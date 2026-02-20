El “Bocuse d’Or Team Spain 2026” se prepara para conquistar la cumbre de la gastronomía europea

En el universo de la alta cocina, donde la precisión se mide por milímetros y los segundos definen la gloria o el desastre, existe una cima que solo los más osados se atreven a escalar: el Bocuse d’Or. Este certamen es la expresión más pura del espíritu olímpico aplicado a los fogones, una competición donde técnica, creatividad y emoción se funden en 5 horas y 35 minutos de pura adrenalina ante miles de espectadores enfervorizados.

Este jueves, la sede de Makro en Madrid se convirtió en el epicentro de la ilusión culinaria española. Allí se presentó la hoja de ruta y los integrantes del equipo que defenderán los colores de España en la Final Europea del Bocuse d’Or, que se celebrará en Marsella los días 15 y 16 de marzo. La Academia Bocuse d’Or España, guardiana de este sueño gastronómico, supervisa cada detalle del desafío.

El Bocuse d’Or Team Spain 2026 está formado por figuras cuya trayectoria respira excelencia:

Adolfo Santos García , chef ejecutivo de Forbes House Madrid y ganador del Bocuse d’Or España 2025, será el candidato encargado de ejecutar la propuesta en el box de cocina.

, chef ejecutivo de Forbes House Madrid y ganador del Bocuse d’Or España 2025, será el candidato encargado de ejecutar la propuesta en el box de cocina. Romain Fornell , presidente del equipo y primer chef en ostentar una estrella Michelin en Francia y España, aportará su visión estratégica y formará parte del jurado del certamen.

, presidente del equipo y primer chef en ostentar una estrella Michelin en Francia y España, aportará su visión estratégica y formará parte del jurado del certamen. Marcos López , joven promesa madrileña de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, actuará como commis del equipo.

, joven promesa madrileña de la Escuela de Hostelería de Alcalá de Henares, actuará como commis del equipo. Miguel Durán, veterano de la Academia Bocuse d’Or España, asumirá el rol de coach, coordinando el funcionamiento del grupo con precisión milimétrica.

El reglamento impone productos obligatorios —rubio, alcachofa, erizo, sepia y toro de Camargo—, pero la identidad española viajará en cada plato gracias a tesoros madrileños como el ajo fino de Chinchón, el garbanzo de Daganzo y el aceite de oliva virgen extra D.O.P. Madrid. El equipo se concentrará en el Hotel NH Collection Marseille, convertido en su cuartel general antes de la competición.

La puesta en escena también promete sorprender: la bandeja de presentación del pescado ha sido concebida como una pieza de ingeniería gastronómica, diseñada por el estudio español de arquitectura Morph y producida en 3D por Nagami, fusionando arquitectura, diseño y sabor en un solo gesto creativo.

Detrás de esta aventura hay un sólido entramado humano e institucional. La Academia Bocuse d’Or España, dirigida por David Basilio y Marianela Olivares, cuenta con la dirección técnica de Juan Pozuelo, el asesoramiento culinario del chef Iñigo Lavado, la coordinación de José Luis Vélez (Makro) y la logística bajo la batuta de Ramón Martín. Makro actúa como Proveedor Oficial, mientras que la Comunidad de Madrid apoya la iniciativa como Patrocinador Institucional.

El objetivo es ambicioso: no solo elaborar el plato perfecto, sino consolidar la posición de España en la élite de la gastronomía mundial. Porque, como en el deporte, el verdadero triunfo en la cocina nace de la mezcla perfecta entre disciplina, talento y trabajo en equipo.