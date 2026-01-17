EL CALVARIO DEL CONSUMIDOR

Los 10 alimentos que más han subido de precio en España en el último año

Los huevos encabezan la lista con un aumento del 31,3%, seguidos de la carne de vacuno y el café, según informes del INE y la OCU

Huevos y pollo
Huevos y pollo. PD
Archivado en: Gastronomía

Más información

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de Sánchez, Yolanda Díaz.

La izquierda 'zarrapastrosa', con la complicidad de Sánchez, prepara el entierro político de Yolanda Díaz

Un calvario.

Y soportando encima a un Gobierno sectario que alardea de que esto va como una moto, mientras los suyos roban a mansalva.

La cesta de la compra en España cierra 2025 con un incremento que afecta considerablemente a los bolsillos: los alimentos frescos, especialmente huevos y carnes, han visto sus precios aumentar hasta un 31%, mientras que el café y el chocolate también se suman a esta escalada.

Entre las causas de esta situación se encuentran la gripe aviar, los elevados costes de producción y la eliminación de ciertas rebajas fiscales. Todo ello ha frenado la moderación en la inflación general, que se sitúa en un 2,9%.

Imaginen comenzar el día con un café que cuesta un 54% más que hace un año, o freír unos huevos cuyo precio ha subido un 30% debido a la gripe aviar.

No es una fantasía, sino una cruda realidad que enfrentan muchas cocinas españolas en 2025.

La OCU advierte que, aunque la compra promedio ha aumentado un 3%, los productos frescos están por las nubes, alcanzando casi el 8%, lo cual supera al IPC general.

Esta tendencia, tras cuatro años de alzas continuas, refleja presiones climáticas, sanitarias y logísticas que afectan a la oferta. Las frutas y verduras lideran con un incremento del 8,2%, mientras que los productos envasados solo suben un 1,5%. En supermercados como Aldi (+11,6%) o Hipercor (+10%), el impacto es aún mayor; en cambio, cadenas como Gadis han logrado reducir precios en un 3,8%.

Los huevos se llevan la palma como el alimento con mayor encarecimiento, alcanzando una subida del 31,3% anual al cierre de diciembre, según datos del INE.

Un otoño marcado por brotes de gripe aviar ha reducido significativamente su oferta, provocando un aumento del precio mensual del 1,1% en diciembre. Familias enteras están sintiendo este golpe: lo que antes era un alimento básico ahora se convierte en una opción lujosa en sus despensas.

Este aumento duplica al de la carne de vacuno (17,2%) y afecta también a otros tipos de carne como ovino (7,4%) y porcino (0,6%). El IPC de alimentos termina con una subida del 3%, impulsada por legumbres, hortalizas y aceites; sin embargo, el aceite de oliva ha experimentado una notable caída del 31,6% anual (aunque todavía está un 59% por encima de los precios de 2021).

Los 10 alimentos con mayores incrementos

A continuación se presenta el ranking basado en datos verificados del INE, la OCU y análisis sectoriales correspondientes a 2025:

  1. Café: Un aumento del hasta el 54,1%, según OCU; o bien del 16,3% interanual según INE. Su precio se ha duplicado en cuatro años debido a costes de producción y a la demanda global.
  2. Huevos: Con una subida del 31,3% anual; son indiscutiblemente los más afectados por la gripe aviar.
  3. Plátanos de Canarias: Incremento del 36%, influenciados por condiciones climáticas y problemas logísticos.
  4. Limones: Aumento del 33%, junto a otras frutas frescas (+6,3%).
  5. Carne de vacuno: Subida entre el 17,2%-17,8%, consecuencia de presiones en ganadería.
  6. Chocolate: Variaciones entre el 12,7%-28,8% (con leche), mientras que el cacao en polvo sube un notable 12%.
  7. Cacao e infusiones: Incremento total del grupo completo es del *13,9%.
  8. Despojos comestibles: Un aumento del 7,8%, englobando carnes alternativas.
  9. Carne ovina y caprina: Con una subida del 7,4%.
  10. Legumbres y hortalizas frescas: Aumento del 7,3%, destacando los tomates (+5%) dentro de este grupo.
AlimentoSubida aproximada (%)Factor principal
Café54Costes producción
Huevos31,3Gripe aviar
Plátanos36Clima/logística
Limones33Oferta frutas
Carne vacuno17,2Ganadería
Chocolate12-28Cacao global
Cacao13,9Demanda
Despojos7,8Procesados
Ovino/caprino7,4Sector cárnico
Legumbres/hortalizas7,3Temporada

Este análisis pone de manifiesto cómo los productos frescos dominan las subidas: las frutas y verduras han aumentado un notable +8,2 %, mientras que las carnes suben alrededor del 7 % y los pescados alcanzan un incremento del 3,4 %. En octubre ya se registraban aumentos significativos para los huevos (22,5 %) y la carne vacuno (17,8 %) junto con frutas (6,3 %). La OCU también señala preocupaciones sobre charcutería (15 %) y lácteos (5,94 %), donde productos como yogur (+7 %), jamón cocido (+6 %) o queso fresco (+6 %) han visto incrementos relevantes.

