finalizar el IVA reducido, aumentando desde 1,76 € hasta 1,89 € o desde 3,08 € hasta 3,26 €. El jamón cocido extra supera ya los 2 € por encima (+6 %), mientras que charcutería llega hasta el 15 % según OCU.

La cesta OCU muestra un incremento total del 3 %, siendo los frescos quienes lideran dicho aumento con +8 % pese a caídas experimentadas por aceite (-31 %) o azúcar (-5 %). Los productos envasados aumentan ligeramente (+0 %), ofreciendo algún alivio temporal, pero los hogares más vulnerables deben priorizar productos frescos, los cuales actualmente suben alrededor de +6 %. Cadenas como Lidl (+8 %) o Carrefour Express (+9 %) aplican incrementos superiores comparados con Alcampo (-2 %), enfocándose así más hacia consumidores económicos. Muchos buscan ofertas aprovechando MDD cerca ya del 50 % de cuota.

Desde octubre 2024 se registraron aumentos significativos para huevos (22,5 %), café (19,4 %), carne vacuno (17,8 %), frutas (9,3 %) o frutos secos (6,3 %). La inflación subyacente se sitúa alrededor del 2,6 % excluyendo estos volátiles, pero las realidades diarias pesan cada vez más. Las pensiones aumentarán aproximadamente un 2,7 % durante 2026, apenas logrando cubrir gastos reales.

España sigue liderando la inflación europea (3,2 % armonizada), donde los alimentos marcan 2,4 % durante octubre. La OCU solicita IVA superreducido para carnes así como pescados, actualmente excluidos. Mientras tanto, muchos adaptan sus menús priorizando opciones económicas tales como legumbres baratas frente a huevos premium.

En Madrid, Sánchez Romero marca récords altos; mientras que Murcia opta por contener precios. El acumulado total llega hasta 4,1 % entre frescos hasta abril, anticipándose así lo que sería este año. Kantar observa actitudes prudentes entre consumidores: menor volumen pero mayor inclinación hacia marcas blancas.

Este panorama invita a realizar listas inteligentes para nuestras compras: priorizando bajadas tales como aceite pese a su alto histórico, vigilando siempre frescos disponibles durante temporada. La evolución durante 2025 deja claro algo fundamental: nuestras mesas españolas navegan entre tormentas climáticas y sanitarias pero, si actuamos con astucia, lograremos mantener nuestro presupuesto bajo control.