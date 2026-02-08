Valladolid acoge el Día Mundial de las Legumbres 2026 organizado por la FAO

El próximo 10 de febrero, el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogerá la celebración oficial del Día Mundial de las Legumbres 2026, un evento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que por segunda vez en su historia se celebra fuera de Roma. La elección de España, y en concreto de Castilla y León, no es casual: la región concentra el 38 % de la superficie nacional dedicada al cultivo de legumbres, con más de 164.000 hectáreas y cerca de 200.000 toneladas producidas.

Desde ProVeg España, organización internacional por la conciencia alimentaria, celebra esta designación y aprovecha la ocasión para reivindicar el papel fundamental que las leguminosas deben jugar en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles, saludables y justos.

El Día Mundial de las Legumbres en 2026 está enfocado en desestigmatizar la legumbre, habitualmente vista como un alimento “humilde”, y destacar su reconocimiento mundial como pieza fundamental para el futuro de nuestra alimentación por sus sabores, valores nutricionales, beneficios para el medio ambiente y diversidad culinaria.

Una respuesta al aumento de la demanda mundial de proteínas

Con una población mundial que continúa creciendo y una demanda de proteínas en aumento, las legumbres representan una solución nutricional económicamente accesible. Contienen entre un 20 % y 25 % de proteína, superando en 2-3 veces el contenido de los cereales. Son además ricas en hierro, fibra soluble, vitamina B y minerales esenciales, convirtiéndolas en un pilar fundamental para la seguridad alimentaria global.

En 2022, la producción mundial de legumbres alcanzó los 96 millones de toneladas, evidenciando su importancia estratégica. Sin embargo, el potencial de crecimiento es enorme: en España, el consumo actual es de apenas 3,4 kilos por persona y año, muy por debajo de los 6-7 kilos recomendados por la Organización Mundial de la Salud para una dieta equilibrada.

Las legumbres han formado parte de la alimentación mediterránea desde los inicios de la agricultura, hace al menos 10.000 años. Este patrón alimentario, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2010, se caracteriza por un alto consumo de alimentos vegetales, siendo las legumbres uno de sus pilares fundamentales. Las legumbres son una fuente barata de proteínas, vitaminas, hidratos de carbono complejos y fibra, así como una fuente importante de vitaminas y minerales, como hierro, zinc, folato y magnesio. Además, los fitoquímicos, saponinas y taninos de las legumbres poseen efectos antioxidantes y anticancerígenos.

Las investigaciones también han demostrado que el consumo regular de legumbres puede ayudar a reducir el colesterol, mejorar la salud intestinal y ayudar a controlar el peso. Su bajo índice glucémico las hace ideales para controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que resulta especialmente beneficioso para las personas con diabetes.

Sin embargo, en las últimas décadas hemos ido abandonando progresivamente este modelo saludable. Las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles de la AESAN dictan al menos cuatro raciones de legumbres a la semana, pero cada vez consumimos menos.