En términos regionales, tanto Madrid (+3,7 %) como Comunidad Valenciana (+3,2 %) son las más afectadas, en contraste con Murcia (+2,4 %). En supermercados como Sánchez Romero (Madrid) se observan precios altos; allí los pimientos van desde los 1,28 € hasta 8,25 €. Las marcas blancas han aumentado menos sus precios (1,5 %), lo cual puede ser una alternativa para ahorrar algo de dinero durante las compras. La inflación alimentaria alcanza ya un acumulado del 37,1 % desde 2019, generando preocupaciones entre expertos como Funcas sobre una posible tendencia al alza.

El café no solo sirve para despertarnos; ahora también calienta debates sobre presupuestos familiares: su incremento del 54 % refleja una volatilidad mundial relacionada con su producción, exacerbada por sequías en países productores clave. Por otro lado, los huevos muestran cómo riesgos sanitarios pueden afectar directamente a nuestras compras; efectivamente, la gripe aviar ha diezmado granjas enteras, obligando así a recurrir a importaciones más costosas para suplir esa falta local. Plátanos y limones son esenciales para nuestros desayunos o ensaladas diarias; estos han visto incrementos significativos debido a tormentas sufridas en Canarias o condiciones climáticas adversas para cítricos sensibles al clima.

La carne vacuno (17,2 %) responde también a altos costos asociados a piensos así como a exportaciones europeas; mientras que ovino y despojos completan ese sector cárnico cuyos aumentos promedian alrededor del 7 %.

El chocolate junto al cacao (entre 12-28 %) impactan tanto nuestros caprichos como desayunos infantiles, afectando incluso al cacao en polvo (12 %) que repercute directamente sobre muchas familias. Las legumbres (7,3 %) junto con hortalizas tales como tomates (+5 %) elevan también costos relacionados con guisos tradicionales. Yogur (7 %) y queso fresco (6 %) pasan factura tras finalizar el IVA reducido, aumentando desde 1,76 € hasta 1,89 € o desde 3,08 € hasta 3,26 €. El jamón cocido extra supera ya los 2 € por encima (+6 %), mientras que charcutería llega hasta el 15 % según OCU.

La cesta OCU muestra un incremento total del 3 %, siendo los frescos quienes lideran dicho aumento con +8 % pese a caídas experimentadas por aceite (-31 %) o azúcar (-5 %). Los productos envasados aumentan ligeramente (+0 %), ofreciendo algún alivio temporal, pero los hogares más vulnerables deben priorizar productos frescos, los cuales actualmente suben alrededor de +6 %. Cadenas como Lidl (+8 %) o Carrefour Express (+9 %) aplican incrementos superiores comparados con Alcampo (-2 %), enfocándose así más hacia consumidores económicos. Muchos buscan ofertas aprovechando MDD cerca ya del 50 % de cuota.

Desde octubre 2024 se registraron aumentos significativos para huevos (22,5 %), café (19,4 %), carne vacuno (17,8 %), frutas (9,3 %) o frutos secos (6,3 %). La inflación subyacente se sitúa alrededor del 2,6 % excluyendo estos volátiles, pero las realidades diarias pesan cada vez más. Las pensiones aumentarán aproximadamente un 2,7 % durante 2026, apenas logrando cubrir gastos reales.

España sigue liderando la inflación europea (3,2 % armonizada), donde los alimentos marcan 2,4 % durante octubre. La OCU solicita IVA superreducido para carnes así como pescados, actualmente excluidos. Mientras tanto, muchos adaptan sus menús priorizando opciones económicas tales como legumbres baratas frente a huevos premium.

En Madrid, Sánchez Romero marca récords altos; mientras que Murcia opta por contener precios. El acumulado total llega hasta 4,1 % entre frescos hasta abril, anticipándose así lo que sería este año. Kantar observa actitudes prudentes entre consumidores: menor volumen pero mayor inclinación hacia marcas blancas.

Este panorama invita a realizar listas inteligentes para nuestras compras: priorizando bajadas tales como aceite pese a su alto histórico, vigilando siempre frescos disponibles durante temporada. La evolución durante 2025 deja claro algo fundamental: nuestras mesas españolas navegan entre tormentas climáticas y sanitarias pero, si actuamos con astucia, lograremos mantener nuestro presupuesto bajo control.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]