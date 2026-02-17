Madrid se convierte en epicentro mundial de la hostelería

HIP 2026 abre sus puertas con más de 60.000 profesionales y 1.000 marcas para redefinir el futuro del sector HORECA

El congreso internacional celebrará su décima edición del 16 al 18 de febrero en IFEMA, con 102 millones de impacto económico y la presencia de líderes como Ferran Adrià, Joan Roca o Óscar Pierre

HIP 2026 abre sus puertas con más de 60.000 profesionales y 1.000 marcas para redefinir el futuro del sector HORECA
Inauguración de Horeca 2026 nebext.com
Archivado en: Gastronomía

Más información

Santander se prepara para una nueva edición de los Premios Hosteleriasantander.com

Santander se prepara para una nueva edición de los Premios Hosteleriasantander.com

Johnny Schuler lleva el alma del pisco a Madrid Fusión 2026

Johnny Schuler lleva el alma del pisco a Madrid Fusión 2026

Madrid acoge una nueva edición de HIP – Horeca Professional Expo 2026, el mayor evento europeo de innovación para la hostelería, la restauración y el catering. Del 16 al 18 de febrero, IFEMA Madrid se convertirá en el punto de encuentro de más de 60.000 empresarios, directivos y profesionales del sector que buscan estrategias y herramientas para mejorar la competitividad de sus negocios.

Con un impacto económico estimado en más de 102 millones de euros , el evento reafirmará a la capital española como referente mundial de la innovación hostelera bajo el lema “Next Level Unlocked” .

El congreso que marcará la diferencia

El Hospitality 4.0 Congress , considerado el mayor foro internacional del ámbito HORECA, reunirá a 712 ponentes nacionales e internacionales en más de 35 foros especializados dedicados a cada perfil y tipo de empresa. Su objetivo: impulsar la diferenciación y la gestión eficiente para crear negocios más competitivos .

Entre las citas destacadas se encuentran el Global CEOs Summit , el Summit de Compras Hospitality by AERCE , o los foros Restaurant Trends , Hotel Trends y The VIP Room , donde participarán más de 150 primeros ejecutivos de las principales compañías del sector.

Además, espacios como Sin Filtro y Sin Filtro Pastry , de la mano de Montagud Editores , explorarán la evolución de la alta gastronomía y la repostería de vanguardia. La feria incluirá también una performance inmersiva que recreará una experiencia gastronómica completa para destacar el papel del diseño, el servicio y la sala en la fidelización del cliente.

Tecnología e inspiración

La inteligencia artificial y la robótica centrarán buena parte de los debates, mostrando cómo estas herramientas permiten reducir los costes operativos hasta un 30% , según los últimos informes del mercado. Casos reales de aplicación en el Aeropuerto de Barcelona , ​​el hotel Hyatt o la Universidad Europea de Madrid ilustrarán su potencial transformador.

Entre los ponentes figuran nombres de referencia como Ferran Adrià , Joan Roca , Gastón Acurio y Dani García , junto a líderes del sector como Óscar Pierre (Glovo) , Aleix Puig (Vicio) , Javier Águila (Hyatt) o Jordi Ferrer (Hesperia) . También participarán ejecutivos de empresas como Meliá, Palladium, McDonald’s, Starbucks, Riu o Room Mate Hotels , además de figuras inspiradoras como Vicente del Bosque , Toni Nadal o Antonio Garamendi .

Más de mil expositores y un escaparate para la innovación

Junto al congreso, 1.024 firmas expositoras presentarán más de 5.300 innovadoras en 13 áreas de innovación , que abarcan desde el equipamiento y la tecnología hasta el interiorismo, el mobiliario o la restauración automatizada.

HIP 2026 ofrecerá, además, una amplia agenda de networking y encuentros empresariales, con los prestigiosos Horeca New Business Models Awards 2026 , que reconocerán a las compañías más innovadoras del año.

Con su combinación de conocimiento, tecnología y oportunidades de negocio, HIP 2026 refuerza su posición como el gran laboratorio europeo donde se diseña el futuro del sector HORECA.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

FIAMBRES Y EMBUTIDOS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]