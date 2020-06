4 trucos infalibles para madurar un aguacate en pocos minutos

Es uno de los alimentos más versátiles, deliciosos, nutritivos y saludables por su elevado aporte de vitaminas y minerales como el magnesio, hierro, zinc y potasio, además de ser altamente saciante por la lenta digestión que otorga. El aguacate es una auténtica joya culinaria que no deberíamos dudar en introducir a nuestra dieta, pero no siempre tiene la textura que deseamos; en ocasiones, puede presentarse extremadamente verde, menos cremoso o incluso extremadamente sólido, asunto que no ha de preocuparnos, pues existen varias fórmulas populares (unas más rápidas que otras) para acelerar su proceso de maduración.

1. Utiliza bolsas de papel

Las bolsas de papel son altamente efectivas para impulsar la maduración del aguacate porque hacen que este se ablande de forma natural al liberar el gas etileno que posee. Aunque es una técnica que requiere de tiempo y temple (unos pocos días), es una de las más recomendables si deseamos preservar todo su sabor y propiedades.

2. Júntalo a una manzana o a un plátano

Si la fórmula anterior es demasiado pausada para tu gusto, puedes optar por introducir una fruta, preferiblemente una manzana o un plátano, en la misma bolsa; ambos emiten gas etileno y lograrán duplicar la cantidad de elementos de maduración.

3. Cúbrelo con harina

Haciendo uso de la misma bolsa de los anteriores métodos podremos cubrir parcialmente las piezas de fruta con harina; esto elevará exponencialmente las dispersiones de etileno del aguacate, además de absorber el exceso de humedad.

4. Utiliza papel de aluminio

En el horno durante 10 minutos a una temperatura de 200 ºC y cubierto con papel de aluminio, el aguacate madurará a pasos agigantados. El papel se retirará en cuanto la fruta se enfríe y, a partir de ese momento, se podrá utilizar para lo que deseemos.