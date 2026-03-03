Madeira se consolida como destino gourmet de primer nivel

Madeira, reconocido como uno de los mejores destinos insulares del mundo, se prepara para brillar en el mapa gastronómico europeo. La isla acogerá la Gala de la Guía Michelin 2026, un evento de referencia internacional que situará a este enclave atlántico en el centro de la alta cocina.

La ceremonia tendrá lugar en el Savoy Palace Hotel de Funchal, donde se reunirán prestigiosos profesionales del sector culinario. El menú de la gala estará dirigido por el chef Benoît Sinthon, del restaurante Il Gallo d’Oro, distinguido con dos estrellas Michelin y una Estrella Verde en 2025. Junto a un equipo de cinco cocineros de renombre mundial, Sinthon ofrecerá una experiencia gastronómica única, basada en productos locales reinterpretados desde una perspectiva contemporánea que fusiona tradición e innovación.

Con este evento, Madeira refuerza su apuesta por convertirse en un destino gastronómico de referencia internacional, poniendo en valor su identidad culinaria, el talento de sus cocineros y la calidad de sus productos autóctonos.

Pero la Gala Michelin será solo el punto de partida de una programación primaveral llena de sabor. Coincidiendo con la Semana Santa, el archipiélago celebrará dos festivales gastronómicos que permitirán a los visitantes descubrir los productos más representativos de la isla.

El primero será la Feria de la Caña de Azúcar y sus Derivados, que se desarrollará los días 28 y 29 de marzo en el municipio de Ponta do Sol. Dedicada a uno de los cultivos más emblemáticos de la cultura madeirense, la feria rendirá homenaje a los productores locales y ofrecerá música en vivo, puestos con comida típica y bebidas elaboradas a partir de la caña, como el ron y la miel. Además, el sábado por la mañana se organizarán exposiciones interactivas y actividades de cosecha, acercando al público a las tradiciones agrícolas que han definido la economía local durante siglos.

Por su parte, el Mercado dos Lavradores de Funchal acogerá del 29 de marzo al 4 de abril la undécima edición del Mercado del Chocolate, una cita ya consolidada que incluirá degustaciones, demostraciones culinarias, talleres familiares y venta de productos artesanales. En paralelo, se celebrará la novena edición del concurso “El mejor pastel de chocolate de Funchal”, un certamen que promueve la creatividad y la innovación entre reposteros profesionales y aficionados.

La designación de Madeira como sede de la Gala Michelin 2026 confirma el protagonismo que el archipiélago ha conquistado en el panorama gastronómico portugués. Sumados a los festivales de marzo y abril, estos eventos consolidan un calendario culinario que combina grandes citas internacionales con celebraciones de raíz tradicional, proyectando a la isla como un destino irresistible para los amantes de la buena mesa.