HIP 2026 abre sus puertas con más de 60.000 profesionales y 1.000 marcas para redefinir el futuro del sector HORECA

Madrid acoge una nueva edición de HIP – Horeca Professional Expo 2026, el mayor evento europeo de innovación para la hostelería, la restauración y el catering. Del 16 al 18 de febrero, IFEMA Madrid se convertirá en el punto de encuentro de más de 60.000 empresarios, directivos y profesionales del sector que buscan estrategias y herramientas para mejorar la competitividad de sus negocios.

Con un impacto económico estimado en más de 102 millones de euros , el evento reafirmará a la capital española como referente mundial de la innovación hostelera bajo el lema “Next Level Unlocked” .

El congreso que marcará la diferencia

El Hospitality 4.0 Congress , considerado el mayor foro internacional del ámbito HORECA, reunirá a 712 ponentes nacionales e internacionales en más de 35 foros especializados dedicados a cada perfil y tipo de empresa. Su objetivo: impulsar la diferenciación y la gestión eficiente para crear negocios más competitivos .

Entre las citas destacadas se encuentran el Global CEOs Summit , el Summit de Compras Hospitality by AERCE , o los foros Restaurant Trends , Hotel Trends y The VIP Room , donde participarán más de 150 primeros ejecutivos de las principales compañías del sector.

Además, espacios como Sin Filtro y Sin Filtro Pastry , de la mano de Montagud Editores , explorarán la evolución de la alta gastronomía y la repostería de vanguardia. La feria incluirá también una performance inmersiva que recreará una experiencia gastronómica completa para destacar el papel del diseño, el servicio y la sala en la fidelización del cliente.

Tecnología e inspiración

La inteligencia artificial y la robótica centrarán buena parte de los debates, mostrando cómo estas herramientas permiten reducir los costes operativos hasta un 30% , según los últimos informes del mercado. Casos reales de aplicación en el Aeropuerto de Barcelona , ​​el hotel Hyatt o la Universidad Europea de Madrid ilustrarán su potencial transformador.

Entre los ponentes figuran nombres de referencia como Ferran Adrià , Joan Roca , Gastón Acurio y Dani García , junto a líderes del sector como Óscar Pierre (Glovo) , Aleix Puig (Vicio) , Javier Águila (Hyatt) o Jordi Ferrer (Hesperia) . También participarán ejecutivos de empresas como Meliá, Palladium, McDonald’s, Starbucks, Riu o Room Mate Hotels , además de figuras inspiradoras como Vicente del Bosque , Toni Nadal o Antonio Garamendi .

Más de mil expositores y un escaparate para la innovación

Junto al congreso, 1.024 firmas expositoras presentarán más de 5.300 innovadoras en 13 áreas de innovación , que abarcan desde el equipamiento y la tecnología hasta el interiorismo, el mobiliario o la restauración automatizada.

HIP 2026 ofrecerá, además, una amplia agenda de networking y encuentros empresariales, con los prestigiosos Horeca New Business Models Awards 2026 , que reconocerán a las compañías más innovadoras del año.

Con su combinación de conocimiento, tecnología y oportunidades de negocio, HIP 2026 refuerza su posición como el gran laboratorio europeo donde se diseña el futuro del sector HORECA.